Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayonne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bayonne

Tête de listeListe
Henri Etcheto
Henri Etcheto Liste d'union à gauche
BAYONNE TOUT SIMPLEMENT !
  • Henri Etcheto
  • Florence Dupreuilh
  • Iker Etchepare
  • Juliette Brocard
  • Hervé Pallas
  • Cathy Liousse
  • Alain Duzert
  • Fabienne Ducassou
  • Lilian Béhotéguy
  • Nathalie Floureck Petrissans
  • Ben Ali Belkacem
  • Karine de la Iglesia
  • Frédéric Chauvin
  • Juliette Trichet
  • Laurent Massicam
  • Sandrine Di Gaetano
  • François Bannier
  • Mathilde Mandon
  • Benoît Basso
  • Monique Lemort Duprat
  • Franck Martinez
  • Sophie Glavany
  • William Guezel
  • Isabelle Duprat
  • Kevin Etcheto
  • Marina Michallet
  • Thomas Jaussaud
  • Sarah Belhadj
  • Antonio Jimenez Hernandez
  • Fatiha Mettane
  • Bob Ospital
  • Mary Géraldine Assorichipy
  • Pierre Lajournade
  • Patricia Escapil
  • Francis Dannoot
  • Mady Léal
  • Frédéric Dassie
  • Josiane Etchegaray
  • Azzedine Kyal
  • Naima Louafi
  • Bryan Bardot
  • Géraldine Thiery
  • Sébastien Robert
  • Mireille Rondanino Saint Macary
  • Hyacinthe Larregain
  • Ornella Da Costa
  • Michel Camiade
Jean-René Etchegaray
Jean-René Etchegaray Liste divers centre
BAYONNE L'ESSENTIEL C'EST VOUS !
  • Jean-René Etchegaray
  • Sylvie Durruty
  • Yves Ugalde
  • Christine Lauqué
  • Joseba Erremundeguy
  • Laurence Hardouin Torre
  • Lionel Sévilla
  • Déborah Loupien-Suares
  • Cyrille Laiguillon
  • Sophie Castel
  • Nicolas Alquie
  • Christine Martin-Dolhagaray
  • Pantxo Etchegaray
  • Françoise Brau-Boirie
  • Olivier Alleman
  • Jennifer Mothes
  • Loïc Corrégé
  • Sophie Voisin
  • Alain Lacassagne
  • Laurence Blandino
  • Serge Arcouet
  • Laetitia Hostains
  • Timothée Hiriart
  • Sylvie Meyzenc
  • Pascal Del Prado
  • Emilie Larroze
  • David Vaisse
  • Marie-Anne Delobel
  • Jérôme Ducazau
  • Agnès Duhart
  • Jérôme Aguerre
  • Nadine Gaude
  • Philippe Mahou
  • Marie-Noëlle Larré
  • Jean-Marc Fily
  • Delphine Reneteau
  • Thibaut Corby
  • Camille Lartigau
  • Benjamin Aguerre
  • Maité Castro
  • Alexandre Joyé-Doucet
  • Maylis Bidart
  • Michaël Clairac
  • Marina Salducci
  • Guillaume Goldzak
  • Martine Bisauta
  • Jean-Jo Marmouyet
Jean Claude Iriart
Jean Claude Iriart Liste d'union à gauche
BAYONNE EN MOUVEMENT-BAIONA MUGIMENDUAN
  • Jean Claude Iriart
  • Colette Capdevielle
  • David Ospital
  • Sophie Herrera Landa
  • Joé Mendes Monteiro
  • Julie Bensoussan
  • Ibai Aguirrebarrena
  • Isabelle Labadie Lemiere
  • Jérôme Dasteguy
  • Carole Ternois
  • Jean-Marc Abadie
  • Maïte Etcheverry
  • Didier Damestoy
  • Caroline Riviere Jahan
  • Christophe Bagieu
  • Marie-Estelle Roca
  • Baptiste Tauzin
  • Joana Thevenin
  • David Lannes
  • Marie-Hélène Senmartin
  • Etienne Pénaud
  • Emmanuelle Tosini
  • Baptiste Pery
  • Marianne Simpson
  • Jean Dominique Daragnes
  • Marie Chereau
  • Philippe Casenave
  • Garbine Eraso
  • Gilles Louis
  • Laurence Marcelle Georgette Duble
  • David Hugla
  • Victoria Charlotte Gilardi
  • Pierre Camus
  • Sophie Irène Rinck
  • Franck-Yves Guilbert
  • Anne Saglier
  • Lukas Hiriart
  • Eva Demolombe
  • Romain Dussault
  • Marie-Hélène Moze-Ville
  • Philippe Dumont
  • Sandra Baronnet
  • Olivier Peant
  • Alaia Berhonde
  • Julien Delion
  • Dominique Marty Birebont
  • Laurent Delange
Sandra Pereira-Ostanel
Sandra Pereira-Ostanel Liste de La France insoumise
Bayonne insoumise et populaire
  • Sandra Pereira-Ostanel
  • Pierre Ulysse
  • Arbresha Nushi
  • Guillaume Renaux
  • Agera Fellache
  • Herve Bertrand
  • Nathalie Miegeville
  • Malik Cherif
  • Daniele Colette Joelle Lupè
  • Younes El Hadri
  • Johanna Ricard
  • Saïd Ait Abdelmalek
  • Rosemonde Yao
  • François Hamant
  • Najat Bousselham
  • Mohamed Chafer
  • Cinthia-Celine Claudel
  • Nicolas Joël Loudement
  • Elodie Claudia Ugartemendia
  • Frédéric Michel Duval
  • Sarah Chafer
  • Remy Moreau
  • Angelique Masson
  • Guy Labesse
  • Gilliane Marie Léa Placerda
  • Majid Seddi
  • Anais Viranin-Houpiarpanin
  • Philippe Tatucha
  • Hakima Hourani
  • Kevin Guyot
  • Julie Hamant
  • Francois Abadia
  • Maloe Coulibaly
  • Rudy Laaroussi
  • Rose Viranin-Houpiarpanin
  • Baptiste Marlier
  • Sandra Andree Catherine Sardoy
  • Sebastien Desclaux
  • Catherine Legrand-Boireau
  • Jose Omar Godoy Candia
  • Sylvie Dieutegard
  • Carlos Pereira
  • Edith Perez Lacour
  • Remi Marc Mantelet
  • Manon Christiane Monique Faury
  • Mohamed Ghoulem
Pascal Lesellier
Pascal Lesellier Liste d'extrême droite
Unis pour Bayonne l'Alternative !
  • Pascal Lesellier
  • Valérie Taieb
  • Pierre Olivier Palis
  • Marie-Hélène Dupuy
  • Benjamin Gil
  • Corinne Duvignau
  • Louis Ducasse
  • Thérèse Rousso
  • Dominique Charlas
  • Corinne Sarrailh
  • Bertrand Testard
  • Patricia Marie Lardeur
  • Jean-Yves Bonnemaizon
  • Éléonore Estingoy
  • Mickaël Dupain Manzano
  • Jeannine de Roquefeuil
  • Philippe Bouvet
  • Julie Gridaine
  • Fernando Jaraba
  • Clélia Michel
  • Frédéric Felix
  • Françoise Rambaud
  • Jean René Goubelle
  • Béatrice Corsi
  • Jacques Terrade
  • Évelyne Lamy
  • Geoffroy Cleisz
  • Thérèse Moiteaux
  • Julien Lecomte
  • Marianne Boccara
  • Patrick Acedo
  • Sylvie Perez
  • Michel Maurice Malgerard
  • Michèle Allier
  • Jean-Baptiste Clouzeau
  • Andrée Gillet
  • Patrick Ansoult
  • Christine Belliot
  • Yves Dubourdieu
  • Constanza Boniface
  • Francis Bouvet
  • Annie Meixler
  • Jean Gillet
  • Odile Watremez
  • Francis Frédéric Garay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-René Etchegaray
Jean-René Etchegaray (35 élus) Bayonne, toujours un temps d'avance 		7 252 53,81%
  • Jean-René Etchegaray
  • Sylvie Durruty
  • Christian Millet-Barbé
  • Christine Lauqué
  • Yves Ugalde
  • Laurence Hardouin
  • Loïc Corrégé
  • Déborah Loupien-Suares
  • Alain Lacassagne
  • Christine Martin-Dolhagaray
  • Cyrille Laiguillon
  • Sophie Castel
  • Serge Arcouet
  • Sylvie Meyzenc
  • Joseba Erremundeguy
  • Martine Bisauta
  • Nicolas Alquie
  • Agnès Duhart
  • Olivier Alleman
  • Delphine Joyeux
  • Jérôme Aguerre
  • Sophie Laplace
  • Xabier Parrilla Etchart
  • Françoise Brau-Boirie
  • Lionel Sévilla
  • Julie Zittel
  • Etienne Boutonnet-Loustau
  • Julie Bensoussan
  • Jean-Marc Salanne
  • Jennifer Mothes
  • Philippe Daubisse
  • Marie-Noëlle Larré
  • François Pauly
  • Emilie Larroze
  • Matthieu Susperregui
Henri Etcheto
Henri Etcheto (10 élus) Bayonne ville ouverte - demain bayonne/bihar baiona 		6 225 46,18%
  • Henri Etcheto
  • Florence Dupreuilh
  • Mathieu Bergé
  • Colette Capdevielle
  • Mixel Esteban
  • Juliette Brocard
  • Alain Duzert
  • Sophie Herrera Landa
  • Jean-Marc Abadie
  • Cathy Liousse
Participation au scrutin Bayonne
Taux de participation 43,43%
Taux d'abstention 56,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 966

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-René Etchegaray
Jean-René Etchegaray Bayonne, toujours un temps d'avance 		4 909 40,33%
Henri Etcheto
Henri Etcheto Bayonne ville ouverte 		3 623 29,76%
Jean-Claude Iriart
Jean-Claude Iriart Baiona verte et solidaire 		1 597 13,12%
Mathieu Bergé
Mathieu Bergé Demain bayonne - bihar baiona 		1 364 11,20%
Pascal Lesellier
Pascal Lesellier Bayonne plurielle 		679 5,57%
Participation au scrutin Bayonne
Taux de participation 38,79%
Taux d'abstention 61,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 466

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-René Etchegaray
Jean-René Etchegaray (32 élus) Bayonne un temps d'avance 		7 595 45,37%
  • Jean-René Etchegaray
  • Sylvie Durruty
  • Christian Millet-Barbé
  • Martine Bisauta
  • Michel Soroste
  • Christine Lauqué
  • Philippe Neys
  • Julie Bensoussan
  • Yves Ugalde
  • Sylvie Meyzenc
  • Alain Lacassagne
  • Agnès Duhart
  • Philippe Escapil-Inchauspe
  • Sophie Castel
  • Cyrille Laiguillon
  • Céline Candillier
  • Maurice Lalanne
  • Christine Martin-Dolhagaray
  • Jean-Bernard Pocq
  • Marie-Hélène Chabaud-Nadin
  • Alain Esmieu
  • Monia Belbaraka
  • Serge Arcouet
  • Françoise Brau-Boirie
  • Jean-Marc Salanne
  • Florence Destin
  • Jérôme Aguerre
  • Marie-Thérèse Juzan
  • Etienne Boutonnet
  • Anne-Marie Langlois
  • Jean-Paul Salducci
  • Valérie Taieb
Henri Etcheto
Henri Etcheto (9 élus) Bayonne ville ouverte 		7 569 45,22%
  • Henri Etcheto
  • Colette Capdevielle
  • Mathieu Bergé
  • Marie-Christine Aragon
  • Jean-Michel Uhaldeborde
  • Marie Picard-Felices
  • Alain Duzert
  • Sophie Herrera Landa
  • Christian Murat
Jean-Claude Iriart
Jean-Claude Iriart (2 élus) Baiona 2014 avec le front de gauche 		1 574 9,40%
  • Jean-Claude Iriart
  • Lola Garcia
Participation au scrutin Bayonne
Taux de participation 59,22%
Taux d'abstention 40,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 17 285

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri Etcheto
Henri Etcheto Bayonne ville ouverte 		5 619 35,25%
Jean-René Etchegaray
Jean-René Etchegaray Bayonne un temps d'avance 		4 778 29,98%
Sylvie Durruty
Sylvie Durruty Bayonne avant tout 		2 954 18,53%
Jean-Claude Iriart
Jean-Claude Iriart Baiona 2014 - projet de vie-projet de ville 		1 642 10,30%
Serge Nogués
Serge Nogués "bayonne, l'humain d'abord !" 		944 5,92%
Participation au scrutin Bayonne
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 16 477

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