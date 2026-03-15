Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayonne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayonne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bayonne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bayonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Bayonne
12:08 - Tout savoir sur les élections municipales à Bayonne
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Bayonne sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 35 239 électeurs de Bayonne de réagir sur la façon dont est gérée leur localité. À Bayonne et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Jean-René Etchegaray (Divers centre), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste des candidats aux municipales 2026 à Bayonne se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bayonne
|Tête de listeListe
|
Henri Etcheto
Liste d'union à gauche
BAYONNE TOUT SIMPLEMENT !
|
|
Jean-René Etchegaray
Liste divers centre
BAYONNE L'ESSENTIEL C'EST VOUS !
|
|
Jean Claude Iriart
Liste d'union à gauche
BAYONNE EN MOUVEMENT-BAIONA MUGIMENDUAN
|
|
Sandra Pereira-Ostanel
Liste de La France insoumise
Bayonne insoumise et populaire
|
|
Pascal Lesellier
Liste d'extrême droite
Unis pour Bayonne l'Alternative !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-René Etchegaray (35 élus) Bayonne, toujours un temps d'avance
|7 252
|53,81%
|
|Henri Etcheto (10 élus) Bayonne ville ouverte - demain bayonne/bihar baiona
|6 225
|46,18%
|
|Participation au scrutin
|Bayonne
|Taux de participation
|43,43%
|Taux d'abstention
|56,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 966
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-René Etchegaray Bayonne, toujours un temps d'avance
|4 909
|40,33%
|Henri Etcheto Bayonne ville ouverte
|3 623
|29,76%
|Jean-Claude Iriart Baiona verte et solidaire
|1 597
|13,12%
|Mathieu Bergé Demain bayonne - bihar baiona
|1 364
|11,20%
|Pascal Lesellier Bayonne plurielle
|679
|5,57%
|Participation au scrutin
|Bayonne
|Taux de participation
|38,79%
|Taux d'abstention
|61,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 466
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-René Etchegaray (32 élus) Bayonne un temps d'avance
|7 595
|45,37%
|
|Henri Etcheto (9 élus) Bayonne ville ouverte
|7 569
|45,22%
|
|Jean-Claude Iriart (2 élus) Baiona 2014 avec le front de gauche
|1 574
|9,40%
|
|Participation au scrutin
|Bayonne
|Taux de participation
|59,22%
|Taux d'abstention
|40,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Nombre de votants
|17 285
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri Etcheto Bayonne ville ouverte
|5 619
|35,25%
|Jean-René Etchegaray Bayonne un temps d'avance
|4 778
|29,98%
|Sylvie Durruty Bayonne avant tout
|2 954
|18,53%
|Jean-Claude Iriart Baiona 2014 - projet de vie-projet de ville
|1 642
|10,30%
|Serge Nogués "bayonne, l'humain d'abord !"
|944
|5,92%
|Participation au scrutin
|Bayonne
|Taux de participation
|56,44%
|Taux d'abstention
|43,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|16 477
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