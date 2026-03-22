Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bayonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bayonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bayonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Bayonne
11:51 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Bayonne
Lors du premier volet des municipales à Bayonne, c'est Jean-René Etchegaray (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 42,11 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean Claude Iriart (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 21,99 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Jean-René Etchegaray, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 1,78 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Henri Etcheto (Union de la gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Pascal Lesellier, avec la nuance Extrême droite, a obtenu 10,72 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Bayonne, le rendez-vous électoral a mobilisé 53,26 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bayonne
Le deuxième tour des élections municipales à Bayonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-René Etchegaray
Liste divers centre
BAYONNE L'ESSENTIEL C'EST VOUS !
|
|
Jean Claude Iriart
Liste d'union à gauche
Rassemblés pour Bayonne - Elkarrekin Baionarentzat
|
|
Pascal Lesellier
Liste d'extrême droite
Unis pour Bayonne l'Alternative !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bayonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-René ETCHEGARAY (Ballotage) BAYONNE L'ESSENTIEL C'EST VOUS !
|8 026
|42,11%
|Jean Claude IRIART (Ballotage) BAYONNE EN MOUVEMENT-BAIONA MUGIMENDUAN
|4 191
|21,99%
|Henri ETCHETO (Ballotage) BAYONNE TOUT SIMPLEMENT !
|4 074
|21,37%
|Pascal LESELLIER (Ballotage) Unis pour Bayonne l'Alternative !
|2 043
|10,72%
|Sandra PEREIRA-OSTANEL Bayonne insoumise et populaire
|726
|3,81%
|Participation au scrutin
|Bayonne
|Taux de participation
|53,26%
|Taux d'abstention
|46,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|19 377
Source : ministère de l’Intérieur
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