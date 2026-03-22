Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayonne : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bayonne

Le deuxième tour des élections municipales à Bayonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-René Etchegaray
Jean-René Etchegaray Liste divers centre
BAYONNE L'ESSENTIEL C'EST VOUS !
  • Jean-René Etchegaray
  • Sylvie Durruty
  • Yves Ugalde
  • Christine Lauqué
  • Joseba Erremundeguy
  • Laurence Hardouin Torre
  • Lionel Sévilla
  • Déborah Loupien-Suares
  • Cyrille Laiguillon
  • Sophie Castel
  • Nicolas Alquie
  • Christine Martin-Dolhagaray
  • Pantxo Etchegaray
  • Françoise Brau-Boirie
  • Olivier Alleman
  • Jennifer Mothes
  • Loïc Corrégé
  • Sophie Voisin
  • Alain Lacassagne
  • Laurence Blandino
  • Serge Arcouet
  • Laetitia Hostains
  • Timothée Hiriart
  • Sylvie Meyzenc
  • Pascal Del Prado
  • Emilie Larroze
  • David Vaisse
  • Marie-Anne Delobel
  • Jérôme Ducazau
  • Agnès Duhart
  • Jérôme Aguerre
  • Nadine Gaude
  • Philippe Mahou
  • Marie-Noëlle Larré
  • Jean-Marc Fily
  • Delphine Reneteau
  • Thibaut Corby
  • Camille Lartigau
  • Benjamin Aguerre
  • Maité Castro
  • Alexandre Joyé-Doucet
  • Maylis Bidart
  • Michaël Clairac
  • Marina Salducci
  • Guillaume Goldzak
  • Martine Bisauta
  • Jean-Jo Marmouyet
Jean Claude Iriart
Jean Claude Iriart Liste d'union à gauche
Rassemblés pour Bayonne - Elkarrekin Baionarentzat
  • Jean Claude Iriart
  • Cathy Liousse
  • Henri Etcheto
  • Colette Capdevielle
  • David Ospital
  • Juliette Brocard
  • Iker Etchepare
  • Carole Ternois
  • Joé Mendes Monteiro
  • Florence Dupreuilh
  • Hervé Pallas
  • Julie Bensoussan
  • Ibai Aguirrebarrena
  • Fabienne Ducassou
  • Alain Duzert
  • Isabelle Labadie Lemiere
  • David Lannes
  • Nathalie Floureck Petrissans
  • Ben Ali Belkacem
  • Sophie Herrera Landa
  • Jean-Marc Abadie
  • Karine de la Iglesia
  • Frédéric Chauvin
  • Maïte Etcheverry
  • Didier Damestoy
  • Sandrine Di Gaetano
  • William Guezel
  • Marie Chereau
  • Jérôme Dasteguy
  • Marina Michallet
  • Thomas Jaussaud
  • Marianne Simpson
  • Baptiste Tauzin
  • Monique Lemort Duprat
  • François Bannier
  • Eva Demolombe
  • Christophe Bagieu
  • Isabelle Duprat
  • Antonio Jimenez Hernandez
  • Laurence Marcelle Georgette Duble
  • Etienne Pénaud
  • Fatiha Mettane
  • Laurent Massicam
  • Sandra Baronnet
  • Baptiste Pery
  • Géraldine Thiery
  • Philippe Dumont
Pascal Lesellier
Pascal Lesellier Liste d'extrême droite
Unis pour Bayonne l'Alternative !
  • Pascal Lesellier
  • Valérie Taieb
  • Pierre Olivier Palis
  • Marie-Hélène Dupuy
  • Benjamin Gil
  • Corinne Duvignau
  • Louis Ducasse
  • Thérèse Rousso
  • Dominique Charlas
  • Corinne Sarrailh
  • Bertrand Testard
  • Patricia Marie Lardeur
  • Jean-Yves Bonnemaizon
  • Éléonore Estingoy
  • Mickaël Dupain Manzano
  • Jeannine de Roquefeuil
  • Philippe Bouvet
  • Julie Gridaine
  • Fernando Jaraba
  • Clélia Michel
  • Frédéric Felix
  • Françoise Rambaud
  • Jean René Goubelle
  • Béatrice Corsi
  • Jacques Terrade
  • Évelyne Lamy
  • Geoffroy Cleisz
  • Thérèse Moiteaux
  • Julien Lecomte
  • Marianne Boccara
  • Patrick Acedo
  • Sylvie Perez
  • Michel Maurice Malgerard
  • Michèle Allier
  • Jean-Baptiste Clouzeau
  • Andrée Gillet
  • Patrick Ansoult
  • Christine Belliot
  • Yves Dubourdieu
  • Constanza Boniface
  • Francis Bouvet
  • Annie Meixler
  • Jean Gillet
  • Odile Watremez
  • Francis Frédéric Garay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bayonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-René ETCHEGARAY
Jean-René ETCHEGARAY (Ballotage) BAYONNE L'ESSENTIEL C'EST VOUS ! 		8 026 42,11%
Jean Claude IRIART
Jean Claude IRIART (Ballotage) BAYONNE EN MOUVEMENT-BAIONA MUGIMENDUAN 		4 191 21,99%
Henri ETCHETO
Henri ETCHETO (Ballotage) BAYONNE TOUT SIMPLEMENT ! 		4 074 21,37%
Pascal LESELLIER
Pascal LESELLIER (Ballotage) Unis pour Bayonne l'Alternative ! 		2 043 10,72%
Sandra PEREIRA-OSTANEL
Sandra PEREIRA-OSTANEL Bayonne insoumise et populaire 		726 3,81%
Participation au scrutin Bayonne
Taux de participation 53,26%
Taux d'abstention 46,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 19 377

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Atlantiques ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Atlantiques. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bayonne

En savoir plus sur Bayonne