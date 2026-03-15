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19:19 - Bazet : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants de Bazet peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,88%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (75,80%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,96%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1012 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,98%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,08%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bazet mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quels résultats du RN à Bazet avant les municipales ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Bazet il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,75% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 21,20% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Bazet comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 39,30% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,14% pour le parti à la flamme. Il terminera en tête avec 53,85% lors du vote définitif, et un siège remporté par Denis Fégné.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Bazet ? Pour rappel, l'abstention se montait à 56,21 % à Bazet lors du dernier scrutin local, une proportion assez classique alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 22,36 % dans la ville (la participation grimpant à 77,64 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 47,50 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,45 % au premier tour, contre 50,59 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Bazet, cette variable jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Comment a voté Bazet lors de la dernière année électorale ? L'orientation des électeurs de Bazet a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les élections européennes du printemps 2024 à Bazet avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,30%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,48% des votes. Les élections des députés à Bazet quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Olivier Monteil (Rassemblement National) en tête du peloton avec 46,14% au premier tour, devant Denis Fégné (Union de la gauche) avec 30,28%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Monteil culminant à 53,85% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Bazet ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Bazet comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Bazet choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,75% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 20,47%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,09% pour Marine Le Pen, contre 44,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Bazet portaient leur choix sur Grégory Korn (Nupes) avec 27,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,65% des suffrages.

12:58 - Jean BURON a-t-il augmenté la fiscalité locale à Bazet ? Sur le plan de la fiscalité locale de Bazet, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 871 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 376 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 38,68 % en 2024 (contre 12,99 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 4 200 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 103 100 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 4,13 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Bazet Il peut se révéler intéressant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Bazet. Unique liste en présence, 'Hier, aujourd'hui, demain pour bazet' a naturellement recueilli 601 voix (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Bazet, cet équilibre pose les bases. Un mandat après ce scrutin sans réelle compétition, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un début de réponse significatif a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).