Résultat municipale 2026 à Bazet (65460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bazet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bazet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bazet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne BARBAZAN
Corinne BARBAZAN (15 élus) L'AVENIR S'ECRIT A BAZET 		486 51,37%
  • Corinne BARBAZAN
  • Jean BURON
  • Amandine CIEUTAT
  • Thibault CAMBORDE
  • Renée BERGERO
  • Yves DUCO
  • Véronique PESSUS
  • Fabien LACASSIE
  • Sandrine MATHIEU
  • Mathieu MANAS
  • Morgane PARIS-VALDEAVERO
  • Stéphane AMARAL
  • Stéphanie BENOJJA
  • Arnaud CRAMPE
  • Clara MARTINEZ-CLAUZEL
Gérard BOUDET
Gérard BOUDET (4 élus) UN NOUVEL ELAN POUR BAZET 		460 48,63%
  • Gérard BOUDET
  • Valérie PRAT
  • Patrick MILLOT
  • Eliane DEMEULIER
Participation au scrutin Bazet
Taux de participation 67,01%
Taux d'abstention 32,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 971

Source : ministère de l’Intérieur

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