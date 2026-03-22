Résultat municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx (55170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bazincourt-sur-Saulx, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert MUNIER
Robert MUNIER (9 élus) L'AVENIR DE BAZINCOURT 		60 51,28%
  • Robert MUNIER
  • Stéphanie BUSSEZ
  • François MISMAQUE
  • Amandine GIMONDO
  • Denis GOBERT
  • Sylvie MARCIREAU
  • Simon BASTIEN
  • Marie JUMAUD
  • Baptiste BUSSEZ
Graziella BARTHELEMY
Graziella BARTHELEMY (2 élus) Au coeur de Bazincourt 		57 48,72%
  • Graziella BARTHELEMY
  • Christophe GUEDRA
Participation au scrutin Bazincourt-sur-Saulx
Taux de participation 92,25%
Taux d'abstention 7,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 119

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bazincourt-sur-Saulx - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert MUNIER
Robert MUNIER (Ballotage) L'AVENIR DE BAZINCOURT 		54 50,00%
Graziella BARTHELEMY
Graziella BARTHELEMY (Ballotage) Au coeur de Bazincourt 		54 50,00%
Participation au scrutin Bazincourt-sur-Saulx
Taux de participation 87,60%
Taux d'abstention 12,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 113

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