Résultat municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx (55170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bazincourt-sur-Saulx, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert MUNIER (9 élus) L'AVENIR DE BAZINCOURT
|60
|51,28%
|
|Graziella BARTHELEMY (2 élus) Au coeur de Bazincourt
|57
|48,72%
|
|Participation au scrutin
|Bazincourt-sur-Saulx
|Taux de participation
|92,25%
|Taux d'abstention
|7,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|119
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bazincourt-sur-Saulx - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert MUNIER (Ballotage) L'AVENIR DE BAZINCOURT
|54
|50,00%
|Graziella BARTHELEMY (Ballotage) Au coeur de Bazincourt
|54
|50,00%
|Participation au scrutin
|Bazincourt-sur-Saulx
|Taux de participation
|87,60%
|Taux d'abstention
|12,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|113
Election municipale 2026 à Bazincourt-sur-Saulx [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bazincourt-sur-Saulx sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bazincourt-sur-Saulx.
L'actu des élections municipales 2026 à Bazincourt-sur-Saulx
18:34 - L'année de la dissolution, comment Bazincourt-sur-Saulx a-t-elle voté ?
Maxime Amblard (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Bazincourt-sur-Saulx en juin 2024 avec 52,83%. Bertrand Pancher (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 37,74%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maxime Amblard culminant à 56,48% des voix localement. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Bazincourt-sur-Saulx s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,90%), en première position devant Valérie Hayer (14,29%) et François-Xavier Bellamy (11,22%). Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Bazincourt-sur-Saulx
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Bazincourt-sur-Saulx est riche d'enseignements. Notons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste. 11 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, François Mismaque a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 81 bulletins (83,50%). Ensuite, Denis Gobert a recueilli 81,44% des suffrages. Enfin, on retrouvait Laëtitia Hannequin, réunissant 75,25% des bulletins. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Bazincourt-sur-Saulx, cette dynamique très particulière sera une fois encore scrutée avec attention. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de la municipale de Bazincourt-sur-Saulx
La confrontation a donc une suite ce dimanche, avec la liste de Robert Munier (DIV) et Graziella Barthelemy (DIV), selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Bazincourt-sur-Saulx permettra aux résidents de voter.
11:59 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
Pour le lancement des municipales à Bazincourt-sur-Saulx, le rendez-vous a mobilisé 87,60 % des électeurs dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Robert Munier qui s'est arrogé la première place en récoltant 50,00 % des voix. Dans son sillage, Graziella Barthelemy est arrivée en deuxième position avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche.
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