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19:20 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Bazoches-lès-Bray Comment les électeurs de Bazoches-lès-Bray peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Dans le bourg, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,04% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 433 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,37%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,11%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bazoches-lès-Bray mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,35% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Où en est le RN à Bazoches-lès-Bray aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Bazoches-lès-Bray en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 38,65% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 63,91% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 39,35% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 58,89% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,22% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,02% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,14% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Julien Limongi.

16:58 - Une participation de 61,72 % à Bazoches-lès-Bray aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Bazoches-lès-Bray était allée jusqu'à 61,72 % à la fin du premier tour, un chiffre exceptionnellement haut. C'étaient 408 votants qui étaient allés voter alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 79,06 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 49,11 % des électeurs (soit environ 330 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 64,34 %, bien au-delà des 46,94 % enregistrés en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Bazoches-lès-Bray sera quoi qu'il en soit fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - En 2024, Bazoches-lès-Bray s'était tournée vers la majorité Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Bazoches-lès-Bray. Les Européennes du printemps 2024 à Bazoches-lès-Bray avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,22%), devant François-Xavier Bellamy qui avait récolté 10,13% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bazoches-lès-Bray avaient ensuite favorisé Julien Limongi (Rassemblement National) avec 52,02% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 26,60%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Limongi culminant à 57,14% des votes sur place.

14:57 - En 2022, la localité de Bazoches-lès-Bray s'était résolument orientée à le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Bazoches-lès-Bray accordaient leurs suffrages à Aymeric Durox (RN) avec 39,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aymeric Durox virant de nouveau en tête avec 58,89% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Bazoches-lès-Bray privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,65%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,91% pour Marine Le Pen, contre 36,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La municipalité de Bazoches-lès-Bray a plutôt augmenté sa fiscalité locale Pour ce qui concerne la pression fiscale de Bazoches-lès-Bray, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 643 euros en 2024 (dernière année connue) contre 548 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 33,31 % en 2024 (contre près de 13,48 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison éclairant. Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 17 030 € en 2024. Un total bien loin des 148 470 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,99 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Bazoches-lès-Bray À Bazoches-lès-Bray, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Dans la cité, le scrutin s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste, offrant ainsi aux votants la liberté de barrer ou ajouter des noms. 15 candidats ont été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Hervé Lombard a remporté la première place avec 68,42% des voix, devant Sebastien Picotin qui a rassemblé 67,91% des bulletins valides. Caroline Puydebois était troisième, s'adjugeant 67,66% des bulletins. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Bazoches-lès-Bray, cette logique si particulière sera de nouveau observée avec intérêt. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.