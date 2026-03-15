Résultat municipale 2026 à Bazoches-lès-Bray (77118) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bazoches-lès-Bray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bazoches-lès-Bray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bazoches-lès-Bray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric CHARLE
Eric CHARLE (12 élus) AGIR ENSEMBLE POUR BAZOCHES 		227 54,44%
  • Eric CHARLE
  • Isabelle GAUTIER
  • Fabrice SERRÉ
  • Christine SAVOURAT
  • Philippe PERRIGOT
  • Aurore MAISONOBE
  • Bastien BOULET
  • Mélanie DUCHESNE
  • Tony LOREGGIA
  • Sandrine RODOT
  • Gaëtan JULIEN
  • Sandrine LOURENÇO
Jean-Luc CHAPLOT
Jean-Luc CHAPLOT (3 élus) RÉFLEXION - ENGAGEMENT - DISPONIBILITÉ 		190 45,56%
  • Jean-Luc CHAPLOT
  • Sophie SURGOT
  • Laurent MASSON
Participation au scrutin Bazoches-lès-Bray
Taux de participation 64,87%
Taux d'abstention 35,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 434

Source : ministère de l’Intérieur

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