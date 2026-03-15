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19:20 - Bazouges Cré sur Loir : démographie et socio-économie impactent les municipales Quel portrait faire de Bazouges Cré sur Loir, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 024 logements pour 1 946 habitants, la densité de la commune est de 41 hab/km². Avec 116 entreprises, Bazouges Cré sur Loir offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (79,20%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 33,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 38,36% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 337,49 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Finalement, Bazouges Cré sur Loir incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Vers une avancée du RN à Bazouges Cré sur Loir aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Bazouges Cré sur Loir en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 32,07% des suffrages lors du tour préliminaire, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,50% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 26,73% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 53,40% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 38,59% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 43,90% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,75% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Eric Martineau.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Bazouges Cré sur Loir Le nombre de bulletins dans les urnes de Bazouges Cré sur Loir sera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait vu 50,20 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, dans la moyenne nationale. C'étaient 753 votants qui s'étaient manifestés alors que le pays était impacté par la pandémie du Covid. L'élection suprême en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 75,82 % de participation dans la ville (contre 24,18 % d'abstention). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 45,81 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,52 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 50,52 % des électeurs locaux. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Bazouges Cré sur Loir comme une zone soucieuse de voter au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Bazouges Cré sur Loir ? Romain Lemoigne (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Bazouges Cré sur Loir après la dissolution de 2024 avec 43,90%. Eric Martineau (Ensemble !) était à la deuxième place avec 27,79%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Lemoigne culminant à 50,75% des votes localement. Lors du match européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Bazouges Cré sur Loir avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 38,59% des bulletins. .

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Bazouges Cré sur Loir il y a 4 ans ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Bazouges Cré sur Loir votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,07%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 26,21%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,50% pour Marine Le Pen, contre 49,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Bazouges Cré sur Loir soutenaient en priorité Bruno Pinçon (RN) avec 26,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,40% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - À Bazouges Cré sur Loir, le niveau de la fiscalité locale est stable Pour ce qui concerne les contributions locales à Bazouges Cré sur Loir, le produit fiscal par foyer s'est établi à 798 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 761 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 41,58 % en 2024 (contre 20,94 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 48 810 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 428 100 euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 19,60 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Bazouges Cré sur Loir À Bazouges Cré sur Loir, lors des municipales précédentes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Gwénaël De Sagazan a devancé tous ses rivaux avec 65,69% des bulletins. Deuxième, Hervé Bois a engrangé 34,30% des suffrages. Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Bazouges Cré sur Loir, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.