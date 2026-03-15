Résultat municipale 2026 à Bazouges Cré sur Loir (72200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bazouges Cré sur Loir a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bazouges Cré sur Loir, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bazouges Cré sur Loir [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gwénaël DE SAGAZAN
Gwénaël DE SAGAZAN (18 élus) Une Ambition Commune 		556 55,32%
  • Gwénaël DE SAGAZAN
  • Véronique HERVÉ
  • Philippe GOUIN
  • Manuela GOUPIL
  • Dominique COSNARD
  • Christine HÉRISSON
  • Noël PERPOIL
  • Isabelle GILLET
  • Loïc CHAUVEAU
  • Nicole LEBOUCHER
  • John PLARD
  • Audrey FREDERICH
  • Jérôme FAUVEAU
  • Michelle HOTONNIER
  • Marc NAULET
  • Laurence MONCHATRE-POHU
  • Daniel CHAUVIERE
  • Joanna GUITTER
Jean-Charles BOUZANNE
Jean-Charles BOUZANNE (3 élus) RASSEMBLEMENT POUR BAZOUGES-CRÉ-SUR-LOIR 		274 27,26%
  • Jean-Charles BOUZANNE
  • Isabelle LANCIEN
  • Guy BOUTOUT
Marylène SOUCHARD
Marylène SOUCHARD (2 élus) AGIR ENSEMBLE 		175 17,41%
  • Marylène SOUCHARD
  • Pascal BERGEOT
Participation au scrutin Bazouges Cré sur Loir
Taux de participation 64,17%
Taux d'abstention 35,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 035

Source : ministère de l’Intérieur

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