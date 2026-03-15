Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaucaire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaucaire

Tête de listeListe
Nelson Chaudon
Nelson Chaudon Liste du Rassemblement National
CONTINUONS À FAIRE BRILLER BEAUCAIRE !
  • Nelson Chaudon
  • Marie-France Pérignon
  • Alain Germain
  • Marie-Hélène Filhol-Feriaud
  • Alberto Camaione
  • Martine Hours
  • André Cambi Gourjon
  • Mireille Fougasse
  • Stephane Vidal
  • Hélène Casier
  • Thierry Peyret
  • Karine Bauer
  • Christophe Guglielminotti
  • Yvette Rouvier
  • Gérard Cap de Pon
  • Rachel Philippe
  • Timothé Chaudon
  • Blandine Asencio
  • Jacques Hours
  • Lou Segura
  • Roger Langlet
  • Véronique Lautier
  • Vincent Sanchis
  • Marie-Christine Soulier
  • Jean-Noël Gonzalez
  • Corinne Lechevallier Bonnin
  • Gilles Bienfait
  • Joelle Sedeno
  • Paolo Miras
  • Audrey Cimino
  • Pierre Giraud
  • Liliane Pepe Bonnety
  • Gilles Donada
  • Danielle Rognon
  • Maurice Mouret
Christophe Andre
Christophe Andre Liste divers centre
BEAUCAIRE L'ESPRIT LIBRE
  • Christophe Andre
  • Cristelle Hugounenq
  • Lionel Depetri
  • Elsa Bianciotto
  • Laurent Bernavon
  • Ghislaine Daumas
  • Hugues Fermaud
  • Audrey Corrias
  • Didier Albisser
  • Corine Bourgues-Ignace
  • Joseph Pagano
  • Andrée Pons
  • Laurent Paloc
  • Lila Saadi
  • Aziz Koubaa
  • Maryline Pepe
  • Jean-Marc Ignace
  • Muriel Raimondo
  • Denis Boyer
  • Juliette Andre
  • Mathias Marza
  • Joëlle Weltman
  • Philippe Marminat
  • Julia Gimenez
  • Luc Andreu
  • Stéphanie Barbier
  • David Lampin
  • Dominique Jourdan
  • Kamel Sadji
  • Marine Ellul
  • Guy Rodriguez
  • Nicole Mante
  • Jean Gimenez
  • Aracéli Jossaime
  • Yves Germain
Luc Perrin
Luc Perrin Liste Divers
UNIS POUR BEAUCAIRE
  • Luc Perrin
  • Francoise Sellem
  • Nicolas Pozzolini
  • Myriam El Foulani
  • Mickael Manon
  • Emmanuelle Benyahya
  • Taoufik Louali
  • Pascale Noailles Duplissy
  • Christophe Isnardon
  • Nabila Hmina
  • Michel Henri Alivon
  • Françoise Goeuriot
  • Saïd Ouhdouch
  • Michèle Mazè
  • Simon Brun
  • Agnès Jacinthe Poinsignon
  • Alain Castellani
  • Amel Dahani
  • Pierre Chimenti
  • Arielle Chapuis
  • Adil Echarif
  • Valérie Pizzo
  • Aslan Louali
  • Sabine Gerin
  • Ludovic Duplissy
  • Naïma Belaizi
  • Didier Falleur
  • Denise Jiollent
  • Michel Veyrat
  • Geneviève Koehler
  • Bruno Raymond Delesse
  • Marie-Josée Bagnoli
  • Slimane Bisbis
  • Céline Pascale Ciliberti
  • Gérard Roger Victori

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Sanchez
Julien Sanchez (27 élus) Avec vous pour beaucaire ! 		3 226 59,50%
  • Julien Sanchez
  • Marie France Perignon
  • Alberto Camaione
  • Mireille Fougasse
  • Stéphane Vidal
  • Audrey Cimino
  • Gilles Donada
  • Yvette Rouvier
  • Max Soulier
  • Hélène Deydier
  • Jean-Pierre Perignon
  • Marie-Pierre Thieuloy
  • Maurice Mouret
  • Marie Lise Ancel
  • Roger Rolland
  • Sylviane Neu
  • Roger Langlet
  • Martine Hours
  • André Gourjon
  • Karine Bauer
  • Nelson Chaudon
  • Corinne Lechevallier Bonnin
  • Vincent Sanchis
  • Éliane Hauquier
  • René Batini
  • Simone Boyer
  • Gabriel Girard
Pascale Noailles Duplissy
Pascale Noailles Duplissy (4 élus) Unis pour beaucaire 		1 358 25,05%
  • Pascale Noailles Duplissy
  • Dominique Pierre
  • Jacqueline Le Spegagne
  • Luc Perrin
Lionel Depetri
Lionel Depetri (1 élu) En avant pour beaucaire 		467 8,61%
  • Lionel Depetri
Charles Menard
Charles Menard (1 élu) Beaucaire en commun 		370 6,82%
  • Charles Menard
Participation au scrutin Beaucaire
Taux de participation 51,75%
Taux d'abstention 48,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 621

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Sanchez
Julien Sanchez (23 élus) Beaucaire, ville française ! 		3 083 39,81%
  • Julien Sanchez
  • Elisabeth Mondet
  • Gilles Donada
  • Mireille Fougasse
  • Jean-Pierre Fuster
  • Evelyse Rol
  • Maurice Mouret
  • Yvette Rouvier
  • Yvan Corbière
  • Nathalie Ablain
  • Max Soulier
  • Katy Lillamand
  • Antoine Boyer
  • Chantal Remy De Cournon
  • Stéphane Vidal
  • Viviane Tisseur
  • Michel Braud
  • Sylviane Neu
  • Samuel Samson
  • Eliane Hauquier
  • Roger Rolland
  • Josette Rocchi
  • Patrick Desombre
Jacques Bourbousson
Jacques Bourbousson (5 élus) Beaucaire pour tous 		2 246 29,00%
  • Jacques Bourbousson
  • Véronique Navarro
  • Maurice Contestin
  • Hélène Deydier
  • Joël Biau
Christophe Andre
Christophe Andre (4 élus) Beaucaire 2014 		1 883 24,31%
  • Christophe Andre
  • Anne Bruyere
  • Yves Germain
  • Cristelle Hugounenq
Claude Dubois
Claude Dubois (1 élu) Réagir pour beaucaire 		531 6,85%
  • Claude Dubois
Participation au scrutin Beaucaire
Taux de participation 76,34%
Taux d'abstention 23,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 7 903

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Sanchez
Julien Sanchez Beaucaire, ville française ! 		2 375 32,84%
Jacques Bourbousson
Jacques Bourbousson Beaucaire pour tous 		1 624 22,45%
Christophe Andre
Christophe Andre Beaucaire 2014 		1 314 18,16%
Claude Dubois
Claude Dubois Réagir pour beaucaire 		873 12,07%
Valérie Arese
Valérie Arese Avec vous pour beaucaire 		863 11,93%
Roger Volle
Roger Volle Un choix pour beaucaire 		183 2,53%
Participation au scrutin Beaucaire
Taux de participation 71,40%
Taux d'abstention 28,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 7 391

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