Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaucaire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaucaire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Beaucaire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaucaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaucaire
12:06 - Les municipales à Beaucaire, c'est aujourd'hui
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Beaucaire sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche à Beaucaire. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Beaucaire. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaucaire
|Tête de listeListe
|
Nelson Chaudon
Liste du Rassemblement National
CONTINUONS À FAIRE BRILLER BEAUCAIRE !
|
|
Christophe Andre
Liste divers centre
BEAUCAIRE L'ESPRIT LIBRE
|
|
Luc Perrin
Liste Divers
UNIS POUR BEAUCAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Sanchez (27 élus) Avec vous pour beaucaire !
|3 226
|59,50%
|
|Pascale Noailles Duplissy (4 élus) Unis pour beaucaire
|1 358
|25,05%
|
|Lionel Depetri (1 élu) En avant pour beaucaire
|467
|8,61%
|
|Charles Menard (1 élu) Beaucaire en commun
|370
|6,82%
|
|Participation au scrutin
|Beaucaire
|Taux de participation
|51,75%
|Taux d'abstention
|48,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 621
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Sanchez (23 élus) Beaucaire, ville française !
|3 083
|39,81%
|
|Jacques Bourbousson (5 élus) Beaucaire pour tous
|2 246
|29,00%
|
|Christophe Andre (4 élus) Beaucaire 2014
|1 883
|24,31%
|
|Claude Dubois (1 élu) Réagir pour beaucaire
|531
|6,85%
|
|Participation au scrutin
|Beaucaire
|Taux de participation
|76,34%
|Taux d'abstention
|23,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|7 903
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Sanchez Beaucaire, ville française !
|2 375
|32,84%
|Jacques Bourbousson Beaucaire pour tous
|1 624
|22,45%
|Christophe Andre Beaucaire 2014
|1 314
|18,16%
|Claude Dubois Réagir pour beaucaire
|873
|12,07%
|Valérie Arese Avec vous pour beaucaire
|863
|11,93%
|Roger Volle Un choix pour beaucaire
|183
|2,53%
|Participation au scrutin
|Beaucaire
|Taux de participation
|71,40%
|Taux d'abstention
|28,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|7 391
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