Résultat municipale 2026 à Beaucaire (30300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaucaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaucaire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaucaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nelson CHAUDON
Nelson CHAUDON (27 élus) CONTINUONS À FAIRE BRILLER BEAUCAIRE ! 		3 736 60,37%
  • Nelson CHAUDON
  • Marie-France PÉRIGNON
  • Alain GERMAIN
  • Marie-Hélène FILHOL-FERIAUD
  • Alberto CAMAIONE
  • Martine HOURS
  • André CAMBI GOURJON
  • Mireille FOUGASSE
  • Stephane VIDAL
  • Hélène CASIER
  • Thierry PEYRET
  • Karine BAUER
  • Christophe GUGLIELMINOTTI
  • Yvette ROUVIER
  • Gérard CAP DE PON
  • Rachel PHILIPPE
  • Timothé CHAUDON
  • Blandine ASENCIO
  • Jacques HOURS
  • Lou SEGURA
  • Roger LANGLET
  • Véronique LAUTIER
  • Vincent SANCHIS
  • Marie-Christine SOULIER
  • Jean-Noël GONZALEZ
  • Corinne LECHEVALLIER BONNIN
  • Gilles BIENFAIT
Luc PERRIN
Luc PERRIN (4 élus) UNIS POUR BEAUCAIRE 		1 646 26,60%
  • Luc PERRIN
  • Francoise SELLEM
  • Nicolas POZZOLINI
  • Myriam EL FOULANI
Christophe ANDRE
Christophe ANDRE (2 élus) BEAUCAIRE L'ESPRIT LIBRE 		807 13,04%
  • Christophe ANDRE
  • Cristelle HUGOUNENQ
Participation au scrutin Beaucaire
Taux de participation 57,16%
Taux d'abstention 42,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 6 368

Source : ministère de l’Intérieur

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