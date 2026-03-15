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19:21 - Les enjeux locaux de Beaucaire : tour d'horizon démographique Quelle influence les habitants de Beaucaire exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 181 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 18,48%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 085 euros/mois peut être révélateur de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,65% et d'une population étrangère de 13,37% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Beaucaire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,07% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Beaucaire Le Rassemblement national avait obtenu la première place avec 59,50% des suffrages lors des municipales à Beaucaire il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Julien Sanchez étant reconduit immédiatement. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 38,05% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,82% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 50,67% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme réunissait 70,31% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,81% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 56,53% pour le parti à la flamme. Ce dernier terminera en tête avec 63,57% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Yoann Gillet.

16:58 - À Beaucaire, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour ces municipales 2026, l'absence ou non de votants à Beaucaire sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 48,25 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 51,75 %) alors que la pandémie du Covid avait dissuadé bon nombre d'électeurs. De longue date, les élections municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent particulièrement, puisqu'il s'agit de désigner leur maire ou leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 28,29 % au premier tour (contre 26,31 % en France). L'abstention aux législatives, mesurée à 56,35 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 37,77 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,30 %. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Beaucaire comme une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Beaucaire ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Beaucaire avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 52,81% des inscrits. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Beaucaire soutenaient en priorité Yoann Gillet (Rassemblement National) avec 56,53% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Yoann Gillet culminant à 63,57% des votes localement.

14:57 - Beaucaire : des suffrages très tranchés lors des scrutins il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Beaucaire s'affirme comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Beaucaire accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 38,05%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 25,94%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 60,82% pour Marine Le Pen, contre 39,18% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Beaucaire portaient leur choix sur Yoann Gillet (RN) avec 50,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Yoann Gillet virant de nouveau en tête avec 70,31% des voix.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Beaucaire ? En termes d'impôts locaux à Beaucaire, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 185 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 968 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 50,70 % en 2024 (contre 26,05 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 391 230 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,91877 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,35 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Beaucaire L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Beaucaire s'avère riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Julien Sanchez (Rassemblement National) a creusé l'écart en totalisant 59,50% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Pascale Noailles Duplissy (Divers) a obtenu 25,05% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Lionel Depetri (Divers centre), glanant 467 voix (8,61%). Ce triomphe au premier tour de Julien Sanchez a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Beaucaire, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.