Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaucamps-le-Vieux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaucamps-le-Vieux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beaucamps-le-Vieux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaucamps-le-Vieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaucamps-le-Vieux
11:46 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Beaucamps-le-Vieux dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Beaucamps-le-Vieux, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 26,02 %. Pour ce premier tour, c'est François Thiverny qui a pris la tête en s'adjugeant 32,20 % des votes. Ensuite, Jean-Jacques Iriarte Arriola s'est classé deuxième avec 30,15 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. François Thiverny s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Alain Desbiendras pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Martial Auger a obtenu 14,32 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaucamps-le-Vieux
Le deuxième tour des élections municipales à Beaucamps-le-Vieux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Desbiendras
Divers
NOUVEL ELAN POUR BEAUCAMPS
|
|
Martial Auger
Divers
REINVENTONS BEAUCAMPS LE VIEUX, EN INNOVANT
|
|
Jean-Jacques Iriarte Arriola
Divers
"S'UNIR POUR BEAUCAMPS"
|
|
François Thiverny
Divers
VIVRE A BEAUCAMPS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaucamps-le-Vieux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François THIVERNY (Ballotage) VIVRE A BEAUCAMPS
|236
|32,20%
|Jean-Jacques IRIARTE ARRIOLA (Ballotage) "S'UNIR POUR BEAUCAMPS"
|221
|30,15%
|Alain DESBIENDRAS (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR BEAUCAMPS
|171
|23,33%
|Martial AUGER (Ballotage) REINVENTONS BEAUCAMPS LE VIEUX, EN INNOVANT
|105
|14,32%
|Participation au scrutin
|Beaucamps-le-Vieux
|Taux de participation
|73,98%
|Taux d'abstention
|26,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|759
Source : ministère de l’Intérieur
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