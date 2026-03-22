Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaucamps-le-Vieux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaucamps-le-Vieux

Le deuxième tour des élections municipales à Beaucamps-le-Vieux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Desbiendras
Alain Desbiendras Divers
NOUVEL ELAN POUR BEAUCAMPS
  • Alain Desbiendras
  • Dorothée Delignieres
  • Pascal Lavert
  • Nathalie Monfils
  • Nicolas Lecuyer
  • Cyntia Poullier
  • Matthieu Scellier
  • Yolande Brocourt
  • Benoit de Laage
  • Eugénie Maclaire
  • Dimitri Dallery
  • Jessica Gamard
  • Arnaud Delignieres
  • Emilie Lefol
  • Jean-Paul Alexandre
Martial Auger
Martial Auger Divers
REINVENTONS BEAUCAMPS LE VIEUX, EN INNOVANT
  • Martial Auger
  • Lucie Dulska
  • Eric Hellegouarch
  • Chloe Laflandre
  • Julien Noblesse
  • Sandrine Yung
  • Regis Henry
  • Clara Lecuyer
  • Remy Dransart
  • Jennifer Noblesse
  • Aurelien Bouteiller
  • Elodie Fiquel
  • Pierre Monchaux
  • Maelys Laine
  • Dorian Staelens
Jean-Jacques Iriarte Arriola
Jean-Jacques Iriarte Arriola Divers
"S'UNIR POUR BEAUCAMPS"
  • Jean-Jacques Iriarte Arriola
  • Bernadette Helluin
  • Daniel Hattée
  • Monique Delavenne
  • Thierry Lecocq
  • Laura Fournier
  • Fabien Deneux
  • Francia Brocourt-Quint
  • Max Boissay
  • Nathalie Genty
  • Laurent Soudry
  • Jessica de Barros Pereira
  • David Clement
  • Anne-Marie Dehove
  • Jacques Dubos
François Thiverny
François Thiverny Divers
VIVRE A BEAUCAMPS
  • François Thiverny
  • Maryse Missiaen
  • Antoine Federspiel
  • Géraldine Michel
  • Michel Ramblier
  • Céline Laflandre
  • Roger Zaffiroff
  • Caroline Decroix
  • Jean-Claude Lacourt
  • Stéphanie Remaud
  • Christophe Daussy
  • Lylou Cavillon
  • Alain Callulier
  • Jessica Tiret
  • Claude Legrand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaucamps-le-Vieux

Tête de listeListe Voix % des voix
François THIVERNY
François THIVERNY (Ballotage) VIVRE A BEAUCAMPS 		236 32,20%
Jean-Jacques IRIARTE ARRIOLA
Jean-Jacques IRIARTE ARRIOLA (Ballotage) "S'UNIR POUR BEAUCAMPS" 		221 30,15%
Alain DESBIENDRAS
Alain DESBIENDRAS (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR BEAUCAMPS 		171 23,33%
Martial AUGER
Martial AUGER (Ballotage) REINVENTONS BEAUCAMPS LE VIEUX, EN INNOVANT 		105 14,32%
Participation au scrutin Beaucamps-le-Vieux
Taux de participation 73,98%
Taux d'abstention 26,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 759

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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