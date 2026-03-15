Résultat municipale 2026 à Beauce la Romaine (41160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beauce la Romaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauce la Romaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauce la Romaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steven YVON
Steven YVON (23 élus) Beauce la Romaine, bâtissons l'avenir ensemble 		964 65,76%
  • Steven YVON
  • Anaïs LAUGERO
  • Aurélien PROVOST
  • Laurence CHERON-CHESNEAU
  • Pascal BOURDEL
  • Elodie GONDOUIN-LE DUC
  • Eric COURTEMANCHE
  • Guilaine REBOULLEAU
  • Thierry HARROT
  • Cécile SEBAN
  • Noël CHARBONNIER
  • Céline DAUBRENET
  • Bastien HENAULT
  • Sandrine GOMES
  • Frédéric WINNE
  • Lucile SICARD
  • Richard ORIEUX
  • Valérie PUECH
  • Eric GALLO
  • Marie BELOSSAT-HUCHET
  • Stéphane RATELADE
  • Odile MORANT
  • Lionel CLAUDE
Odile BRET
Odile BRET (4 élus) L'expérience au service d'un territoire uni et dynamique 		502 34,24%
  • Odile BRET
  • Jean-Charles GAUCHERON
  • Bénédicte LEGAGNEUX
  • Jérôme SEJOURNE
Participation au scrutin Beauce la Romaine
Taux de participation 62,42%
Taux d'abstention 37,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 1 513

Source : ministère de l’Intérieur

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