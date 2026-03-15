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19:18 - Analyse socio-économique de Beauce la Romaine : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Beauce la Romaine comme partout. Avec une population de 3 350 habitants répartis dans 1 792 logements, cette ville présente une densité de 25 hab par km². L'existence de 207 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (76,17%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,11% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,99%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 018 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Beauce la Romaine incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Beauce la Romaine ? Le RN était absent au moment de la dernière élection municipale à Beauce la Romaine en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,37% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,81% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 29,81% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 50,35% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,42% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 47,39% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 51,91% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Christophe Marion.

16:58 - Résultats électoraux à Beauce la Romaine : le point sur la participation Dans le cadre de la municipale de 2026 à Beauce la Romaine, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle clé sur les résultats. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 863 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 36,32 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait cependant largement mobilisé, avec 77,34 % de participation dans la ville (22,66 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 56,78 % des électeurs (soit environ 1 325 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,99 %, bien au-delà des 49,96 % enregistrés en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Beauce la Romaine comme une contrée assez participative en comparaison de la moyenne.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Beauce la Romaine ? Lors des dernières européennes, le résultat à Beauce la Romaine s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,42%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,18%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (10,51%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Beauce la Romaine soutenaient en priorité Virginia de Oliveira (Rassemblement National) avec 47,39% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Virginia de Oliveira culminant à 51,91% des votes dans la localité. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle ainsi que Beauce la Romaine restait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Beauce la Romaine : des suffrages particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Beauce la Romaine plaçait Marine Le Pen en tête avec 33,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,81% pour Marine Le Pen, contre 48,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Beauce la Romaine accordaient leurs suffrages à Marine Bardet (RN) avec 29,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,35%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Beauce la Romaine comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Beauce la Romaine avant ces municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Beauce la Romaine, le produit fiscal par ménage s'est établi à 851 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 574 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 40,57 % en 2024 (contre environ 16,25 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, offre un point de comparaison utile. Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 64 320 € de recettes en 2024, bien en deçà des 323 820 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 10,84 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - La liste "Beauce La Romaine Une Dynamique De Territoire" grande gagnante de la dernière élection municipale à Beauce la Romaine Dans la ville de Beauce la Romaine, les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour marquées par le verdict des dernières élections en date. Seule en lice, la liste menée par Bernard Espugna a naturellement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beauce la Romaine, cette dynamique pose les bases. L'enjeu lors des résultats de ces élections sera de voir si une opposition arrive à se constituer face à cette hégémonie. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.