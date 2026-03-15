Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauchamp : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauchamp [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Beauchamp sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beauchamp.
L'actu des élections municipales 2026 à Beauchamp
13:45 - Une fiscalité stable à Beauchamp qui pèsera sur l'issue du scrutin
Avec la montée des prélèvements locaux à Beauchamp, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 17,60 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 137 200 euros la même année. Une recette bien loin des 3,24259 millions d'euros (3 242 590 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Beauchamp atteint désormais 34,62 % en 2024 (contre 17,44 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Beauchamp a représenté 1 212 € en 2024 contre 1 167 euros en début de mandat.
11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Françoise Nordmann s'est imposée à Beauchamp
Il peut s'avérer édifiant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Beauchamp. Au terme du premier tour, Françoise Nordmann (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 1 504 voix (68,61%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Merlay-Souterbicq (Divers) a recueilli 688 bulletins valides (31,38%). Ce triomphe au premier tour de Françoise Nordmann a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Beauchamp, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Beauchamp : les horaires des 8 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les 6 270 électeurs de Beauchamp sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Pour mémoire, le premier tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Beauchamp est disponible ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Beauchamp. Pour être informé des résultats des élections à Beauchamp dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beauchamp
|Tête de listeListe
|
Valérie Gonçalvès
Liste divers gauche
BEAUCHAMP AU COEUR
|
|
Françoise Nordmann
Liste divers droite
Agir Ensemble Pour Beauchamp
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Nordmann (25 élus) Agir ensemble pour beauchamp
|1 504
|68,61%
|
|Isabelle Merlay-Souterbicq (4 élus) Beauchamp a votre image 2020
|688
|31,38%
|
|Participation au scrutin
|Beauchamp
|Taux de participation
|37,61%
|Taux d'abstention
|62,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 299
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francine Occis (21 élus) Beauchamp a votre image
|1 550
|40,13%
|
|Françoise Nordmann (5 élus) Beauchamp renouveau
|1 522
|39,40%
|
|Patrick Planche (3 élus) Beauchamp 2014 l'alternative citoyenne
|790
|20,45%
|
|Participation au scrutin
|Beauchamp
|Taux de participation
|59,40%
|Taux d'abstention
|40,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|3 960
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Nordmann Beauchamp renouveau
|1 326
|35,87%
|Francine Occis Beauchamp a votre image
|1 228
|33,22%
|Patrick Planche Beauchamp 2014 l'alternative citoyenne
|787
|21,29%
|Guy Brechoteau Beauchamp autrement
|355
|9,60%
|Participation au scrutin
|Beauchamp
|Taux de participation
|56,88%
|Taux d'abstention
|43,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|3 792
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