Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauchamp : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beauchamp

Tête de listeListe
Valérie Gonçalvès
Valérie Gonçalvès Liste divers gauche
BEAUCHAMP AU COEUR
  • Valérie Gonçalvès
  • Hasnain Asjad
  • Nadia Ben Nasser
  • Laurent Dekeyne
  • Emilie Pinto
  • Vincent Bronze
  • Sylvie Markovic
  • René Sylva
  • Dominique Maffre
  • Soufiane Kamani
  • Sophie Radford
  • Robert Gutierrez
  • Fatima Bel Madani
  • Ryan Goncalvès
  • Laila Mekkaoui
  • Christophe Martin
  • Kristen Douaud
  • Mokhtar Ben Amor
  • Louise Richard
  • Valentin Adam
  • Isabelle Laïd
  • Abdesselam Ben Belkacem
  • Féthia Berrabah
  • Patrick Colet
  • Sylvie Russier
  • Bastien Protat
  • Marie-Christine Fragne
  • Gaétan Pillon
  • Mireille Guengant Bourlier
Françoise Nordmann
Françoise Nordmann Liste divers droite
Agir Ensemble Pour Beauchamp
  • Françoise Nordmann
  • Patrick Planche
  • Véronique Kerguiduff
  • Pascal Seigné
  • Carla Pires
  • Nicolas Manac'h
  • Marie-Madeleine Maillard
  • David Humbert
  • Evelyne Le Bras
  • Alain Perrin
  • Marie-Laure Kepeklian
  • Nicolas Gerbe
  • Françoise Esterbet
  • Cédric Fraisse
  • Claire Berby
  • José de Faria
  • Mathilde Borie
  • Enrick Chandelier
  • Sophie Guzik
  • José Afonso
  • Sophie Lacube-Grand
  • Régis Brasseur
  • Dominique Bourin
  • Loïc Duhem
  • Laura Esteban Rodriguez
  • Marc Remond
  • Farida Ouali
  • Olivier Cantomerle
  • Noriko Yamamoto
  • Stéphane Savary
  • Marialuisa Servais

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Nordmann
Françoise Nordmann (25 élus) Agir ensemble pour beauchamp 		1 504 68,61%
  • Françoise Nordmann
  • Patrick Planche
  • Véronique Arnaud
  • Pascal Seigne
  • Véronique Kerguiduff
  • Nicolas Manac'h
  • Sylvia Ceriani
  • David Humbert
  • Carla Pires
  • Régis Brasseur
  • Sylvie Dias
  • Antoine Walter
  • Marie-Madeleine Maillard
  • Alain Perrin
  • Evelyne Le Bras
  • Serge Muller
  • Alexandra Dumitru
  • Badrane Bacari
  • Sophie Guzik
  • Loïc Duhem
  • Christine Nail
  • Enrick Chandelier
  • Jannick Loiseau
  • Marc Remond
  • Maryse Servais
Isabelle Merlay-Souterbicq
Isabelle Merlay-Souterbicq (4 élus) Beauchamp a votre image 2020 		688 31,38%
  • Isabelle Merlay-Souterbicq
  • Alain Carrel
  • Huguette Robert
  • Thomas Bedon
Participation au scrutin Beauchamp
Taux de participation 37,61%
Taux d'abstention 62,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 299

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francine Occis
Francine Occis (21 élus) Beauchamp a votre image 		1 550 40,13%
  • Francine Occis
  • Jacques Lecureur
  • Isabelle Souterbicq-Merlay
  • Claude Poinloup
  • Danièle Idjakiren
  • Gérard Gillet
  • Florence Hammache
  • Michel Pelamourgues
  • Véronique Aveline
  • Pierre Andrieux
  • Colette Auzemery
  • Alain Carrel
  • Rose-Marie Valente
  • Gérard Lengardt
  • Patricia Bizenbach
  • Jacques Soller
  • Mélissa Restous
  • Gérard Contentin
  • Françoise Le Falher
  • Fabien Villaume
  • Huguette Robert
Françoise Nordmann
Françoise Nordmann (5 élus) Beauchamp renouveau 		1 522 39,40%
  • Françoise Nordmann
  • Frederic Jenny
  • Véronique Kerguiduff
  • Marc Remond
  • Jannick Loiseau
Patrick Planche
Patrick Planche (3 élus) Beauchamp 2014 l'alternative citoyenne 		790 20,45%
  • Patrick Planche
  • Sylvia Ceriani
  • Pascal Seigne
Participation au scrutin Beauchamp
Taux de participation 59,40%
Taux d'abstention 40,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 3 960

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Nordmann
Françoise Nordmann Beauchamp renouveau 		1 326 35,87%
Francine Occis
Francine Occis Beauchamp a votre image 		1 228 33,22%
Patrick Planche
Patrick Planche Beauchamp 2014 l'alternative citoyenne 		787 21,29%
Guy Brechoteau
Guy Brechoteau Beauchamp autrement 		355 9,60%
Participation au scrutin Beauchamp
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 3 792

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