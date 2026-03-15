Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauchamp : les infos en direct

Programme de Valérie Gonçalvès à Beauchamp (BEAUCHAMP AU COEUR)

Engagement citoyen

Le texte met en avant l'importance de l'écoute et du respect des habitants dans la gestion municipale. L'auteur souligne qu'être maire implique de travailler en collaboration avec la communauté et de rendre des comptes. Cette approche vise à renforcer la confiance entre les élus et les citoyens.

Développement durable

Une attention particulière est portée à l'écologie et à la préservation de l'environnement dans le projet municipal. L'auteur prône une écologie du quotidien, adaptée à l'histoire et à l'architecture de la commune. L'objectif est de construire une ville plus juste, humaine et verte.

Inclusion sociale

Le programme vise à rassembler tous les quartiers et à protéger toutes les générations, de la petite enfance aux personnes âgées. L'auteur insiste sur l'importance de ne laisser personne sur le bord du chemin et de soutenir la jeunesse. Cette inclusion est essentielle pour construire une communauté unie et solidaire.

Vision pour l'avenir

Le texte appelle à donner un nouveau projet à la ville lors des élections municipales de 2026. L'auteur exprime sa détermination à travailler pour un avenir meilleur pour Beauchamp. L'engagement des candidats et l'importance de cette unique opportunité sont également soulignés.