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19:21 - Comprendre l'électorat de Beauchamp : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Beauchamp, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 3148 habitants par km² et un taux de chômage de 9,43%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 28,41%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,24% et d'une population étrangère de 13,98% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,28%), témoignent d'une population instruite à Beauchamp, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Beauchamp ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des municipales à Beauchamp il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 19,32% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,37% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,85% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Beauchamp comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,00% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,54% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,41% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 62,39 % d'abstention En 2020 à Beauchamp, l'abstention s'était élevée à 62,39 % à la fin du premier round, une abstention plutôt forte. 2 299 votants s'étaient à l'inverse déplacés, le Covid ayant impacté fortement l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,01 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,72 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,83 % au premier tour, contre 49,77 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Beauchamp sera en conséquence primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Beauchamp : retour sur le vote de l'année de la dissolution Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Beauchamp au printemps 2024 avec 29,54%. Emmanuel Maurel (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 28,51%. C'est pourtant Emmanuel Maurel (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 57,59% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Beauchamp avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,00%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 17,10% des votes. Le paysage politique de Beauchamp a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Beauchamp : des suffrages éminemment tranchés lors des scrutins il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Beauchamp comme une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Beauchamp choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,31% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,28%. Lors de la finale de l'élection à Beauchamp, les électeurs accordaient 66,63% pour Emmanuel Macron, contre 33,37% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Beauchamp accordaient leurs suffrages à Cécile Rilhac (Ensemble !) avec 34,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,72% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité stable à Beauchamp qui pèsera sur l'issue du scrutin Avec la montée des prélèvements locaux à Beauchamp, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 17,60 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 137 200 euros la même année. Une recette bien loin des 3,24259 millions d'euros (3 242 590 € très exactement) enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Beauchamp atteint désormais 34,62 % en 2024 (contre 17,44 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Beauchamp a représenté 1 212 € en 2024 contre 1 167 euros en début de mandat.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Françoise Nordmann s'est imposée à Beauchamp Il peut s'avérer édifiant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Beauchamp. Au terme du premier tour, Françoise Nordmann (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 1 504 voix (68,61%). Dans la position de la principale opposante, Isabelle Merlay-Souterbicq (Divers) a recueilli 688 bulletins valides (31,38%). Ce triomphe au premier tour de Françoise Nordmann a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Beauchamp, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.