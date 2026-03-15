Résultat municipale 2026 à Beauchamp (95250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beauchamp a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauchamp, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauchamp [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise NORDMANN
Françoise NORDMANN (26 élus) Agir Ensemble Pour Beauchamp 		2 420 73,71%
  • Françoise NORDMANN
  • Patrick PLANCHE
  • Véronique KERGUIDUFF
  • Pascal SEIGNÉ
  • Carla PIRES
  • Nicolas MANAC'H
  • Marie-Madeleine MAILLARD
  • David HUMBERT
  • Evelyne LE BRAS
  • Alain PERRIN
  • Marie-Laure KEPEKLIAN
  • Nicolas GERBE
  • Françoise ESTERBET
  • Cédric FRAISSE
  • Claire BERBY
  • José DE FARIA
  • Mathilde BORIE
  • Enrick CHANDELIER
  • Sophie GUZIK
  • José AFONSO
  • Sophie LACUBE-GRAND
  • Régis BRASSEUR
  • Dominique BOURIN
  • Loïc DUHEM
  • Laura ESTEBAN RODRIGUEZ
  • Marc REMOND
Valérie GONÇALVÈS
Valérie GONÇALVÈS (3 élus) BEAUCHAMP AU COEUR 		863 26,29%
  • Valérie GONÇALVÈS
  • Hasnain ASJAD
  • Nadia BEN NASSER
Participation au scrutin Beauchamp
Taux de participation 53,60%
Taux d'abstention 46,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 3 435

Source : ministère de l’Intérieur

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