Résultat municipale 2026 à Beaufort-en-Anjou (49250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaufort-en-Anjou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaufort-en-Anjou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaufort-en-Anjou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Audrey GUILLEMOT
Audrey GUILLEMOT (25 élus) AU COEUR DE BEAUFORT-EN-ANJOU 		1 568 50,42%
  • Audrey GUILLEMOT
  • Alain REMIGEREAU
  • Géraldine LAMBERT
  • Luc BOURIGAULT
  • Nathalie PIRONNEAU-POITEVIN
  • Didier LEGEAY
  • Anne-Jöelle MOREAU
  • Stéphane RAUX
  • Anne-Sophie BOURGET
  • Gilles PARÉ
  • Isabelle VINCENT
  • Emmanuel MARTINEAU
  • Mariam MERCIER
  • Grégory CHASLE
  • Erika CAMBIN
  • Julien VILLEQUENAULT
  • Juliette DÈCLE
  • Gérard LEBOUCHER
  • Sandra ROGEREAU
  • Sébastien LAMBERT
  • Sophie TÉTAS
  • Armel HARDOUIN
  • Emmanuelle BRU
  • Pierre RICHARD
  • Michelle MINAUD
Bénédicte PAYNE
Bénédicte PAYNE (8 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR BEAUFORT EN ANJOU 		1 542 49,58%
  • Bénédicte PAYNE
  • Jean-Charles MOREAU
  • Maryvonne MEIGNAN
  • Julien SEILLÉ
  • Frédérique DOIZY
  • Philippe ESTRADE
  • Christine BRIANT
  • Gérard GAZEAU
Participation au scrutin Beaufort-en-Anjou
Taux de participation 58,51%
Taux d'abstention 41,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 3 215

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Maine-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Maine-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Beaufort-en-Anjou