En direct

19:18 - Comprendre l'électorat de Beaufort-en-Anjou : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Beaufort-en-Anjou se présente comme une commune dynamique et active. Avec une population de 6 893 habitants répartis dans 3 117 logements, cette ville présente une densité de 164 hab/km². Ses 409 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 021 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,22% des résidents sont des enfants, et 8,20% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,82% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 826 € par an, la commune défend une économie stable malgré les défis. Pour résumer, à Beaufort-en-Anjou, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - La commune de Beaufort-en-Anjou s'oriente vers le RN Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Beaufort-en-Anjou en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 27,46% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,44% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 19,31% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Beaufort-en-Anjou comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 35,71% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 34,87% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,35% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Beaufort-en-Anjou aux municipales ? La désertion des urnes à Beaufort-en-Anjou constituera l'un des tournants de ces élections municipales 2026. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 55,94 % du corps électoral (une proportion assez classique) alors que commençait l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 25,35 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 45,65 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,71 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 52,35 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - À Beaufort-en-Anjou, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le rendez-vous des Européennes 2024 à Beaufort-en-Anjou avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,71%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,87% des suffrages. Les législatives à Beaufort-en-Anjou qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Edouard Bourgeault (Rassemblement National) en pole position avec 34,87% au premier tour, devant Anne-Laure Blin (Les Républicains) avec 23,57%. Au second tour, c'est en revanche Anne-Laure Blin (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 60,65% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Beaufort-en-Anjou a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Beaufort-en-Anjou : les résultats qu'il faut analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Beaufort-en-Anjou était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 31,50% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 27,46%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,56% pour Emmanuel Macron, contre 43,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Beaufort-en-Anjou accordaient leurs suffrages à Simon Holley (Ensemble !) avec 26,88% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Anne-Laure Blin (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,21% des voix.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est en hausse à Beaufort-en-Anjou Avec la montée des prélèvements locaux à Beaufort-en-Anjou, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,89 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 209 000 euros environ la même année, en net recul par rapport aux quelque 889 400 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Beaufort-en-Anjou est passé à 53,43 % en 2024 (contre 22,82 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Beaufort-en-Anjou a représenté environ 1 099 euros en 2024 (contre 637 € en 2020).

11:59 - La liste Divers en tête à Beaufort-en-Anjou lors de la dernière municipale La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Beaufort-en-Anjou est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Charles Taugourdeau (Divers) a surclassé ses concurrents en récoltant 44,46% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Alain Dozias (Divers) a obtenu 37,48% des voix. Le trio de tête a été complété par Maryvonne Meignan (Divers), glanant 18,04% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Charles Taugourdeau l'a finalement emporté avec 1 003 suffrages (47,08%), face à Alain Dozias avec 869 votants (40,79%) et Maryvonne Meignan obtenant 258 électeurs inscrits (12,11%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Alain Dozias ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 42 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.