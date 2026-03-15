Résultat municipale 2026 à Beaufort (59330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaufort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaufort, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaufort [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thérèse PÉCHER
Thérèse PÉCHER (12 élus) BEAUFORT ENSEMBLE 		358 60,88%
  • Thérèse PÉCHER
  • Ludovic LIÉNARD
  • Francine ROSIER
  • Pierre BOUCNEAU
  • Annie DUBRAY-BRICOUT
  • Rémi SUQUET
  • Patricia BARTHOLOMÉ
  • Sylvain GRYGOWSKI
  • Nathalie WASTERLAIN
  • Grégory DAUZAT
  • Ségolaine GEAIRAIN
  • Emmanuel STAQUET
Fabrice VANDEKERKHOVE
Fabrice VANDEKERKHOVE (3 élus) BEAUFORT AUTREMENT 		230 39,12%
  • Fabrice VANDEKERKHOVE
  • Sabrina DUMON
  • Jean-Philippe BRULE
Participation au scrutin Beaufort
Taux de participation 76,82%
Taux d'abstention 23,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 600

Source : ministère de l’Intérieur

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