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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Beaufort : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote de Beaufort, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 008 habitants répartis dans 451 logements, ce village présente une densité de 79 hab/km². Ses 40 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,47%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,84% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 38,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1169,24 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Beaufort démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Beaufort Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Beaufort en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 43,78% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,46% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 37,70% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 57,61% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 57,10% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 61,55% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Les électeurs de Beaufort vont-ils se mobiliser aux municipales ? En marge de ces élections municipales, le niveau d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Beaufort. Pour rappel, l'abstention se montait à 59,95 % lors des dernières municipales, un score dans la norme alors que sévissait la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 25,49 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,91 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,62 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,53 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Beaufort : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Beaufort avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (57,10%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 16,39% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Beaufort plébiscitaient ensuite Michael Taverne (Rassemblement National) avec 61,55% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Beaufort ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Beaufort plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 37,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,61% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Beaufort choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 43,78% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,68%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en offrant 63,46% pour Marine Le Pen, contre 36,54% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Beaufort une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Beaufort Du côté de la fiscalité de Beaufort, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 556 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 478 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 36,51 % en 2024 (contre 16,22 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 3 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 126 180 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,63 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Beaufort ? Les résultats du scrutin municipal précédent à Beaufort ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, la liste menée par Thérèse Pecher a sans surprise rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Beaufort, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu lors de ces nouvelles élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. L'annonce des candidats fournit déjà un début de réponse limpide.