Résultat municipale 2026 à Beaufort (59330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Beaufort - Tour 1
- Election municipale 2026 à Beaufort [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Beaufort
- Beaufort (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaufort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaufort, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaufort [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thérèse PÉCHER (12 élus) BEAUFORT ENSEMBLE
|358
|60,88%
|
|Fabrice VANDEKERKHOVE (3 élus) BEAUFORT AUTREMENT
|230
|39,12%
|
|Participation au scrutin
|Beaufort
|Taux de participation
|76,82%
|Taux d'abstention
|23,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|600
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Beaufort [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Beaufort en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaufort
19:19 - Tendances démographiques et électorales à Beaufort : ce qu'il faut retenir
Devant le bureau de vote de Beaufort, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 008 habitants répartis dans 451 logements, ce village présente une densité de 79 hab/km². Ses 40 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,47%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,84% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 38,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1169,24 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Beaufort démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.
17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Beaufort
Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Beaufort en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 43,78% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,46% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 37,70% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 57,61% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 57,10% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 61,55% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.
16:58 - Les électeurs de Beaufort vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En marge de ces élections municipales, le niveau d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Beaufort. Pour rappel, l'abstention se montait à 59,95 % lors des dernières municipales, un score dans la norme alors que sévissait la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 25,49 % des habitants en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,91 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,62 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,53 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Beaufort : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Beaufort avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (57,10%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 16,39% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Beaufort plébiscitaient ensuite Michael Taverne (Rassemblement National) avec 61,55% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.
14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Beaufort ?
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Beaufort plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 37,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,61% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Beaufort choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 43,78% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,68%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en offrant 63,46% pour Marine Le Pen, contre 36,54% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Beaufort une commune acquise au camp nationaliste.
12:58 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Beaufort
Du côté de la fiscalité de Beaufort, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 556 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 478 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 36,51 % en 2024 (contre 16,22 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 3 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 126 180 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,63 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Beaufort ?
Les résultats du scrutin municipal précédent à Beaufort ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, la liste menée par Thérèse Pecher a sans surprise rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Beaufort, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu lors de ces nouvelles élections municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. L'annonce des candidats fournit déjà un début de réponse limpide.
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Beaufort
Au cours des municipales, les nouveaux élus locaux vont être élus lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Plus précisément, ce 15 mars, les 745 électeurs de Beaufort vont devoir se décider entre les différents candidats de leur ville et cette année, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats pour en inscrire d'autres dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est consultable ci-dessous. L'unique bureau de vote de la ville de Beaufort est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Beaufort dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
- Beaufort (59330)
- Ecole primaire à Beaufort
- Maternités à Beaufort
- Crèches et garderies à Beaufort
- Salaires à Beaufort
- Impôts à Beaufort
- Dette et budget de Beaufort
- Climat et historique météo de Beaufort
- Accidents à Beaufort
- Délinquance à Beaufort
- Inondations à Beaufort
- Nombre de médecins à Beaufort
- Pollution à Beaufort
- Entreprises à Beaufort
- Prix immobilier à Beaufort