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19:18 - Beaugency et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Beaugency est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 7 811 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 457 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 098 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 17,80% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,70% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 638 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 11,15%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 378 euros par mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Beaugency, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN avance à Beaugency Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Beaugency il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,33% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 39,42% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,24% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Beaugency comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,99% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 33,71% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,07% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Beaugency Dans le cadre de la municipale 2026 à Beaugency, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. La mobilisation atteignait 37,99 % pour le premier tour des municipales de 2020 (en deçà de la moyenne nationale), bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 71,49 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 46,56 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 62,57 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 47,48 % des électeurs locaux. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Beaugency il y a deux ans Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Beaugency accordaient leurs suffrages à Tiffanie Rabault (Rassemblement National) avec 33,71% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Stéphanie Rist (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 62,93% des suffrages exprimés. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Beaugency s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,99%), challengée par Raphaël Glucksmann (16,46%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,01%). La physionomie politique de Beaugency a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Les électeurs de Beaugency avaient résolument opté pour le centre-droit il y a 4 ans La physionomie politique de Beaugency dessine un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Beaugency choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,39% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 22,59%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 60,58% pour Emmanuel Macron, contre 39,42% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Beaugency plébiscitaient Stéphanie Rist (Ensemble !) avec 34,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,67%.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Beaugency ? Si on se penche sur la fiscalité de Beaugency, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 18,67 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 290 330 € la même année, bien en deçà des 1 824 890 € perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Beaugency s'est établi à 47,29 % en 2024 (contre 28,73 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Beaugency a atteint 1 008 € en 2024 (contre 945 € en 2020).

11:59 - La dernière municipale à Beaugency marquée par une triangulaire Les résultats des élections municipales de 2020 à Beaugency ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jacques Mesas (Divers) a terminé en tête en recueillant 39,03% des bulletins. Sur la seconde marche, Yves Bachevillier (Divers centre) a rassemblé 779 votes (38,14%). Avec un écart aussi ténu, la configuration du 2ème tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jacques Mesas l'a finalement emporté avec 41,43% des votes, face à Yves Bachevillier rassemblant 41,08% des électeurs et Stéphanie Maigret obtenant 354 électeurs (17,48%). La confrontation a été à la hauteur des espérances avec un vote demeuré extrêmement serré jusqu'au terme du dépouillement. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Yves Bachevillier ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 53 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers a probablement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées.