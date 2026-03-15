Résultat municipale 2026 à Beaugency (45190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaugency a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaugency, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaugency [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques MESAS
Jacques MESAS (23 élus) 100% BEAUGENCY 		1 614 57,60%
  • Jacques MESAS
  • Constance LABEDAN
  • Juanito GARCIA
  • Leïla GAFSI
  • Jean-Philippe MERIT
  • Cassandre MEUNIER
  • Hervé SPALETTA
  • Sandrine BERNIER
  • Adrien LEGROS
  • Natalina HARDOUIN
  • Frank HOVORKA
  • Emilie CHAMI
  • Didier LOUIS
  • Gwendoline BOURGOIN
  • Jérémy GUILLON
  • Aurélie YANG
  • Joël LAINÉ
  • Stéphanie DOYEN
  • Yves FROISSART
  • Stéphanie FONTAINE
  • Foued HAROUCH
  • Raymonde CADRES
  • Christophe RENARD
Frédéric CHENEAU
Frédéric CHENEAU (4 élus) VIBRER POUR BEAUGENCY 		741 26,45%
  • Frédéric CHENEAU
  • Isabelle WITTNER
  • Michel WEIL
  • Karine BAUCHER
Catherine AUBERTIN
Catherine AUBERTIN (2 élus) BEAUGENCY SOLIDARITES ET ENVIRONNEMENT 		447 15,95%
  • Catherine AUBERTIN
  • Nicolas MONTLIVET
Participation au scrutin Beaugency
Taux de participation 49,95%
Taux d'abstention 50,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 2 869

Source : ministère de l’Intérieur

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