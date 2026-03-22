Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-de-Lomagne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-de-Lomagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beaumont-de-Lomagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaumont-de-Lomagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont-de-Lomagne
11:46 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Beaumont-de-Lomagne, c'est Jean-Luc Deprince (Divers gauche) qui a pris l'avantage en récoltant 43,46 % des voix. Dans son sillage, Jacqueline Tonin (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 41,30 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Jean-Luc Deprince a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a marqué un léger repli de 7 points depuis. Du côté des autres candidats, avec 15,24 %, Christian Mailfert a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Beaumont-de-Lomagne, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 31,78 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaumont-de-Lomagne
Le deuxième tour des élections municipales à Beaumont-de-Lomagne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacqueline Tonin
Liste divers droite
UNIS POUR AVANCER
|
|
Jean-Luc Deprince
Liste divers gauche
Beaumont notre ville, notre force
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-de-Lomagne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc DEPRINCE (Ballotage) Beaumont notre ville, notre force
|764
|43,46%
|Jacqueline TONIN (Ballotage) UNIS POUR AVANCER
|726
|41,30%
|Christian MAILFERT (Ballotage) Ensemble, construisons l'avenir de notre commune
|268
|15,24%
|Participation au scrutin
|Beaumont-de-Lomagne
|Taux de participation
|68,22%
|Taux d'abstention
|31,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|1 846
Source : ministère de l’Intérieur
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