Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-de-Lomagne : les résultats du 2e tour

Programme de Jacqueline Tonin à Beaumont-de-Lomagne (UNIS POUR AVANCER)

Participation Électorale

Le taux de participation au scrutin du 15 mars a atteint 68%, un chiffre significatif qui témoigne de l'engagement des citoyens. Cette mobilisation a permis à la liste "Unis pour avancer" de se rapprocher du maire sortant. Un deuxième tour est prévu, renforçant l'importance de la voix des Beaumontois dans le processus démocratique.

Engagements Municipaux

La liste "Unis pour avancer" a présenté des engagements clairs pour améliorer la vie quotidienne des habitants de Beaumont de Lomagne. Parmi ces engagements, on trouve la baisse des taxes foncières et l'amélioration de la sécurité avec des équipements modernes pour la police municipale. Ces mesures visent à répondre aux attentes des citoyens et à dynamiser la ville.

Amélioration du Cadre de Vie

Le projet inclut des initiatives pour embellir la ville, comme la réfection des trottoirs et la création d'espaces verts intergénérationnels. Un caniparc sécurisé sera également mis en place pour le bien-être des animaux de compagnie. Ces actions visent à rendre Beaumont de Lomagne plus agréable et accueillante pour tous ses habitants.

Éducation et Jeunesse

Des mesures seront mises en œuvre pour soutenir la jeunesse, notamment une bourse au permis de conduire et l'installation de climatisation dans les écoles. Un projet de mutuelle intercommunale est également envisagé pour améliorer l'accès aux soins. Ces initiatives montrent un engagement fort envers le bien-être des jeunes et des familles de la commune.