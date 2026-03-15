Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Beaumont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaumont.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont
12:09 - Tout savoir sur les municipales à Beaumont
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Beaumont seront ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de décider. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Beaumont de réagir sur les enjeux qui affectent leur commune. À Beaumont et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour mémoire, Jean-Paul Cuzin (Divers centre) a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaumont
|Tête de listeListe
|
Aline Faye
Liste Divers
Un nouveau regard pour Beaumont
|
|
Jean-François Viguès
Liste divers centre
Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville
|
|
Olivier Devise
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS BEAUMONTOIS
|
|
Alain Dumeil
Liste divers droite
AIMER BEAUMONT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Cuzin (24 élus) Beaumont demain avec vous
|1 345
|41,37%
|
|Hélène Veilhan (5 élus) Uni.e.s pour beaumont
|990
|30,45%
|
|Alain Dumeil (4 élus) Aimer beaumont
|916
|28,17%
|
|Participation au scrutin
|Beaumont
|Taux de participation
|42,41%
|Taux d'abstention
|57,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 288
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Cuzin Beaumont demain avec vous
|1 023
|34,32%
|Alain Dumeil Aimer beaumont
|847
|28,42%
|Hélène Veilhan Id pour beaumont 2020
|702
|23,55%
|Dominique Molle Ensemble, pour beaumont, agissons !
|408
|13,69%
|Participation au scrutin
|Beaumont
|Taux de participation
|39,44%
|Taux d'abstention
|60,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 056
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Dumeil (25 élus) Reussir ensemble pour beaumont
|2 352
|51,36%
|
|François Saint-André (8 élus) Beaumont, ville du bien vivre et des solidarités
|2 227
|48,63%
|
|Participation au scrutin
|Beaumont
|Taux de participation
|57,24%
|Taux d'abstention
|42,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,51%
|Nombre de votants
|4 951
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