Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont : les infos en direct

Programme de Aline Faye à Beaumont (Un nouveau regard pour Beaumont)

Engagement citoyen

Aline Faye se présente avec une équipe citoyenne, déterminée à agir pour le bien-être des habitants de Beaumont. Elle met en avant l'importance d'une politique locale utile et humaine, proche des préoccupations des citoyens. Son expérience en tant qu'élue de terrain lui permet de comprendre les réalités quotidiennes des familles et de s'engager activement à leurs côtés.

Expérience professionnelle

Le parcours professionnel de Aline Faye lui a permis d'acquérir des compétences en organisation, négociation et gestion de projets complexes. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein de la municipalité et de la métropole, ce qui lui confère une connaissance approfondie des enjeux locaux. Cette expérience est un atout majeur pour défendre les intérêts de Beaumont et obtenir des financements nécessaires pour la ville.

Politique métropolitaine

En tant que Vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole, Aline Faye est impliquée dans des projets touchant à la politique de la ville et à la jeunesse. Son rôle lui permet de travailler sur des enjeux sociaux et éducatifs, favorisant ainsi la cohésion sociale. Elle s'engage à défendre les droits des habitants et à promouvoir l'égalité au sein des quartiers prioritaires.

Vision pour Beaumont

Aline Faye souhaite offrir un nouveau regard sur Beaumont, en plaçant les habitants au cœur des actions menées. Elle aspire à créer une ville plus digne, inclusive et respectueuse des besoins de chacun. Son objectif est de bâtir une commune forte et solidaire, où chaque citoyen se sent écouté et impliqué dans les décisions qui les concernent.