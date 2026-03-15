Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaumont

Tête de listeListe
Aline Faye
Aline Faye Liste Divers
Un nouveau regard pour Beaumont
  • Aline Faye
  • Christophe Guilloton
  • Léa Jaffuer
  • Theophile Eda-Bella
  • Sandrine Force
  • Jacques Cavier
  • Marie Quinty
  • Thierry Gounel
  • Madeleine Fernandes
  • Franck Quinty
  • Françoise Coudert
  • Anthony Soulat
  • Véronique Chantaduc
  • Laurent Cairo
  • Liliane Coste
  • Yohan Faye
  • Maryse Ballon
  • Thomas Milteau
  • Aurélie Laurent
  • Mathieu Bonhoure
  • Monique Roquessalane
  • Benoit Bernay Angeletti
  • Lucile Mikaelian
  • Jessy Picard
  • Veronique Possemiers
  • David Lopez
  • Isabelle Bourcheix
  • Xavier Jamin
  • Murielle Voisin
  • Thierry Lalande
  • Hind Hanim
  • Baptiste Quinty
  • Nathalie Portal
Jean-François Viguès
Jean-François Viguès Liste divers centre
Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville
  • Jean-François Viguès
  • Nadine Dambrun
  • Aurélien Bazin
  • Marie-Caroline Lasserre
  • Etienne Duboisset
  • Sandra Gardette
  • Pascal Brassier
  • Christine Lechevallier
  • Tilio Thomas
  • Valérie Bertheol
  • Jean-Claude Viriot
  • Lucie-Lou Legrand
  • Christian Durantin
  • Véronique Sarrazin-Bouleau
  • Francis Chatellin
  • Isabelle Brazzalotto
  • Vivien Gourbeyre
  • Christelle Da Silva Soares
  • Nicolas Rolly
  • Cristina Meslet
  • Valentin Goulefer
  • Elvira Sousa
  • Bruno Frenette
  • Elise Rodier
  • Antoine Cazanova
  • Patricia Chorlet
  • Bruno Blanchard
  • Katjana Bergmann
  • Michel Cheminat
  • Florence Perchet
  • André Lavialle
  • Marie-Christine Pellejero
  • Francis Gaumy
Olivier Devise
Olivier Devise Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS BEAUMONTOIS
  • Olivier Devise
  • Dominique Molle
  • Robin Aubailly
  • Farah Safi Modolo
  • François Ulrich
  • Amélie Collas
  • Patrick Vimont
  • Isabelle Fourtic
  • Sami Aarous
  • Brigitte Baudonnat
  • Clément Voldoire
  • Anne Viallefont
  • Vincent Lourdin
  • Amelle Kouachi
  • Maxime Guéret
  • Yamina Jallet Toumi
  • Fabrice Lanoir
  • Patricia Ouari
  • Jacques Cocheux
  • Carole Guevara
  • Guy Chassaing
  • Muriel Defeuillas
  • Chedli Bouzgarrou
  • Marie-Pierre Allegre
  • Paul Colombier
  • Séverine Dayen
  • Nicolas Fouré
  • Anne-Marie Delort
  • Romain Pillon
  • Pascale Daviet
  • Alain Chabanon
  • Céline Adamkiewicz
  • Bernard Fesquet
Alain Dumeil
Alain Dumeil Liste divers droite
AIMER BEAUMONT
  • Alain Dumeil
  • Sylvie Pomares
  • Damien Martin
  • Myriam Bresson
  • Patrick Schlepp
  • Josiane Bohatier
  • Didier Caron
  • Agnès Ballester
  • Alexandre Triniol
  • Stéphanie Néca
  • Olivier Poutignat
  • Franca Lafontaine
  • Dimitri Dettinger
  • Elodie Squarise
  • Timéo Pourtier
  • Elodie Bouchet
  • François Nourisson
  • Laurence Tournery
  • Sébastien Fournier
  • Charline Remuson
  • Albino Ferreira
  • Johanne Moimbé
  • Jean-Pierre Cogneras
  • Nicole Brun
  • Bertrand Monier
  • Michèle Coudert
  • Bastien Meunier
  • Christine Fontbonne
  • David Bouchet
  • Michèle Billiras
  • Gérard Chambas
  • Aline Chabrol
  • Roger Rigal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Cuzin
Jean-Paul Cuzin (24 élus) Beaumont demain avec vous 		1 345 41,37%
  • Jean-Paul Cuzin
  • Aline Faye
  • Aurélien Bazin
  • Christine Lechevallier
  • Patrick Nehemie
  • Patricia Remy
  • Michel Préau
  • Béatrice Stabat-Rousset
  • Francis Gaumy
  • Josiane Marion
  • Hervé Grandjean
  • Martine Mezonnet
  • Damien Pessot
  • Véronique Kouider
  • Jean-François Viguès
  • Agnès Andan
  • Christian Durantin
  • Nadine Dambrun
  • Vivien Gourbeyre
  • Laura Klijn
  • Guy Picarle
  • Yaëlle Mathieu-Pégart
  • Philippe Rochette
  • Valérie Berthéol
Hélène Veilhan
Hélène Veilhan (5 élus) Uni.e.s pour beaumont 		990 30,45%
  • Hélène Veilhan
  • Olivier Devise
  • Dominique Molle
  • Sébastien Mostefa
  • Marie-Laure Lanciaux
Alain Dumeil
Alain Dumeil (4 élus) Aimer beaumont 		916 28,17%
  • Alain Dumeil
  • Caroline Talon-Tailhardat
  • Damien Martin
  • Josiane Bohatier
Participation au scrutin Beaumont
Taux de participation 42,41%
Taux d'abstention 57,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 288

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Cuzin
Jean-Paul Cuzin Beaumont demain avec vous 		1 023 34,32%
Alain Dumeil
Alain Dumeil Aimer beaumont 		847 28,42%
Hélène Veilhan
Hélène Veilhan Id pour beaumont 2020 		702 23,55%
Dominique Molle
Dominique Molle Ensemble, pour beaumont, agissons ! 		408 13,69%
Participation au scrutin Beaumont
Taux de participation 39,44%
Taux d'abstention 60,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 056

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Dumeil
Alain Dumeil (25 élus) Reussir ensemble pour beaumont 		2 352 51,36%
  • Alain Dumeil
  • Aline Faye
  • Jean-Paul Cuzin
  • Marie-Anne Meunier-Anglade
  • Didier Caron
  • Josiane Bohatier
  • Damien Martin
  • Josette Mignot
  • Stéphane Isnard
  • Nathalie Besse
  • André Jammot
  • Delphine Menard
  • Alexandre Triniol
  • Chantal Susanna
  • Francis Chatellin
  • Muriel Verdellet
  • Allan Rauter
  • Agustina Montjotin
  • Michel Préau
  • Josiane Marion
  • Jean-Pierre Cogneras
  • Alix Hirlemann
  • Francis Gaumy
  • Marie Malanczyk
  • Jean-Marie Gory
François Saint-André
François Saint-André (8 élus) Beaumont, ville du bien vivre et des solidarités 		2 227 48,63%
  • François Saint-André
  • Marie-Christine Leymarie
  • Gaël Drillon
  • Christine Thomas
  • Sébastien Mostéfa
  • Dominique Molle
  • Hervé Mantelet
  • Nadine Pialoux
Participation au scrutin Beaumont
Taux de participation 57,24%
Taux d'abstention 42,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,51%
Nombre de votants 4 951

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