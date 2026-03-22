Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaumont

Le deuxième tour des élections municipales à Beaumont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-François Viguès
Jean-François Viguès Liste divers centre
Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville
  • Jean-François Viguès
  • Nadine Dambrun
  • Aurélien Bazin
  • Marie-Caroline Lasserre
  • Etienne Duboisset
  • Sandra Gardette
  • Pascal Brassier
  • Christine Lechevallier
  • Tilio Thomas
  • Valérie Bertheol
  • Jean-Claude Viriot
  • Lucie-Lou Legrand
  • Christian Durantin
  • Véronique Sarrazin-Bouleau
  • Francis Chatellin
  • Isabelle Brazzalotto
  • Vivien Gourbeyre
  • Christelle Da Silva Soares
  • Nicolas Rolly
  • Cristina Meslet
  • Valentin Goulefer
  • Elvira Sousa
  • Bruno Frenette
  • Elise Rodier
  • Antoine Cazanova
  • Patricia Chorlet
  • Bruno Blanchard
  • Katjana Bergmann
  • Michel Cheminat
  • Florence Perchet
  • André Lavialle
  • Marie-Christine Pellejero
  • Francis Gaumy
Olivier Devise
Olivier Devise Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS BEAUMONTOIS
  • Olivier Devise
  • Dominique Molle
  • Robin Aubailly
  • Farah Safi Modolo
  • François Ulrich
  • Amélie Collas
  • Patrick Vimont
  • Isabelle Fourtic
  • Sami Aarous
  • Brigitte Baudonnat
  • Clément Voldoire
  • Anne Viallefont
  • Vincent Lourdin
  • Amelle Kouachi
  • Maxime Guéret
  • Yamina Jallet Toumi
  • Fabrice Lanoir
  • Patricia Ouari
  • Jacques Cocheux
  • Carole Guevara
  • Guy Chassaing
  • Muriel Defeuillas
  • Chedli Bouzgarrou
  • Marie-Pierre Allegre
  • Paul Colombier
  • Séverine Dayen
  • Nicolas Fouré
  • Anne-Marie Delort
  • Romain Pillon
  • Pascale Daviet
  • Alain Chabanon
  • Céline Adamkiewicz
  • Bernard Fesquet
Alain Dumeil
Alain Dumeil Liste divers droite
AIMER BEAUMONT
  • Alain Dumeil
  • Sylvie Pomares
  • Damien Martin
  • Myriam Bresson
  • Patrick Schlepp
  • Josiane Bohatier
  • Didier Caron
  • Agnès Ballester
  • Alexandre Triniol
  • Stéphanie Néca
  • Olivier Poutignat
  • Franca Lafontaine
  • Dimitri Dettinger
  • Elodie Squarise
  • Timéo Pourtier
  • Elodie Bouchet
  • François Nourisson
  • Laurence Tournery
  • Sébastien Fournier
  • Charline Remuson
  • Albino Ferreira
  • Johanne Moimbé
  • Jean-Pierre Cogneras
  • Nicole Brun
  • Bertrand Monier
  • Michèle Coudert
  • Bastien Meunier
  • Christine Fontbonne
  • David Bouchet
  • Michèle Billiras
  • Gérard Chambas
  • Aline Chabrol
  • Roger Rigal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François VIGUÈS
Jean-François VIGUÈS (Ballotage) Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville 		1 478 34,48%
Olivier DEVISE
Olivier DEVISE (Ballotage) LE PRINTEMPS BEAUMONTOIS 		1 271 29,65%
Alain DUMEIL
Alain DUMEIL (Ballotage) AIMER BEAUMONT 		1 006 23,47%
Aline FAYE
Aline FAYE (Ballotage) Un nouveau regard pour Beaumont 		531 12,39%
Participation au scrutin Beaumont
Taux de participation 56,28%
Taux d'abstention 43,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 4 416

Source : ministère de l’Intérieur

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