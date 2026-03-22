Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-François Viguès à Beaumont (Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville)

Confiance et Engagement

La liste menée par Jean-François VIGUES a reçu un soutien significatif lors du premier tour des élections, avec près de 35 % des voix. Ce résultat témoigne de la compétence et de l'engagement de l'équipe, qui se veut authentique et responsable. L'objectif est de garantir la sécurité et le développement de la ville tout en respectant les attentes des Beaumontois.

Mobilité et Déplacements

Le projet de Jean-François VIGUES met l'accent sur la nécessité de repenser les déplacements à Beaumont, en favorisant les mobilités douces. Des aménagements sécurisés pour les piétons et les cyclistes seront réalisés pour améliorer la qualité de vie des habitants. L'objectif est de rendre les déplacements plus simples et agréables pour tous, sans négliger les automobilistes.

Solidarité et Inclusion

Une des priorités de l'équipe est de lutter contre l'isolement et de renforcer les réseaux de solidarité au sein de la commune. Cela inclut le soutien aux personnes âgées et aux familles en difficulté, afin de garantir que personne ne soit laissé de côté. Jean-François VIGUES souhaite établir des partenariats locaux pour favoriser une solidarité active et partenariale.

Sécurité et Prévention

La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour le quotidien des Beaumontois. Jean-François VIGUES propose de renforcer l'éclairage public et la présence des policiers municipaux dans les zones sensibles. Des mesures concrètes seront mises en place pour traiter les incivilités et assurer un environnement sûr pour tous les habitants.