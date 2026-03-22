Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beaumont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaumont.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont
11:52 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Beaumont dimanche dernier, le vote a vu 56,28 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Jean-François Viguès (Divers centre) qui s'est placé en première position en récoltant 34,48 % des voix. Dans son sillage, Olivier Devise (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 29,65 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alain Dumeil (Divers droite) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Aline Faye a obtenu 12,39 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaumont
Le deuxième tour des élections municipales à Beaumont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-François Viguès
Liste divers centre
Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville
|
|
Olivier Devise
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS BEAUMONTOIS
|
|
Alain Dumeil
Liste divers droite
AIMER BEAUMONT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François VIGUÈS (Ballotage) Jean-François VIGUÈS : La sérénité d'un village, l'énergie d'une ville
|1 478
|34,48%
|Olivier DEVISE (Ballotage) LE PRINTEMPS BEAUMONTOIS
|1 271
|29,65%
|Alain DUMEIL (Ballotage) AIMER BEAUMONT
|1 006
|23,47%
|Aline FAYE (Ballotage) Un nouveau regard pour Beaumont
|531
|12,39%
|Participation au scrutin
|Beaumont
|Taux de participation
|56,28%
|Taux d'abstention
|43,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|4 416
Source : ministère de l’Intérieur
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