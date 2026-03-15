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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Beaumont Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beaumont, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 28,91% de cadres pour 3 081 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 161 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,99%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 561 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 22,53%, Beaumont se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 35,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 430,05 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Beaumont manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Beaumont ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Beaumont il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 15,44% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,34% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 9,97% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Beaumont comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 21,40% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 23,19% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 25,88% lors du vote final.

16:58 - À Beaumont, l'abstention s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de la municipale à Beaumont, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 72,51 %, un chiffre exceptionnellement haut (la participation se limitant à 27,49 %) alors que l'épidémie de coronavirus avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens participent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 21,06 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,10 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 32,66 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,67 % d'abstention. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Beaumont comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Comment a voté Beaumont il y a deux ans ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Beaumont avaient propulsé aux avants-postes Virginie Duby-Muller (Les Républicains) avec 42,96% au premier tour, devant Dominique Lachenal (Union de la gauche) avec 25,63%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Virginie Duby-Muller culminant à 74,12% des votes dans la localité. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Beaumont s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (21,40%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (17,65%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,78%). L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle donc que Beaumont demeurait à l'époque une zone de flou électoral.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Beaumont apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique La physionomie politique de Beaumont révèle une commune politiquement très disputée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Beaumont plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 33,25% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 17,57%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en offrant 67,66% pour Emmanuel Macron, contre 32,34% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Beaumont accordaient leurs suffrages à Virginie Duby-Muller (LR) avec 31,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,11% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Beaumont se prononceront-ils sur les impôts ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Beaumont, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 523 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 615 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à un peu moins de 20,75 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 108 100 euros en 2024. Un montant loin des 678 690 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 13,80 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Ensemble Pour Beaumont" majoritaire à Beaumont Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Beaumont ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Seule en lice, 'Ensemble pour beaumont' menée par Marc Genoud a sans surprise recueilli 339 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Beaumont, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi à l'occasion de ces nouvelles élections municipales sera de savoir si une opposition se manifeste face à cette hégémonie. La liste des candidatures donne sans aucun doute déjà un début de réponse.