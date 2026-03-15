Résultat municipale 2026 à Beaumont (74160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaumont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaumont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc GENOUD
Marc GENOUD (20 élus) ENSEMBLE POUR BEAUMONT 		584 66,82%
  • Marc GENOUD
  • Catherine CHEMINAT
  • Michel DESVALLEES
  • Christelle BIBOLLET
  • Sébastien BAUD
  • Catherine BILLARD DE SAINT LAUMER
  • Denis BOSSONNEY
  • Laurence BRACHER
  • Christophe ARHUERO
  • Amandine MAGNIN
  • Sylvain PEROU
  • Julie MABUT
  • Gilles LOFFEL
  • Lisa BNIMILK MALBEC
  • Victor MIANNAY
  • Nelly GRUAZ
  • Karl-Erik SAUZAY
  • Johanne GAUME
  • Martin ALBRECHT
  • Catherine OBERSON
Pierre MEYLAN
Pierre MEYLAN (3 élus) Unir, Préserver, Oser - Beaumont 2026 		290 33,18%
  • Pierre MEYLAN
  • Florence GUILHOT
  • Christophe SEIFERT
Participation au scrutin Beaumont
Taux de participation 51,97%
Taux d'abstention 48,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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