Résultat municipale 2026 à Beaumont-Louestault (37360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-Louestault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaumont-Louestault, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-Louestault [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie FRAPIER (17 élus) Ensemble pour Beaumont-Louestault, aujourd'hui et demain
|408
|45,84%
|
|Nicolas GALDEANO (3 élus) UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT-LOUESTAULT
|262
|29,44%
|
|Vincent DESJONQUERES (3 élus) Du renouveau pour Beaumont-Louestault
|220
|24,72%
|
|Participation au scrutin
|Beaumont-Louestault
|Taux de participation
|69,49%
|Taux d'abstention
|30,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|904
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Beaumont-Louestault - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie FRAPIER (Ballotage) Ensemble pour Beaumont-Louestault, aujourd'hui et demain
|340
|41,87%
|Nicolas GALDEANO (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT-LOUESTAULT
|281
|34,61%
|Vincent DESJONQUERES (Ballotage) Du renouveau pour Beaumont-Louestault
|191
|23,52%
|Participation au scrutin
|Beaumont-Louestault
|Taux de participation
|68,87%
|Taux d'abstention
|31,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,70%
|Nombre de votants
|896
Election municipale 2026 à Beaumont-Louestault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beaumont-Louestault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaumont-Louestault.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont-Louestault
18:38 - Beaumont-Louestault : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les élections européennes de juin 2024 à Beaumont-Louestault avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,42%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,95% des voix. François Ducamp (Rassemblement National) avait par la suite enlevé le premier tour des élections législatives à Beaumont-Louestault une vingtaine de jours plus tard avec 42,67%. Marina Coccia (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,74%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Sabine Thillaye (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 50,06%. Un bis repetita des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Beaumont-Louestault
L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Beaumont-Louestault s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Jean-Paul Robert a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 403 voix (57,90%). Derrière, Nicolas Galdeano a rassemblé 24,13% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Beaumont-Louestault, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité si large représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Beaumont-Louestault, une triangulaire incertaine
Sont officiellement qualifiés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Vincent Desjonqueres, Sylvie Frapier et Nicolas Galdeano, selon la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les habitants de la ville peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Beaumont-Louestault.
11:59 - Sylvie Frapier, Nicolas Galdeano et Vincent Desjonqueres forment le trio de tête à Beaumont-Louestault
A l'ouverture de l'élection municipale à Beaumont-Louestault, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 31,13 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Sylvie Frapier qui a pris l'avantage en s'adjugeant 41,87 % des voix. À sa suite, Nicolas Galdeano est arrivé en deuxième position avec 34,61 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 23,52 %, Vincent Desjonqueres pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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