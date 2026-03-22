Résultat municipale 2026 à Beaumont-Louestault (37360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-Louestault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaumont-Louestault, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-Louestault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie FRAPIER
Sylvie FRAPIER (17 élus) Ensemble pour Beaumont-Louestault, aujourd'hui et demain 		408 45,84%
  • Sylvie FRAPIER
  • Christophe TARTARET
  • Murielle BENNEVAULT
  • Jean-Paul ROBERT
  • Rozenn AGEN
  • Stéphane BOURSE
  • Nadine CHEVESSIER
  • Arnaud FORTIN
  • Annabelle SAUSSEREAU
  • Sébastien PIERRET
  • Aurélie BAZOGE
  • Rachid ROUDI
  • Eloïse MARION
  • Willy BEZAULT
  • Anne-Laure BERTIN
  • Xavier BENOIST
  • Catherine MERLY
Nicolas GALDEANO
Nicolas GALDEANO (3 élus) UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT-LOUESTAULT 		262 29,44%
  • Nicolas GALDEANO
  • Céline YOUT
  • Romuald COUSSEAU
Vincent DESJONQUERES
Vincent DESJONQUERES (3 élus) Du renouveau pour Beaumont-Louestault 		220 24,72%
  • Vincent DESJONQUERES
  • Marlène BEURROIS
  • Dominique SOURIS
Participation au scrutin Beaumont-Louestault
Taux de participation 69,49%
Taux d'abstention 30,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 904

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Beaumont-Louestault - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie FRAPIER
Sylvie FRAPIER (Ballotage) Ensemble pour Beaumont-Louestault, aujourd'hui et demain 		340 41,87%
Nicolas GALDEANO
Nicolas GALDEANO (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT-LOUESTAULT 		281 34,61%
Vincent DESJONQUERES
Vincent DESJONQUERES (Ballotage) Du renouveau pour Beaumont-Louestault 		191 23,52%
Participation au scrutin Beaumont-Louestault
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,70%
Nombre de votants 896

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