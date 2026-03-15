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19:18 - Beaumont-Louestault : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Beaumont-Louestault, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 788 habitants répartis dans 786 logements, cette commune présente une densité de 32 habitants/km². Ses 90 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la commune, 20,41% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 24,90% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 27,91% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 40,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 505,44 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Beaumont-Louestault contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Beaumont-Louestault Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Beaumont-Louestault il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 30,00% des voix lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la commune avec 49,01% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 28,35% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 48,43% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,42% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 42,67% pour le Rassemblement national. Il finira avec 49,94% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Beaumont-Louestault ? La fuite des électeurs se montait à 36,29 % à Beaumont-Louestault pour le premier tour des municipales de 2020, un taux particulièrement faible alors que l'épidémie de coronavirus jetait une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 18,40 % des personnes inscrites. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 49,50 % en 2022 à seulement 27,12 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,84 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une localité qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. En marge de ces élections municipales 2026, ce paramètre pèsera en tout cas sur les résultats de Beaumont-Louestault.

15:59 - Comment Beaumont-Louestault a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Beaumont-Louestault demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des dernières européennes, le podium à Beaumont-Louestault s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (39,42%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,95%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (10,50%). François Ducamp (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Beaumont-Louestault près d'un mois plus tard avec 42,67%. Marina Coccia (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 21,74%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Sabine Thillaye (Majorité présidentielle), avec 50,06%.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Beaumont-Louestault lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Beaumont-Louestault votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,00%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 27,45%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,99% pour Emmanuel Macron, contre 49,01% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Beaumont-Louestault accordaient leurs suffrages à Ambre Louisin (RN) avec 28,35% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,57%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Jean-Paul ROBERT a-t-il contenu la fiscalité à Beaumont-Louestault ? Du côté de la fiscalité locale de Beaumont-Louestault, la somme moyenne payée par foyer fiscal a représenté 631 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 587 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 33,52 % en 2024 (contre environ 16,99 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 21 970 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 220 600 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 14,27 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Beaumont-Louestault ? Les résultats des précédentes municipales à Beaumont-Louestault ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Paul Robert a fait la course en tête avec 403 suffrages (57,90%). En deuxième position, Nicolas Galdeano a rassemblé 168 voix (24,13%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Stéphane Beguier, s'adjugeant 17,95% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Jean-Paul Robert a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Beaumont-Louestault, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une telle majorité représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.