Résultat municipale 2026 à Beaumont-Louestault (37360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaumont-Louestault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaumont-Louestault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-Louestault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie FRAPIER
Sylvie FRAPIER Ensemble pour Beaumont-Louestault, aujourd'hui et demain 		340 41,87%
Nicolas GALDEANO
Nicolas GALDEANO UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT-LOUESTAULT 		281 34,61%
Vincent DESJONQUERES
Vincent DESJONQUERES Du renouveau pour Beaumont-Louestault 		191 23,52%
Participation au scrutin Beaumont-Louestault
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,70%
Nombre de votants 896

Source : ministère de l’Intérieur

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