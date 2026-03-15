Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise

Tête de listeListe
Isabelle Dumenil
Isabelle Dumenil Liste divers gauche
ENSEMBLE CHANGEONS BEAUMONT
  • Isabelle Dumenil
  • Abderhamane Guerzou
  • Daphné Greneau
  • Jean-Paul Soares
  • Dominique Brucato
  • Mohand Bellache
  • Delphine Sierocinski
  • Ousmane N'Diaye
  • Nadège Musquet
  • Paul Ustshinga
  • Léa Le Calve
  • Jean-Claude Copin
  • Céline Douay
  • Marc Sakayan
  • Ménel Sebiane
  • Patrick Poirier
  • Besma Saidi
  • Rachid Abdallaoui
  • Françoise Lopy
  • Claude Leroy
  • Maria Da Luz Agrela
  • Rufin Boussa
  • Françoise Gaippe
  • Hilmi Saada
  • Christelle Kossa
  • Evariste Bakabakana
  • Margaux Leguay
  • Stéphane Astorino
  • Christel Clin
  • Yanis Guerzou
  • Edith Bantsimba
  • Jean-François Amable
  • Silina Bellache
Jean-Michel Aparicio
Jean-Michel Aparicio Liste divers gauche
AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS
  • Jean-Michel Aparicio
  • Marlène Herlem
  • Pascal Rebeyrolle
  • Isabelle Mortagne
  • Dominique Pyck
  • Jessica Seraye
  • Sofiann Zennaki
  • Halima Benaïda
  • Rezak Zerizer
  • Agnielle Artheron
  • Samir Lamouri
  • Sandra Doison
  • Umut Cicek
  • Ghislaine Carpentier
  • Oussman Kanté
  • Sandy Turpin
  • Fahad Hellal
  • Maria David
  • Pierre Petitpas
  • Laurence Dumesnil
  • Philippe Pelzer
  • Séverine Jaaouar
  • Jawad Amami
  • Lilou Billard
  • Hidi Daniel
  • Melaine Despretz
  • Sylvain Damion
  • Mélissa Soldan
  • Gaharo Doucouré
  • Jade Hamiche
  • Antonio Martin
  • Halem Hamdi
  • Patrice Pereira
  • Karima Nadri
  • Jean-Luc Geny
Nicole Hazebrouck
Nicole Hazebrouck Liste Divers
UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT
  • Nicole Hazebrouck
  • Patrick Henne
  • Laura Hounton
  • Pascal Quédé
  • Nathalie Szymanski
  • Loyce N'Dala Tchikaya
  • Sophie Lavoux
  • Gustave Dibobe Mbeng
  • Safia Hajji
  • Guy Guy Lema
  • Angélique Sanchez
  • Youssef Souhami
  • Carole Compagnet
  • Yann Sueur
  • Aurélie Ribeiro
  • Jean-Marc Decastel
  • Christiane Trinel
  • Apolline Modestine
  • Estelle Bolo
  • Daniel Sirizzotti
  • Marie-Catherine Modestine
  • Felicien Anselm
  • Manon Herblot
  • Bruno Marcel
  • Inès Amerah
  • Jean Skuza
  • Muriel Maupin
  • Claude Dorothée
  • Delphine Denis
  • Gérald Le Goff
  • Nathalie Rogeret
  • Jonas Crayon
  • Nathalie Saillet
  • Raphaël Shakeel
  • Léonnie Dibobe Mbeng
Xavier Renou
Xavier Renou Liste Divers
Beaumont en Commun
  • Xavier Renou
  • Chiristelle Gaulard
  • Alexis Tourneux
  • Patricia Vivanco
  • Vincent Halgrain
  • Natacha Lantrain
  • Hervé Thebault
  • Carole Selle
  • Philippe Mac-Auliffe
  • Hayfa Mosson
  • Stéphane Milenkoski
  • Urmane Victor
  • Mehdi Krimi
  • Yannick Schillingford
  • Jilali Gherous
  • Muriel Poimboeuf
  • Gabriel Tapping-Vivanco
  • Jennifer Huvier
  • Patrick Manzambi Mayemba
  • Huguette Fortuné
  • Edouard Mauriat
  • Sophie Fernandez-Montoya
  • Frédéric Lelièvre
  • Abla Bendjebel
  • Stéphane Meyer
  • Christelle Algisi
  • Laurent Parmentier
  • Wislene Sarr
  • Maxime Zomero
  • Joëlle Marechal
  • Jean-Michel Caune
  • Anne-Marie Lamarche
  • Georges Escalier
  • Fatima Bendada

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Aparicio
Jean-Michel Aparicio (23 élus) Agir pour beaumont avec vous 		1 344 53,37%
  • Jean-Michel Aparicio
  • Marlène Herlem
  • Pascal Rebeyrolle
  • Isabelle Mortagne
  • Abderhamane Guerzou
  • Isabelle Dumenil
  • Patrick Moreau
  • Virginie Daoudi
  • Dominique Pyck
  • Halima Benaida
  • Sofiann Zennaki
  • Houria Nezar
  • Jean-Paul Soares
  • Jessica Seraye
  • Rezak Zerizer
  • Sandra Doison
  • Laurent David
  • Corinne Rami
  • Jean-Luc Geny
  • Marie Camus-Philemon
  • Fahad Hellal
  • Nora Djerbi
  • Sylvain Damion
Nathalie Groux
Nathalie Groux (5 élus) Pour l'avenir de beaumont 		934 37,09%
  • Nathalie Groux
  • Pierre Foirest
  • Sidonie Ferreira
  • Thierry Leulier
  • Françoise Agostinho-Onofre
Xavier Renou
Xavier Renou (1 élu) Beaumont en commun 		240 9,53%
  • Xavier Renou
Participation au scrutin Beaumont-sur-Oise
Taux de participation 46,62%
Taux d'abstention 53,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 556

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Aparicio
Jean-Michel Aparicio Agir pour beaumont avec vous 		904 38,81%
Nathalie Groux
Nathalie Groux Pour l'avenir de beaumont 		718 30,82%
Xavier Renou
Xavier Renou Beaumont en commun 		418 17,94%
Philippe Pierre
Philippe Pierre Rassemblement pour beaumont 		225 9,66%
Ali Risa Cicek
Ali Risa Cicek Beaumont pour les beaumontois 		64 2,74%
Participation au scrutin Beaumont-sur-Oise
Taux de participation 43,66%
Taux d'abstention 56,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 388

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie Groux
Nathalie Groux (22 élus) Pour l'avenir de beaumont 		1 497 46,59%
  • Nathalie Groux
  • Maurice Chayet
  • Nathalie Cloots
  • Martial Tesnieres
  • Anne-Marie Williart
  • Benoît Reau
  • Nicole Hazebrouck
  • David Venderbeck
  • Annie Gautron
  • Pierre Foirest
  • Martine Trouillet
  • Michel Driancourt
  • Sidonie Ferreira
  • Frédéric Gense
  • Ingrid Brassard
  • Christian Juen
  • Françoise Agostinho Onofre
  • Thierry Guillebaud
  • Sidney Lemaire
  • José Ravaud
  • Claudine Dubos
  • Florian Depatin
Didier Privat
Didier Privat (6 élus) Rassembler pour agir 		1 311 40,80%
  • Didier Privat
  • Sylvie Decle
  • Antonio Canete Munoz
  • Marlène Herlem
  • Dominique Pyck
  • Sylvie Turquet
Calvin Job
Calvin Job (1 élu) Beaumont : un projet, un avenir 		405 12,60%
  • Calvin Job
Participation au scrutin Beaumont-sur-Oise
Taux de participation 64,03%
Taux d'abstention 35,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 3 297

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Privat
Didier Privat Rassembler pour agir 		1 186 40,70%
Nathalie Groux
Nathalie Groux Pour l'avenir de beaumont 		1 164 39,94%
Calvin Job
Calvin Job Beaumont : un projet, un avenir 		564 19,35%
Participation au scrutin Beaumont-sur-Oise
Taux de participation 59,12%
Taux d'abstention 40,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,27%
Nombre de votants 3 044

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