Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Beaumont-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaumont-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise
13:45 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise
Côté fiscalité de Beaumont-sur-Oise, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 828 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 861 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 36,81 % en 2024 (contre environ 19,63 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 265 000 euros en 2024, loin des quelque 2,84539 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 20,76 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Beaumont-sur-Oise
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Beaumont-sur-Oise ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Jean-Michel Aparicio (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 38,81% des bulletins. À sa poursuite, Nathalie Groux (Divers centre) a obtenu 718 votes (30,82%). Le trio de tête a été complété par Xavier Renou (Divers), avec 418 voix (17,94%). Une différence marquée. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jean-Michel Aparicio l'a finalement emporté avec 53,37% des voix, face à Nathalie Groux avec 37,09% des électeurs et Xavier Renou réunissant 9,53% des électeurs. La logique a été confirmée, l'écart s'élargissant pour offrir un verdict incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute profité des votes des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Beaumont-sur-Oise
Pour voter, les votants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Beaumont-sur-Oise. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 5 725 électeurs de Beaumont-sur-Oise de réagir sur les enjeux qui concernent leur ville. À Beaumont-sur-Oise et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Jean-Michel Aparicio qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Isabelle Dumenil
Liste divers gauche
ENSEMBLE CHANGEONS BEAUMONT
|
|
Jean-Michel Aparicio
Liste divers gauche
AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS
|
|
Nicole Hazebrouck
Liste Divers
UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT
|
|
Xavier Renou
Liste Divers
Beaumont en Commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Aparicio (23 élus) Agir pour beaumont avec vous
|1 344
|53,37%
|
|Nathalie Groux (5 élus) Pour l'avenir de beaumont
|934
|37,09%
|
|Xavier Renou (1 élu) Beaumont en commun
|240
|9,53%
|
|Participation au scrutin
|Beaumont-sur-Oise
|Taux de participation
|46,62%
|Taux d'abstention
|53,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 556
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Aparicio Agir pour beaumont avec vous
|904
|38,81%
|Nathalie Groux Pour l'avenir de beaumont
|718
|30,82%
|Xavier Renou Beaumont en commun
|418
|17,94%
|Philippe Pierre Rassemblement pour beaumont
|225
|9,66%
|Ali Risa Cicek Beaumont pour les beaumontois
|64
|2,74%
|Participation au scrutin
|Beaumont-sur-Oise
|Taux de participation
|43,66%
|Taux d'abstention
|56,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 388
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Groux (22 élus) Pour l'avenir de beaumont
|1 497
|46,59%
|
|Didier Privat (6 élus) Rassembler pour agir
|1 311
|40,80%
|
|Calvin Job (1 élu) Beaumont : un projet, un avenir
|405
|12,60%
|
|Participation au scrutin
|Beaumont-sur-Oise
|Taux de participation
|64,03%
|Taux d'abstention
|35,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|3 297
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Privat Rassembler pour agir
|1 186
|40,70%
|Nathalie Groux Pour l'avenir de beaumont
|1 164
|39,94%
|Calvin Job Beaumont : un projet, un avenir
|564
|19,35%
|Participation au scrutin
|Beaumont-sur-Oise
|Taux de participation
|59,12%
|Taux d'abstention
|40,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,27%
|Nombre de votants
|3 044
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