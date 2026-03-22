Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beaumont-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaumont-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise
11:47 - Les résultats du premier tour des élections à Beaumont-sur-Oise
Dimanche dernier à Beaumont-sur-Oise, le scrutin s'est soldé par une participation de 52,09 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Jean-Michel Aparicio (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 49,90 % des voix. Ensuite, Xavier Renou est arrivé en deuxième position avec 25,35 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Jean-Michel Aparicio a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il s'est même envolé avec 11,09 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Nicole Hazebrouck est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Isabelle Dumenil, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 11,88 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaumont-sur-Oise
Le deuxième tour des élections municipales à Beaumont-sur-Oise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Aparicio
Liste divers gauche
AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS
|
|
Xavier Renou
Liste Divers
Beaumont en Commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel APARICIO (Ballotage) AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS
|1 500
|49,90%
|Xavier RENOU (Ballotage) Beaumont en Commun
|762
|25,35%
|Nicole HAZEBROUCK (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT
|387
|12,87%
|Isabelle DUMENIL (Ballotage) ENSEMBLE CHANGEONS BEAUMONT
|357
|11,88%
|Participation au scrutin
|Beaumont-sur-Oise
|Taux de participation
|52,09%
|Taux d'abstention
|47,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|3 107
Source : ministère de l’Intérieur
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