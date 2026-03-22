Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaumont-sur-Oise

Le deuxième tour des élections municipales à Beaumont-sur-Oise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Aparicio
Jean-Michel Aparicio Liste divers gauche
AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS
  • Jean-Michel Aparicio
  • Marlène Herlem
  • Pascal Rebeyrolle
  • Isabelle Mortagne
  • Dominique Pyck
  • Jessica Seraye
  • Sofiann Zennaki
  • Halima Benaïda
  • Rezak Zerizer
  • Agnielle Artheron
  • Samir Lamouri
  • Sandra Doison
  • Umut Cicek
  • Ghislaine Carpentier
  • Oussman Kanté
  • Sandy Turpin
  • Fahed Hellal
  • Maria David
  • Pierre Petitpas
  • Laurence Dumesnil
  • Philippe Pelzer
  • Séverine Jaaouar
  • Jawad Amami
  • Lilou Billard
  • Hidi Daniel
  • Melaine Despretz
  • Sylvain Damion
  • Mélissa Soldan
  • Gaharo Doucouré
  • Jade Hamiche
  • Antonio Martin
  • Halem Hamdi
  • Patrice Pereira
  • Karima Nadri
  • Jean-Luc Geny
Xavier Renou
Xavier Renou Liste Divers
Beaumont en Commun
  • Xavier Renou
  • Chiristelle Gaulard
  • Alexis Tourneux
  • Patricia Vivanco
  • Vincent Halgrain
  • Natacha Lantrain
  • Hervé Thebault
  • Carole Selle
  • Philippe Mac-Auliffe
  • Hayfa Mosson
  • Stéphane Milenkoski
  • Urmane Victor
  • Mehdi Krimi
  • Yannick Schillingford
  • Jilali Gherous
  • Muriel Poimboeuf
  • Gabriel Tapping-Vivanco
  • Jennifer Huvier
  • Patrick Manzambi Mayemba
  • Huguette Fortuné
  • Edouard Mauriat
  • Sophie Fernandez-Montoya
  • Frédéric Lelièvre
  • Abla Bendjebel
  • Stéphane Meyer
  • Christelle Algisi
  • Laurent Parmentier
  • Wislene Sarr
  • Maxime Zomero
  • Joëlle Marechal
  • Jean-Michel Caune
  • Anne-Marie Lamarche
  • Georges Escalier
  • Fatima Bendada

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel APARICIO
Jean-Michel APARICIO (Ballotage) AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS 		1 500 49,90%
Xavier RENOU
Xavier RENOU (Ballotage) Beaumont en Commun 		762 25,35%
Nicole HAZEBROUCK
Nicole HAZEBROUCK (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT 		387 12,87%
Isabelle DUMENIL
Isabelle DUMENIL (Ballotage) ENSEMBLE CHANGEONS BEAUMONT 		357 11,88%
Participation au scrutin Beaumont-sur-Oise
Taux de participation 52,09%
Taux d'abstention 47,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 3 107

Source : ministère de l’Intérieur

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