Résultat municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise (95260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Beaumont-sur-Oise. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Beaumont-sur-Oise, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Jean-Michel APARICIO AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS
|832
|49,26%
|Xavier RENOU Beaumont en Commun
|422
|24,99%
|Nicole HAZEBROUCK UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT
|230
|13,62%
|Isabelle DUMENIL ENSEMBLE CHANGEONS BEAUMONT
|205
|12,14%
|Participation au scrutin
|Beaumont-sur-Oise Partiels *
|Taux de participation
|51,98%
|Taux d'abstention
|48,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|1 743
* Résultats partiels sur 40% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Beaumont-sur-Oise en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise
19:21 - Beaumont-sur-Oise : quand les données démographiques façonnent les urnes
Au cœur de la campagne électorale municipale, Beaumont-sur-Oise se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 931 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 595 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 905 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,53%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 1 362 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,74%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 537 euros par an. À Beaumont-sur-Oise, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Le RN à Beaumont-sur-Oise : quel score aux élections de 2026 ?
Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Beaumont-sur-Oise en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,15% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,29% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,93% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Beaumont-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,39% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,77% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 35,05% le dimanche suivant.
16:58 - À Beaumont-sur-Oise, 43,66 % de participation aux dernières municipales
Aux municipales de 2020, la participation à Beaumont-sur-Oise s'était élevée à 43,66 % lors du premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays. 2 388 votants s'étaient alors déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 bousculait l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi attiré les électeurs, avec 71,43 % de participation dans la ville (28,57 % d'abstention). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 42,84 % au premier tour en 2022 à 61,69 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 47,36 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Beaumont-sur-Oise, cette réalité jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats.
15:59 - À Beaumont-sur-Oise, les élections de 2024 en faveur de la droite
Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) en tête du peloton avec 39,98% au premier tour, devant Anne Sicard (Rassemblement National) avec 31,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Maximillien Jules-Arthur culminant à 46,24% des voix localement. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Beaumont-sur-Oise avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,39%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 21,27% des voix. La situation politique de Beaumont-sur-Oise a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.
14:57 - Beaumont-sur-Oise : des suffrages éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beaumont-sur-Oise soutenaient en priorité Leïla Ivorra (Nupes) avec 37,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Leïla Ivorra virant de nouveau en tête avec 59,59% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Beaumont-sur-Oise plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,33% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 22,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,71% pour Emmanuel Macron, contre 44,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.
12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise
Côté fiscalité de Beaumont-sur-Oise, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 828 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 861 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 36,81 % en 2024 (contre environ 19,63 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 265 000 euros en 2024, loin des quelque 2,84539 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 20,76 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Beaumont-sur-Oise
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Beaumont-sur-Oise ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Jean-Michel Aparicio (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 38,81% des bulletins. À sa poursuite, Nathalie Groux (Divers centre) a obtenu 718 votes (30,82%). Le trio de tête a été complété par Xavier Renou (Divers), avec 418 voix (17,94%). Une différence marquée. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jean-Michel Aparicio l'a finalement emporté avec 53,37% des voix, face à Nathalie Groux avec 37,09% des électeurs et Xavier Renou réunissant 9,53% des électeurs. La logique a été confirmée, l'écart s'élargissant pour offrir un verdict incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute profité des votes des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Beaumont-sur-Oise
Pour voter, les votants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Beaumont-sur-Oise. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 5 725 électeurs de Beaumont-sur-Oise de réagir sur les enjeux qui concernent leur ville. À Beaumont-sur-Oise et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Jean-Michel Aparicio qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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