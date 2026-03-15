Résultat municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise (95260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Beaumont-sur-Oise. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Beaumont-sur-Oise, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaumont-sur-Oise [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Michel APARICIO
Jean-Michel APARICIO AGIR POUR BEAUMONT,AVEC VOUS 		832 49,26%
Xavier RENOU
Xavier RENOU Beaumont en Commun 		422 24,99%
Nicole HAZEBROUCK
Nicole HAZEBROUCK UN NOUVEL ELAN POUR BEAUMONT 		230 13,62%
Isabelle DUMENIL
Isabelle DUMENIL ENSEMBLE CHANGEONS BEAUMONT 		205 12,14%
Participation au scrutin Beaumont-sur-Oise Partiels *
Taux de participation 51,98%
Taux d'abstention 48,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 743

* Résultats partiels sur 40% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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