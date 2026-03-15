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19:21 - Beaumont-sur-Oise : quand les données démographiques façonnent les urnes Au cœur de la campagne électorale municipale, Beaumont-sur-Oise se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 931 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 595 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 905 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,53%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 1 362 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,74%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 537 euros par an. À Beaumont-sur-Oise, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Beaumont-sur-Oise : quel score aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Beaumont-sur-Oise en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,15% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,29% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,93% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Beaumont-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,39% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,77% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 35,05% le dimanche suivant.

16:58 - À Beaumont-sur-Oise, 43,66 % de participation aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Beaumont-sur-Oise s'était élevée à 43,66 % lors du premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays. 2 388 votants s'étaient alors déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 bousculait l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi attiré les électeurs, avec 71,43 % de participation dans la ville (28,57 % d'abstention). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 42,84 % au premier tour en 2022 à 61,69 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 47,36 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Beaumont-sur-Oise, cette réalité jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - À Beaumont-sur-Oise, les élections de 2024 en faveur de la droite Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) en tête du peloton avec 39,98% au premier tour, devant Anne Sicard (Rassemblement National) avec 31,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Maximillien Jules-Arthur culminant à 46,24% des voix localement. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Beaumont-sur-Oise avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,39%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 21,27% des voix. La situation politique de Beaumont-sur-Oise a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Beaumont-sur-Oise : des suffrages éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beaumont-sur-Oise soutenaient en priorité Leïla Ivorra (Nupes) avec 37,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Leïla Ivorra virant de nouveau en tête avec 59,59% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Beaumont-sur-Oise plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,33% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 22,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,71% pour Emmanuel Macron, contre 44,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Beaumont-sur-Oise Côté fiscalité de Beaumont-sur-Oise, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 828 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 861 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 36,81 % en 2024 (contre environ 19,63 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 265 000 euros en 2024, loin des quelque 2,84539 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 20,76 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Beaumont-sur-Oise Les résultats des élections municipales il y a six ans à Beaumont-sur-Oise ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Jean-Michel Aparicio (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 38,81% des bulletins. À sa poursuite, Nathalie Groux (Divers centre) a obtenu 718 votes (30,82%). Le trio de tête a été complété par Xavier Renou (Divers), avec 418 voix (17,94%). Une différence marquée. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jean-Michel Aparicio l'a finalement emporté avec 53,37% des voix, face à Nathalie Groux avec 37,09% des électeurs et Xavier Renou réunissant 9,53% des électeurs. La logique a été confirmée, l'écart s'élargissant pour offrir un verdict incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute profité des votes des listes de gauche éjectées au premier tour, sécurisant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.