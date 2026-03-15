Résultat municipale 2026 à Beaune-la-Rolande (45340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaune-la-Rolande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaune-la-Rolande, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaune-la-Rolande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel MASSON
Michel MASSON (15 élus) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		515 58,79%
  • Michel MASSON
  • Florence POMMIER
  • Jean-Marie FOURNIER
  • Nathalie SAURA-SAEZ
  • Mostafa RIZKI
  • Caroline LEQUOY
  • Kévin TULEU
  • Charline CHOQUET
  • Philippe FOUCHARD
  • Morgane FOURNILLON
  • Nicolas BRONDIS
  • Jocelyne KOJDER
  • Maxime MORIN
  • Josiane MORCANT
  • Quentin LEVEQUE
Julie PHELINE
Julie PHELINE (4 élus) BEAUNE-LA-ROLANDE EN COMMUN 		361 41,21%
  • Julie PHELINE
  • Denis BARREAU
  • Jennifer PLASSARD
  • Laurent POISSON
Participation au scrutin Beaune-la-Rolande
Taux de participation 67,79%
Taux d'abstention 32,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 888

Source : ministère de l’Intérieur

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