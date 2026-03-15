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19:18 - Les défis socio-économiques de Beaune-la-Rolande et leurs implications électorales Quel portrait faire de Beaune-la-Rolande, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 114 logements pour 1 991 habitants, la densité de la ville est de 97 habitants par km². Ses 132 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 509 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,71% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 299,48 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Ainsi, à Beaune-la-Rolande, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Beaune-la-Rolande ? Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Beaune-la-Rolande en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 37,65% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,21% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 35,73% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 60,69% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,10% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,64% pour le RN. Il finira en tête avec 61,69% lors du vote final, actant la victoire pour Anthony Brosse.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Beaune-la-Rolande Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Beaune-la-Rolande, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle déterminant sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 47,52 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 52,48 %) alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé bon nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 26,08 % des inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 50,16 % en 2022 à seulement 35,97 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,82 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres dessinent in fine le profil d'une commune moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Beaune-la-Rolande a-t-elle voté ? Lors des dernières européennes, le podium à Beaune-la-Rolande s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (48,10%), devant Valérie Hayer (15,68%) et Marion Maréchal (6,24%). Les élections législatives à Beaune-la-Rolande une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) aux avants-postes avec 52,64% au premier tour, devant Anthony Brosse (Ensemble !) avec 19,19%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Lin Lacapelle culminant à 61,69% des suffrages exprimés sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Beaune-la-Rolande s'était massivement dirigée vers la droite radicale L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Beaune-la-Rolande s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Beaune-la-Rolande tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,55%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,21% pour Marine Le Pen, contre 41,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Beaune-la-Rolande soutenaient en priorité Valentin Manent (RN) avec 35,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Valentin Manent virant de nouveau en tête avec 60,69% des voix.

12:58 - Les impôts à Beaune-la-Rolande : une dynamique en hausse ces dernières années Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Beaune-la-Rolande, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 841 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 567 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 38,23 % en 2024 (contre environ 19,67 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 24 300 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 199 790 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,76 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Beaune-la-Rolande Dans la ville de Beaune-la-Rolande, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore aujourd'hui influencés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Dès le premier tour de scrutin, Michel Masson a imposé son rythme en obtenant 52,91% des voix. Juste derrière, Claude Renucci a obtenu 315 votes (47,08%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Michel Masson a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Beaune-la-Rolande, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour contester cette suprématie ce dimanche, le camp minoritaire devra démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.