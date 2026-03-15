Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaune : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaune

Tête de listeListe
René Lioret
René Lioret Liste du Rassemblement National
Rassemblement Beaunois
  • René Lioret
  • Laurie Kapelski
  • Matthieu Tillier
  • Christine Bertrand
  • Théo Blanchet
  • Martine Torrès
  • Paul Cabarat
  • Caroline Fauchille
  • Blaise Huguenin
  • Sanja Cabak
  • Patrick Beauvalot
  • Anne-Laure Chabot
  • Quentin Bouchard
  • Sophie Goullerot
  • Pierre Doret
  • Alexandra Maréchal
  • Clément Faivre
  • Anne-Laure Fontaine
  • Patrice Michaud
  • Florence Lamothe
  • Jean Coudray
  • Cathy Moriau
  • Benjamin Blanchet
  • Audrey Fraysse
  • Claude Thomas
  • Liliane Allexant
  • Walter Mermet
  • Marie-Claude Rozier
  • Gilles Lesne
  • Sandrine Kettler
  • Eric Maugras
  • Ariane Rey
  • Roger Laurent
  • Charline Bricout
  • Claude Bertrand
  • Annie Laurent
  • Aurélien Vigneron
Carole Bernhard
Carole Bernhard Liste écologiste
BEAUNE DEMAIN
  • Carole Bernhard
  • Sébastien Picard
  • Martine Lelong
  • Thierry Giboulot
  • Amandine Poyen
  • Benoit Beck
  • Fanja Randriamanantena
  • Christian David
  • Camille Schmitt
  • Jean Pierre Suszek
  • Sabrina Bouhkadra
  • Mourad Haddouche
  • Françoise Olive
  • Jean-Pierre Trivulce
  • Marina Cohu
  • Eddy Marco
  • Raphaële Perreau
  • Patrick Muller
  • Annelore Chrismann
  • Robert Fernandez
  • Frédérique Michelet
  • Vincent Martin
  • Charlotte Gousset
  • Just Gravel
  • Sarah Vignon
  • Nicolas Gautherot
  • Mélanie Moingeon
  • Stéphane Jolly
  • Marianne Callabre
  • Raphaël Bouillet
  • Sarah Berger
  • Jean-Pierre Duplus
  • Roseline Lahaye
  • Jacques Thomas
  • Mireille Darnis
  • Florent Poyen
  • Dominique Maire
Alain Suguenot
Alain Suguenot Liste divers droite
ALAIN SUGUENOT LA NOUVELLE EQUIPE
  • Alain Suguenot
  • Émilie Liauté
  • Marc Désarménien
  • Charlotte Fougère
  • Jean-Benoit Vuittenez
  • Anne Caillaud
  • Laurent Riotte
  • Ariane Dierickx
  • Jules Hugonnet
  • Laurence Bierry
  • Bruno Duval
  • Marine Dufour
  • Jean-Luc Becquet
  • Carla Vial
  • Philippe Lucas
  • Marie-Odile Labeaune
  • Jean-Jacques Bynen
  • Yolande Kouznetsov
  • Arnaud Marechal
  • Julie Semedo-Baptista
  • Xavier Coste
  • Nathalie Fèvre
  • Théo Naudin
  • Emmanuelle Baillard
  • Émile Roblin
  • Raymonde Rufenacht
  • Frédéric Rolland-Piegue
  • Mathilde Botte
  • José Martins
  • Lisa Bourgogne
  • Sébastien Aubry
  • Inès Nouar
  • Dominique Legros
  • Sihème Rezigue
  • Christophe Bernad
  • France Pagnot
  • Guillaume Beaumont
Pierre Bolze
Pierre Bolze Liste divers droite
L'AVENIR DE BEAUNE AVEC VOUS
  • Pierre Bolze
  • Anne-Gaëlle Catinot
  • Jean-François Champion
  • Sophie Lefaix
  • Baptiste Guyot
  • Juliette Pingat
  • Thibaut Gloaguen
  • Virginie Longin
  • Stéphane Dahlen
  • Véronique Mangold
  • Geoffroy Brunel
  • Dominique Drot
  • Pierre-Charles Roux
  • Hélène Kusmiersz
  • Martial Grillet
  • Marion Vallade
  • Rémi Blas
  • Anne-Valérie Damy
  • Jonathan Vion
  • Catherine Heitzmann
  • Julien Dupont
  • Carole Chateau
  • Philippe Falce
  • Laurence Petit
  • Sébastien Imbert
  • Corinne Dupuis
  • Christophe Zimmer
  • Flavie Desserey
  • Jaouad Ouiazzane
  • Anne Leblé
  • Arnaud Moingeon
  • Sophie Riffiod
  • Cédric Sauvageot
  • Virginie Leviel
  • Thierry André
  • Sophie Bussod
  • Pascal Delaitre
Marie-Laure Rakic
Marie-Laure Rakic Liste divers droite
BEAUNE ENSEMBLE
  • Marie-Laure Rakic
  • Louis de la Brosse
  • Inès Baranowski
  • Thibault Garin-Piat-Desvial
  • Florence Bossé
  • Stéphane Colaïacovo
  • Apolline Girardin
  • Brice Baveux
  • Diane de Benoist
  • Mickaël Moreira
  • Isabelle Girault
  • Hervé Bianchi
  • Coraline Tan
  • Augustin Paysan
  • Shiraz Kallala
  • François Toubin
  • Claude Fabro
  • Nicolas Alexandre
  • Aurore Selva
  • Patrice Zwaryszczuk
  • Cécile Hebrard
  • Clément Gossot
  • Eliane Charlot
  • Michaël Royer
  • Fatima Labed
  • Jean-Paul Cordelier
  • Julie Armbruster
  • Eric Kayser
  • Margaux Chainard
  • Edouard Garin
  • Caroline Roy
  • Christian Renard
  • Edwige Henon
  • Christophe Voisin
  • Sophie Hugonnet
  • Casimiro Rodrigues
  • Anne Diez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Suguenot
Alain Suguenot (28 élus) Alain suguenot 2020 - naturellement beaune 		2 885 56,51%
  • Alain Suguenot
  • Anne Géhin
  • Pierre Bolze
  • Charlotte Fougère
  • Thibaut Gloaguen
  • Anne Caillaud
  • Bernard Repolt
  • Sophie Lefaix
  • Philippe Roux
  • Olivia Pusset
  • Jonathan Vion
  • Sihème Rezigue
  • Michel Pierron
  • Ariane Dierickx
  • Stéphane Dahlen
  • Virginie Longin
  • Jean-Luc Becquet
  • Virginie Leviel
  • Jean-François Champion
  • Marie-France Bravard
  • Alexis Faivre
  • Géraldine Champanay
  • Xavier Coste
  • Carole Chateau
  • Philippe Falce
  • Geneviève Pelletier
  • Bernard Fèvre
  • Marie Odile Labeaune
Eric Monnot
Eric Monnot (5 élus) Beaune 2020 		1 564 30,63%
  • Eric Monnot
  • Virginie Rouxel Segaut
  • Geoffroy Brunel
  • Emmanuelle Jeunet-Mancy
  • Jean-Jacques Bynen
Carole Bernhard
Carole Bernhard (2 élus) Pour beaune vraiment 		656 12,85%
  • Carole Bernhard
  • Raphaël Bouillet
Participation au scrutin Beaune
Taux de participation 36,12%
Taux d'abstention 63,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 212

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Suguenot
Alain Suguenot Alain suguenot 2020 - naturellement beaune 		2 892 48,10%
Eric Monnot
Eric Monnot Beaune 2020 		1 688 28,07%
Carole Bernhard
Carole Bernhard Pour beaune vraiment 		745 12,39%
René Lioret
René Lioret Rassemblement beaunois 		402 6,68%
Mario Barravecchia
Mario Barravecchia 100% beaune 		285 4,74%
Participation au scrutin Beaune
Taux de participation 42,72%
Taux d'abstention 57,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 163

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Suguenot
Alain Suguenot (32 élus) Beaune passion 		5 651 75,23%
  • Alain Suguenot
  • Anne Caillaud
  • Jean-Luc Becquet
  • Marie-Laure Rakic
  • Pierre Bolze
  • Virginie Leviel
  • Jean-Claude André
  • Marie-Odile Labeaune
  • Frédéric Cancel
  • Delphine Bouteiller-Deschamps
  • Jean-Benoît Vuittenez
  • Marie-France Bernard-Bravard
  • Jean-François Champion
  • Nadine Belissant-Reydet
  • Xavier Coste
  • Carla Vial
  • Fabrice Jacquet
  • Ariane Dierickx
  • Philippe Roux
  • Isabelle Bianchi
  • Stéphane Dahlen
  • Justine Monnot
  • Philippe Falce
  • Marie-Laurence Mervaille
  • Thibaut Gloaguen
  • Virginie Longin
  • Antoine Triffault
  • Carole Chateau
  • Alexis Faivre
  • Anne Diez
  • Claude Hennequin
  • Véronique Lagrange Martinet
Jacques-Hervé Riffaud
Jacques-Hervé Riffaud (2 élus) Beaune en marche 		1 088 14,48%
  • Jacques-Hervé Riffaud
  • Danièle Jondot
Jacques-Robert Thomas
Jacques-Robert Thomas (1 élu) Ensemble, l'alternative 		772 10,27%
  • Jacques-Robert Thomas
Participation au scrutin Beaune
Taux de participation 54,20%
Taux d'abstention 45,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,59%
Nombre de votants 7 872

Villes voisines de Beaune

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