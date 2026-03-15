Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaune : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaune [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Beaune sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaune.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaune
12:07 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Beaune
Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Beaune de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur ville. À Beaune comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Alain Suguenot a remporté la mairie au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Les 14 bureaux de vote de l'agglomération de Beaune sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Beaune dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beaune
|Tête de listeListe
|
René Lioret
Liste du Rassemblement National
Rassemblement Beaunois
|
|
Carole Bernhard
Liste écologiste
BEAUNE DEMAIN
|
|
Alain Suguenot
Liste divers droite
ALAIN SUGUENOT LA NOUVELLE EQUIPE
|
|
Pierre Bolze
Liste divers droite
L'AVENIR DE BEAUNE AVEC VOUS
|
|
Marie-Laure Rakic
Liste divers droite
BEAUNE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Suguenot (28 élus) Alain suguenot 2020 - naturellement beaune
|2 885
|56,51%
|
|Eric Monnot (5 élus) Beaune 2020
|1 564
|30,63%
|
|Carole Bernhard (2 élus) Pour beaune vraiment
|656
|12,85%
|
|Participation au scrutin
|Beaune
|Taux de participation
|36,12%
|Taux d'abstention
|63,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 212
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Suguenot Alain suguenot 2020 - naturellement beaune
|2 892
|48,10%
|Eric Monnot Beaune 2020
|1 688
|28,07%
|Carole Bernhard Pour beaune vraiment
|745
|12,39%
|René Lioret Rassemblement beaunois
|402
|6,68%
|Mario Barravecchia 100% beaune
|285
|4,74%
|Participation au scrutin
|Beaune
|Taux de participation
|42,72%
|Taux d'abstention
|57,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 163
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Suguenot (32 élus) Beaune passion
|5 651
|75,23%
|
|Jacques-Hervé Riffaud (2 élus) Beaune en marche
|1 088
|14,48%
|
|Jacques-Robert Thomas (1 élu) Ensemble, l'alternative
|772
|10,27%
|
|Participation au scrutin
|Beaune
|Taux de participation
|54,20%
|Taux d'abstention
|45,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,59%
|Nombre de votants
|7 872
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