Résultat municipale 2026 à Beaune (21200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaune, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaune [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BOLZE
Pierre BOLZE (27 élus) L'AVENIR DE BEAUNE AVEC VOUS 		4 125 50,60%
  • Pierre BOLZE
  • Anne-Gaëlle CATINOT
  • Jean-François CHAMPION
  • Sophie LEFAIX
  • Baptiste GUYOT
  • Juliette PINGAT
  • Thibaut GLOAGUEN
  • Virginie LONGIN
  • Stéphane DAHLEN
  • Véronique MANGOLD
  • Geoffroy BRUNEL
  • Dominique DROT
  • Pierre-Charles ROUX
  • Hélène KUSMIERSZ
  • Martial GRILLET
  • Marion VALLADE
  • Rémi BLAS
  • Anne-Valérie DAMY
  • Jonathan VION
  • Catherine HEITZMANN
  • Julien DUPONT
  • Carole CHATEAU
  • Philippe FALCE
  • Laurence PETIT
  • Sébastien IMBERT
  • Corinne DUPUIS
  • Christophe ZIMMER
Alain SUGUENOT
Alain SUGUENOT (3 élus) ALAIN SUGUENOT LA NOUVELLE EQUIPE 		1 373 16,84%
  • Alain SUGUENOT
  • Émilie LIAUTÉ
  • Marc DÉSARMÉNIEN
René LIORET
René LIORET (2 élus) Rassemblement Beaunois 		991 12,16%
  • René LIORET
  • Laurie KAPELSKI
Carole BERNHARD
Carole BERNHARD (2 élus) BEAUNE DEMAIN 		921 11,30%
  • Carole BERNHARD
  • Sébastien PICARD
Marie-Laure RAKIC
Marie-Laure RAKIC (1 élu) BEAUNE ENSEMBLE 		742 9,10%
  • Marie-Laure RAKIC
Participation au scrutin Beaune
Taux de participation 55,80%
Taux d'abstention 44,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 8 253

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Côte-d'Or ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Côte-d'Or. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Beaune