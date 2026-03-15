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19:21 - Comprendre l'électorat de Beaune : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Beaune révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 646 habitants par km² et un taux de chômage de 9,68%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 415 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 9204 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,89%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,26%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Beaune mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,82% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Vote RN à Beaune : ce que disent les chiffres Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Beaune en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 22,83% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,02% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 15,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 37,06% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,19% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,89% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 42,68% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Beaune avant 2026 Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Beaune, l'abstention concernait 57,28 % des inscrits, un niveau conforme à la tendance du pays, la pandémie du Covid-19 ayant jeté une ombre sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 28,28 %. Bien que ces élections nationales soient de nature distincte comparativement aux scrutins locaux, la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,90 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 36,74 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,78 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Au soir des élections municipales de 2026, ce facteur pèsera en tout cas sur les résultats de Beaune.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à Beaune ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Beaune portaient leur choix sur René Lioret (Rassemblement National) avec 37,89% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Didier Paris (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 57,32% des suffrages exprimés. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Beaune avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (32,19%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 18,68% des suffrages. Le paysage politique de Beaune a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Beaune ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Beaune s'inscrit comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Beaune plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 34,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,83%. Lors de la finale de l'élection à Beaune, les électeurs accordaient 60,98% pour Emmanuel Macron, contre 39,02% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beaune plébiscitaient Didier Paris (Ensemble !) avec 30,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,94%.

12:58 - Pour les municipales, comment a évolué l'imposition à Beaune ? À Beaune, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 571 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 060 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 43,09 % en 2024 (contre près de 22,09 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne nationale, qui se situe à environ 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 475 380 € de recettes en 2024. Un montant loin des 4 299 820 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,81 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Beaune ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Beaune s'avère très instructive. Dès le premier tour, Alain Suguenot (Divers droite) a viré en tête en récoltant 2 892 voix (48,10%). En deuxième position, Eric Monnot (La République en marche) a recueilli 28,07% des voix. Le podium a été complété par Carole Bernhard (Union de la gauche), rassemblant 12,39% des électeurs. Une différence marquée. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Alain Suguenot l'a finalement emporté avec 56,51% des suffrages, face à Eric Monnot qui a obtenu 1 564 votants (30,63%) et Carole Bernhard obtenant 656 voix (12,85%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a sans doute profité des voix des listes éliminées, gagnant -7 voix supplémentaires entre les deux tours.