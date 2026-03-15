Résultat municipale 2026 à Beaupuy (47200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Beaupuy - Tour 1
- Election municipale 2026 à Beaupuy [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Beaupuy
- Beaupuy (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaupuy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaupuy, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaupuy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pascal DELZON (16 élus) BEAUPUY A VENIR
|595
|61,91%
|
|Jamel ZAARI (3 élus) ENGAGÉS POUR BEAUPUY
|366
|38,09%
|
|Participation au scrutin
|Beaupuy
|Taux de participation
|71,22%
|Taux d'abstention
|28,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Nombre de votants
|1 007
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Beaupuy [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Beaupuy en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaupuy
19:18 - Démographie et politique à Beaupuy, un lien étroit
Dans les rues de Beaupuy, les élections s'achèvent. Avec ses 1 678 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 95 entreprises, Beaupuy se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,44% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 32,13% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,80% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 37,80% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 176,02 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En conclusion, Beaupuy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Beaupuy ?
Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Beaupuy en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 30,22% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,94% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,49% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 38,53% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,26% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,48% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,29% lors du vote définitif, actant la victoire pour Hélène Laporte.
16:58 - Rétrospective : la participation à Beaupuy avant 2026
Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales à Beaupuy avait été marqué par une abstention de 61,01 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 38,99 %) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 16,07 % dans la ville (83,93 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 39,70 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,68 % au premier tour, contre 44,48 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche à l'arrivée comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette municipale, cette particularité à Beaupuy sera en conséquence essentielle dans l'aboutissement du scrutin.
15:59 - Comment a voté Beaupuy lors de la dernière année électorale ?
Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Beaupuy avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,26%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 12,56% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Beaupuy avaient ensuite placé en tête Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 51,48% au premier tour, devant Christophe Courregelongue (Union de la gauche) avec 25,99%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Hélène Laporte culminant à 58,29% des votes dans la localité.
14:57 - Les électeurs de Beaupuy avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beaupuy portaient leur choix sur Hélène Laporte (RN) avec 29,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 38,53% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Beaupuy plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,22% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,94% pour Marine Le Pen, contre 48,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Beaupuy s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres de Beaupuy
Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Beaupuy, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 994 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 646 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 48,89 % en 2024 (contre 21,56 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 16 680 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 253 600 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,88 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Christian Pezzutti à Beaupuy
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Beaupuy s'avère particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, 'Beaupuy durablement' menée par Christian Pezzutti a naturellement recueilli 388 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beaupuy, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales, le défi sera de savoir si une opposition se manifeste. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Beaupuy ?
Au cours des municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés au scrutin de liste. Autrement dit, ce dimanche, les votants de Beaupuy vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette année, les électeurs des communes de moins de mille habitants ne peuvent plus utiliser le panachage. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Beaupuy. Les 2 bureaux de vote de la ville de Beaupuy seront accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Beaupuy dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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