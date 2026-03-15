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19:18 - Démographie et politique à Beaupuy, un lien étroit Dans les rues de Beaupuy, les élections s'achèvent. Avec ses 1 678 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 95 entreprises, Beaupuy se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,44% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 32,13% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,80% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 37,80% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 176,02 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En conclusion, Beaupuy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Beaupuy ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Beaupuy en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 30,22% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,94% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,49% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste obtenait 38,53% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,26% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,48% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,29% lors du vote définitif, actant la victoire pour Hélène Laporte.

16:58 - Rétrospective : la participation à Beaupuy avant 2026 Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales à Beaupuy avait été marqué par une abstention de 61,01 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 38,99 %) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 16,07 % dans la ville (83,93 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 39,70 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,68 % au premier tour, contre 44,48 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche à l'arrivée comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette municipale, cette particularité à Beaupuy sera en conséquence essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Beaupuy lors de la dernière année électorale ? Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Beaupuy avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,26%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 12,56% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Beaupuy avaient ensuite placé en tête Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 51,48% au premier tour, devant Christophe Courregelongue (Union de la gauche) avec 25,99%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Hélène Laporte culminant à 58,29% des votes dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Beaupuy avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beaupuy portaient leur choix sur Hélène Laporte (RN) avec 29,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 38,53% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Beaupuy plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,22% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,94% pour Marine Le Pen, contre 48,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Beaupuy s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres de Beaupuy Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Beaupuy, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 994 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 646 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 48,89 % en 2024 (contre 21,56 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 16 680 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 253 600 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,88 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Christian Pezzutti à Beaupuy La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Beaupuy s'avère particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, 'Beaupuy durablement' menée par Christian Pezzutti a naturellement recueilli 388 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beaupuy, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales, le défi sera de savoir si une opposition se manifeste. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.