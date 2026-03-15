Résultat municipale 2026 à Beaupuy (47200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaupuy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaupuy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaupuy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pascal DELZON
Jean-Pascal DELZON (16 élus) BEAUPUY A VENIR 		595 61,91%
  • Jean-Pascal DELZON
  • Annie UTEAU
  • Michel TINGAUD
  • Myriam FILIPOZZI
  • François-Xavier MOTRON
  • Dominique CASELLATO
  • Didier DUBOURG
  • Linda DUGALLEIX
  • Jean-Claude DARNIS
  • Jessica GUENNEC
  • Adrien PAMPOUILLE
  • Virginie LEMOINE
  • Yannick LEBEAU
  • Maryline CHASTE
  • Pascal PAUQUET
  • Bernadette BORDIN
Jamel ZAARI
Jamel ZAARI (3 élus) ENGAGÉS POUR BEAUPUY 		366 38,09%
  • Jamel ZAARI
  • Béatrice BILLELA
  • Guy NAVAILLES
Participation au scrutin Beaupuy
Taux de participation 71,22%
Taux d'abstention 28,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 1 007

Source : ministère de l’Intérieur

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