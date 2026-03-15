Résultat municipale 2026 à Beaurains (62217) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaurains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaurains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaurains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric DUPOND
Cédric DUPOND (23 élus) BEAURAINS POUR VOUS, AVEC VOUS ! 		1 504 55,50%
  • Cédric DUPOND
  • Sylvie LETUPPE
  • Jean-Louis PETIT
  • Christelle FRUCHART
  • Eric VENEL
  • Christina BETREMIEUX
  • Christian BERTHE
  • Sabine GALLET
  • Maxence HORNAERT
  • Gwenola TENAGLIA
  • Reynald SIMON
  • Thérèse DENIS
  • Kémal IBISEVIC
  • Karine LETEVE
  • Vincent VEZILIER
  • Christine LE GARDIEN
  • Jean-Thierry HARMEGNIES
  • Christelle LEFRERE
  • Patrice MOUTON
  • Audrey FALLET
  • Jean-Jacques SCOAZEC
  • Maryline BENOIT
  • Hervé HURET
Michel EVRARD
Michel EVRARD (5 élus) BEAURAINS DEMAIN 		928 34,24%
  • Michel EVRARD
  • Isabelle CHIREZ
  • Sébastien RENARD
  • Carine CAPET
  • Daniel CLEMENT
Bruno BERGOGNON
Bruno BERGOGNON (1 élu) BEAURAINS BIEN VIVRE ENSEMBLE 		278 10,26%
  • Bruno BERGOGNON
Participation au scrutin Beaurains
Taux de participation 62,78%
Taux d'abstention 37,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 2 803

Source : ministère de l’Intérieur

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