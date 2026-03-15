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19:19 - Démographie et politique à Beaurains, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Beaurains révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,44% et une densité de population de 923 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 564 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2902 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,43%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,27%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beaurains mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,02% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Beaurains ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Beaurains il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,82% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,98% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 29,92% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN arrachait 54,04% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,56% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 41,64% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,26% lors du vote définitif et la victoire de Agnès Pannier-Runacher.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Beaurains ? Pour rappel, l'abstention atteignait 55,20 % à Beaurains lors de la dernière élection municipale (un score dans la norme) alors que sévissait la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 25,83 % dans la ville (la participation grimpant à 74,17 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 52,01 % en 2022 à seulement 33,03 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,78 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Beaurains comme une commune distancée du processus électoral. Au soir des municipales de 2026, cette particularité pèsera quoi qu'il en soit inévitablement sur les résultats de Beaurains.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Beaurains a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Beaurains plébiscitaient Alban Heusèle (Rassemblement National) avec 41,64% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alban Heusèle culminant à 50,26% des voix localement. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs de Beaurains avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 42,56% des inscrits. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Beaurains reste un territoire orienté vers le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Beaurains accordaient leurs suffrages à Alban Heusèle (RN) avec 29,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,04%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Beaurains quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,98% pour Marine Le Pen, contre 49,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Beaurains s'affirme comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les premières élections à Beaurains depuis la réforme fiscale Si on se penche sur la fiscalité de Beaurains, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,32 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 38 970 € la même année. Une somme loin des 1,26118 million d'euros enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Beaurains a évolué pour se fixer à près de 46,70 % en 2024 (contre 23,98 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Beaurains a représenté 863 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 801 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Beaurains À Beaurains, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pierre Ansart (Parti socialiste) a devancé tous ses rivaux en obtenant 68,50% des soutiens. À sa poursuite, Michel Evrard (Divers) a obtenu 572 votes (31,49%). Ce succès d'emblée du candidat Parti socialiste a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Beaurains, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.