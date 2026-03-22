Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaurainville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beaurainville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beaurainville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beaurainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Beaurainville
11:44 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Beaurainville
Marie Pierre Carpentier a remporté le premier tour de l'élection municipale à Beaurainville il y a une semaine, avec 37,74 % des votes. Ensuite, Ghislain Tetard a obtenu la seconde place avec 32,43 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Alain Barbier est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Beaurainville, le vote a enregistré un taux d'abstention de 29,32 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaurainville
Le deuxième tour des élections municipales à Beaurainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Pierre Carpentier
Divers
Un nouvel élan pour Beaurainville
|
|
Ghislain Tetard
Divers
Pour Beaurainville : Vos idées... nos actions
|
|
Alain Barbier
Divers
POUR LES BEAURAINVILLOISES ET LES BEAURAINVILLOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaurainville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Pierre CARPENTIER (Ballotage) Un nouvel élan pour Beaurainville
|434
|37,74%
|Ghislain TETARD (Ballotage) Pour Beaurainville : Vos idées... nos actions
|373
|32,43%
|Alain BARBIER (Ballotage) POUR LES BEAURAINVILLOISES ET LES BEAURAINVILLOIS
|343
|29,83%
|Participation au scrutin
|Beaurainville
|Taux de participation
|70,68%
|Taux d'abstention
|29,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|1 193
Source : ministère de l’Intérieur
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