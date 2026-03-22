Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaurainville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beaurainville

Le deuxième tour des élections municipales à Beaurainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Pierre Carpentier
Marie Pierre Carpentier Divers
Un nouvel élan pour Beaurainville
  • Marie Pierre Carpentier
  • Guillaume Routier
  • Valérie Boyaval
  • Frédéric Alexandre
  • Martine Ferla
  • Dominique Broquet
  • Sonia Hanquez
  • Julien Herlange
  • Stéphanie Lavignon
  • Christophe Pichonnier
  • Elisabeth Wallon
  • Yves-Marie Lherbier
  • Mylène Macquinghen
  • Francis Pouilly
  • Lydie Leborgne
  • Gervais Marangony
  • Andréa Lenfant
  • Sébastien Boulet
  • Séverine Lavignon
Ghislain Tetard
Ghislain Tetard Divers
Pour Beaurainville : Vos idées... nos actions
  • Ghislain Tetard
  • Julie Vidor
  • Xavier Dacquin
  • Barbara Demoineret
  • Philippe Bernard
  • Amélie Gaudre
  • Guillaume Nedelec
  • Claudie Verryser
  • Frederic Carre
  • Nabila Mallekini
  • Bernard Santerne
  • Delphine Cuvellier
  • Franck Brachet
  • Michèle Ferey
  • Alexandre Enry
  • Carine Ducastel
  • Claude Rohaut
  • Annie Lemaire
  • Jean-Pierre Valliere
Alain Barbier
Alain Barbier Divers
POUR LES BEAURAINVILLOISES ET LES BEAURAINVILLOIS
  • Alain Barbier
  • Christelle Coquide
  • Steve Ponchel
  • Emmanuelle Gobert
  • Arnaud Stal
  • Joséphine Tomka
  • Alexis Poiret
  • Eugénie Abel
  • Jean-Pierre Ponchel
  • Claudette Coupleux
  • Fabien Delannoy
  • Florence Bourre
  • Alexandre Collignon
  • Marie Menuge
  • Olivier Hodin
  • Gwendoline Regnier
  • Julien Masset
  • Sylvie Mariette
  • Benoit Regnier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beaurainville

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Pierre CARPENTIER
Marie Pierre CARPENTIER (Ballotage) Un nouvel élan pour Beaurainville 		434 37,74%
Ghislain TETARD
Ghislain TETARD (Ballotage) Pour Beaurainville : Vos idées... nos actions 		373 32,43%
Alain BARBIER
Alain BARBIER (Ballotage) POUR LES BEAURAINVILLOISES ET LES BEAURAINVILLOIS 		343 29,83%
Participation au scrutin Beaurainville
Taux de participation 70,68%
Taux d'abstention 29,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 1 193

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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