Résultat municipale 2026 à Beaurainville (62990) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaurainville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaurainville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaurainville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Pierre CARPENTIER
Marie Pierre CARPENTIER Un nouvel élan pour Beaurainville 		434 37,74%
Ghislain TETARD
Ghislain TETARD Pour Beaurainville : Vos idées... nos actions 		373 32,43%
Alain BARBIER
Alain BARBIER POUR LES BEAURAINVILLOISES ET LES BEAURAINVILLOIS 		343 29,83%
Participation au scrutin Beaurainville
Taux de participation 70,68%
Taux d'abstention 29,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 1 193

Source : ministère de l’Intérieur

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