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19:19 - Élections à Beaurainville : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Beaurainville, les élections s'achèvent. Avec ses 2 028 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 146 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 597 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,82%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 28,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 12,97%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 004 € par mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Beaurainville s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - Les électeurs de Beaurainville toujours plus séduits par le RN Le RN était absent pour la dernière élection municipale à Beaurainville il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 35,54% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,95% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 23,40% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 50,15% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,36% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,37% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 53,71% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Philippe Fait.

16:58 - Résultats électoraux à Beaurainville : le point sur l'abstention Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Beaurainville sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 985 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 60,92 %, un niveau remarquable alors que sévissait la pandémie du Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent en effet traditionnellement, avec les élections présidentielles, des scrutins où les électeurs se mobilisent le plus massivement. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 71,86 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 28,14 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 53,97 % des électeurs (soit environ 860 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,99 %, bien au-delà des 51,06 % enregistrés en 2022. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Beaurainville comme une localité fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Beaurainville ? Lors des européennes, le résultat à Beaurainville s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,36%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,43%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,48%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Beaurainville accordaient leurs suffrages à Benoît Dolle (Rassemblement National) avec 45,37% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Benoît Dolle culminant à 53,71% des votes sur place. La situation politique de Beaurainville a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Beaurainville : les points à retenir Lors des législatives de 2022, les votants de Beaurainville portaient leur choix sur Mary Bonvoisin (LR) avec 25,53% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Françoise Vanpeene (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 50,15%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Beaurainville quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,95% pour Marine Le Pen, contre 45,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Beaurainville révèle ainsi un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Impôts locaux à Beaurainville : un sujet sensible avant les municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Beaurainville entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,69 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 21 100 euros environ, bien en deçà des 263 080 € récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Beaurainville est passé à environ 44,57 % en 2024 (contre 22,31 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Beaurainville s'est chiffrée à environ 895 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 662 € quatre ans auparavant.

11:59 - Jeannie Sergent gagnante de la dernière élection à Beaurainville À Beaurainville, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Jeannie Sergent a creusé l'écart en récoltant 57,24% des soutiens. Derrière, Philippe Bernard a recueilli 404 suffrages en sa faveur (42,75%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beaurainville, ce décor pose les bases. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.