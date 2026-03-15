Résultat municipale 2026 à Beaurieux (02160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beaurieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beaurieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaurieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard JANNIN
Richard JANNIN (13 élus) BEAURIEUX 2026 		252 69,61%
  • Richard JANNIN
  • Émilie SEYNAEVE
  • Marc DAIME
  • Aurore CHANDELIER
  • Jacky LEVEQUE
  • Angélique JOUART
  • Dominique LACAMBRE
  • Margaux DELIMA
  • Romain GUENEAU
  • Elodie DOS SANTOS
  • Grégory RICHARD
  • Nadège ROLIN
  • Baptiste MALBRANCHE
Corentine FAVRESSE
Corentine FAVRESSE (2 élus) A Beaurieux, l'avenir se construit ensemble 		110 30,39%
  • Corentine FAVRESSE
  • Hervé JOUAN
Participation au scrutin Beaurieux
Taux de participation 68,86%
Taux d'abstention 31,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 367

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aisne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aisne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Beaurieux