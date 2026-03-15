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19:16 - Beaurieux : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Beaurieux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 813 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 68 entreprises, Beaurieux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,50%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 25,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 325,07 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Beaurieux, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Les données clés du vote RN à Beaurieux Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Beaurieux en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 46,10% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 63,70% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 35,91% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 58,08% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 54,78% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 56,70% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - Aux dernières municipales, 48,02 % d'abstention à Beaurieux Dans le cadre de ces municipales 2026 à Beaurieux, l'absence ou non de votants jouera un rôle clé sur les résultats locaux. La fuite des électeurs s'élevait à 48,02 % pour le premier tour des élections de 2020 (un chiffre assez faible) alors que le coronavirus avait dissuadé un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois fixé à 21,01 %. Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais il est éclairant d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 53,20 % en 2022 à seulement 28,10 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 45,16 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Beaurieux ? L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Beaurieux demeurait à l'époque un territoire bleu marine, affermissant encore un peu plus sa position historique. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,78%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Nicolas Dragon (Rassemblement National) en tête avec 56,70% au premier tour, devant Damien Delavenne (Majorité présidentielle) avec 24,58%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Beaurieux ? Lors des législatives de 2022, les votants de Beaurieux plébiscitaient Nicolas Dragon (RN) avec 35,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,08% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Beaurieux quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen devant avec 46,10% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 17,49%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en offrant 63,70% pour Marine Le Pen, contre 36,30% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Beaurieux dessine donc un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Beaurieux au cours des dernières années ? Sur le plan de la fiscalité locale de Beaurieux, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 761 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 574 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 49,49 % en 2024 (contre 16,80 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 16 500 euros en 2024, bien en deçà des quelque 147 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 22,55 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Beaurieux À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Beaurieux, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, offrant aux votants la possibilité de panacher. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Jean-Paul Coffinet a récolté le plus de bulletins avec 254 suffrages (96,21%). Juste derrière, Dominique Hornik a capté 96,21% des suffrages. Émilie Seynaeve complétait le trio de tête, réunissant 95,07% des bulletins. La marge entre les deux candidats de tête s'est avérée extrêmement mince. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Beaurieux, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si spécifique. Dans tout l'Hexagone, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.