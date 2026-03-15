Résultat municipale 2026 à Beausemblant (26240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Beausemblant - Tour 1
- Election municipale 2026 à Beausemblant [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Beausemblant
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beausemblant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beausemblant, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beausemblant [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël CORNILLON (12 élus) Avançons ensemble pour Beausemblant
|414
|60,88%
|
|Hervé GIBOT (3 élus) Un nouveau souffle pour Beausemblant
|266
|39,12%
|
|Participation au scrutin
|Beausemblant
|Taux de participation
|68,06%
|Taux d'abstention
|31,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,14%
|Nombre de votants
|701
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Beausemblant [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Beausemblant en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Beausemblant
19:17 - Beausemblant : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
Dans la ville de Beausemblant, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,93% et une densité de population de 125 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 799 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,48%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,38%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Beausemblant mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,83% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - Le RN à Beausemblant : quel score aux municipales 2026 ?
Le RN était absent au moment de la dernière bataille municipale à Beausemblant il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 25,57% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Beausemblant comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,83% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,68% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 43,30% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Thibaut Monnier.
16:58 - Une participation de 38,89 % à Beausemblant aux dernières municipales
Pour cette municipale 2026, l'affluence aux urnes à Beausemblant sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 38,89 % lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Notons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 83,04 % de participation dans la ville (contre une abstention à 16,96 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 52,04 % (47,51 % au national), avant de bondir à 71,21 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 57,35 % des électeurs (soit environ 636 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se positionne à l'arrivée comme une zone relativement attachée au vote.
15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Beausemblant ?
L'orientation des électeurs de Beausemblant a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Beausemblant avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,83%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,71% des suffrages. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Beausemblant portaient leur choix sur Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 41,68% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thibaut Monnier culminant à 43,30% des voix localement.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Beausemblant ?
Lors des législatives de 2022, les votants de Beausemblant plébiscitaient Pierre Jouvet (Nupes) avec 35,63% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,18% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Beausemblant accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,64%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 26,94%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,00% pour Emmanuel Macron, contre 49,00% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Beausemblant une commune au paysage politique fragmenté.
12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Beausemblant
En matière d'impôts locaux à Beausemblant, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 786 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 518 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 28,58 % en 2024 (contre près de 12,51 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 6 360 € de recettes en 2024. Un montant loin des 112 900 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 7,54 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Beausemblant
Les résultats des précédentes élections municipales à Beausemblant ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Bien vivre a beausemblant' a sans surprise obtenu 329 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Beausemblant, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de savoir si une réelle opposition a émergé face à cette domination. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte déjà un début de réponse significatif.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Beausemblant ?
Lors des élections municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être élus au scrutin de liste. Autrement dit, ce 15 mars 2026, les électeurs de Beausemblant doivent choisir parmi les différents candidats de leur commune et cette année, rayer des noms n’est plus permis dans les communes de moins de 1 000 habitants. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Beausemblant. Il est important de souligner que le bureau de vote de la commune de Beausemblant fermera ses portes à 18 heures. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Beausemblant dès leur parution.
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