Résultat municipale 2026 à Beausemblant (26240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beausemblant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beausemblant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beausemblant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël CORNILLON
Joël CORNILLON (12 élus) Avançons ensemble pour Beausemblant 		414 60,88%
  • Joël CORNILLON
  • Agnès MARGIRIER
  • Sylvain NOIR
  • Stéphanie SEVENIER
  • Remi CHOLLEY
  • Mathilde PERTUET
  • Jean-Christophe SEUX
  • Anaïs ROUZET
  • Antoine COQUATRIX
  • Chloé GREVE
  • Bruno DESMEURES
  • Cindy GALLET
Hervé GIBOT
Hervé GIBOT (3 élus) Un nouveau souffle pour Beausemblant 		266 39,12%
  • Hervé GIBOT
  • Brigitte BOUTIN
  • Alexandre RAVIT
Participation au scrutin Beausemblant
Taux de participation 68,06%
Taux d'abstention 31,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 701

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Drôme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Beausemblant