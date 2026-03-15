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19:17 - Beausemblant : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Beausemblant, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,93% et une densité de population de 125 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 799 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,48%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,38%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Beausemblant mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,83% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN à Beausemblant : quel score aux municipales 2026 ? Le RN était absent au moment de la dernière bataille municipale à Beausemblant il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 25,57% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Beausemblant comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,83% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,68% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 43,30% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Thibaut Monnier.

16:58 - Une participation de 38,89 % à Beausemblant aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, l'affluence aux urnes à Beausemblant sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 38,89 % lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Notons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 83,04 % de participation dans la ville (contre une abstention à 16,96 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 52,04 % (47,51 % au national), avant de bondir à 71,21 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 57,35 % des électeurs (soit environ 636 votants). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se positionne à l'arrivée comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Beausemblant ? L'orientation des électeurs de Beausemblant a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Beausemblant avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,83%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,71% des suffrages. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Beausemblant portaient leur choix sur Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 41,68% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thibaut Monnier culminant à 43,30% des voix localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Beausemblant ? Lors des législatives de 2022, les votants de Beausemblant plébiscitaient Pierre Jouvet (Nupes) avec 35,63% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,18% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Beausemblant accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,64%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 26,94%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,00% pour Emmanuel Macron, contre 49,00% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Beausemblant une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Beausemblant En matière d'impôts locaux à Beausemblant, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 786 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 518 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 28,58 % en 2024 (contre près de 12,51 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 6 360 € de recettes en 2024. Un montant loin des 112 900 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 7,54 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Beausemblant Les résultats des précédentes élections municipales à Beausemblant ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Bien vivre a beausemblant' a sans surprise obtenu 329 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Beausemblant, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de savoir si une réelle opposition a émergé face à cette domination. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte déjà un début de réponse significatif.