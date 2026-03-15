Résultat de l'élection municipale 2026 à Beausoleil : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beausoleil

Tête de listeListe
Livio Daniele Orsi
Livio Daniele Orsi Liste Divers
UNITE ET SECURITE
  • Livio Daniele Orsi
  • Mélanie Pereira Silva de Freitas
  • Francois Gallizzi
  • Nicole Maitre
  • Pierre Franch
  • Emanuela Vigano
  • Tiago Vale Pereira
  • Barbara Ilardi
  • David Dallo
  • Sylvia Cornet
  • Salvatore Belcastro
  • Maria Da Gloria Ferreira Carneiro
  • Paolo Anzon
  • Adriana Formica
  • Saïd Sakhi
  • Ana Paula Da Costa Vale Pereira
  • André Faustini
  • Nadia Falcinelli
  • Kévin Jean Madas
  • Maria Luis Arnaldo Marques Rodrigues
  • Fabrice Di Rita
  • Sabrina Gallizzi
  • Michaël Ferreira Magalhaes Baron
  • Sylwia Przygoda
  • Alexandros Kardoulias
  • Ida Marie Dominique Berton
  • David Da Silva Gomes
  • Pascale Martine Sorrentino
  • Damir Youssouf
  • Elodie Kelly Sanches
  • Frederico Gomes
  • Christine Gallizio
  • Giancarlo Daniele
  • Victoria Fedyanina
Gerard Spinelli
Gerard Spinelli Liste divers droite
AGIR POUR BEAUSOLEIL
  • Gerard Spinelli
  • Cindy Genovese
  • Alain Ducruet
  • Maylis Salivas
  • Richard Marcon
  • Victoria Hunault
  • Jean Francois Piccini
  • Elena Avramovic
  • Gerard Destefanis
  • Fadile Boufiassa
  • Louis Philippe Khemila
  • Martine Perez
  • Edouard Jean Curtet
  • Maya Gehamy
  • Georges Rossi
  • Christine Mathieu
  • Alex Barbero
  • Rachel Souko
  • Jacques Canestrier
  • Pavithra Surendra
  • Amin Belahbib
  • Gabrielle Sinapi
  • Fabien Caprani
  • Vanessa Vietti
  • Reda Fouab
  • Ferielle Ammar
  • Michel Lefèvre
  • Bintou Djenepo
  • Olivier Nauts
  • Soledade Morais Santos
  • David Coradini
  • Anne-Marie Tolomei
  • Jeremy Sanchez
  • Monique Moraldo
  • Michel Finot
Nicolas Spinelli
Nicolas Spinelli Liste Divers
POUR BEAUSOLEIL - AVEC NICOLAS SPINELLI
  • Nicolas Spinelli
  • Nathalie Sioniac-Bottin
  • David Bougain
  • Ornella Corvi
  • Franck Pallet
  • Valérie Griffon
  • Mickaël Costa
  • Caroline Rocha Freitas
  • Guillaume Haut-Labourdette
  • Anne Maugue-Jourdin
  • Florian Roppe
  • Mélanie Gueniot
  • Léonardo Bollori
  • Cristelle Hurtin
  • Noah Moran
  • Fabienne Profeta-Sauvanet
  • Thomas Houssiere
  • Sofia Touil
  • Ange Nicastro
  • Anaïs Salamanca
  • Evan Soulié
  • Brigitte Wendebaum
  • Patrick Adonto
  • Marica Lachance
  • Anthony Panighi
  • Anne-Lise Garelli
  • Dominique Choley
  • Arielle Marthely
  • John Costelo
  • Josiane Boutarene
  • Alexis Bellenfant
  • Roselyne Meier
  • Stephane Pratali
  • Emilie Moreau
  • Julien Gastaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Spinelli
Gérard Spinelli (29 élus) Liste gérard spinelli 		1 564 70,96%
  • Gérard Spinelli
  • Cindy Genovese
  • Alain Ducruet
  • Eléonore Paternotte
  • Nicolas Spinelli
  • Danielle Lisbona
  • Edouard-Jean Curtet
  • Maïlys Salivas
  • Gérard Destefanis
  • Fadile Boufiassa
  • Damien Dos Santos
  • Martine Rebaudo-Perez
  • Philippe Khemila
  • Fatima Kaddioui
  • Jacques Canestrier
  • Bintou Djenepo
  • Jorge Gomes
  • Elena Avramovic
  • Georges Rossi
  • Rachel Souko
  • Michel Lefèvre
  • Gabrielle Sinapi
  • Gérard Scavarda
  • Pavithra Kurusamy
  • Michel Finot
  • Emmanuelle Oliveira
  • Fabien Caprani
  • Patricia Veneziano
  • Amïn Belahbib
Stéphane Manfredi
Stéphane Manfredi (4 élus) Soyons fiers de beausoleil 		640 29,03%
  • Stéphane Manfredi
  • Christine Mathieu
  • Lucien Bella
  • Sandrine Manfredi Cavallere
Participation au scrutin Beausoleil
Taux de participation 31,82%
Taux d'abstention 68,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 349

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Spinelli
Gérard Spinelli (28 élus) Gerard spinelli 		2 701 70,32%
  • Gérard Spinelli
  • Simone Zoppitelli
  • Gérard Destefanis
  • Marguerite Sauvan
  • Alain Ducruet
  • Anne-Marie Kirscher
  • Georges Rossi
  • Sarah Barrier
  • Lucien Bella
  • Martine Rebaudo Épouse Perez
  • Nicolas Spinelli
  • Fadile Boufiassa Ould El Hkim
  • José Balarello
  • Gabrielle Sinapi
  • Michel Lefevre
  • Maeva Moraleda-Jaquemot
  • Philippe Khemila
  • Esther Pagani
  • Laurent Malavard
  • Bintou Djenepo
  • André Moro
  • Martine Klein
  • Gérard Scavarda
  • Nadjati Adam
  • Jacques Voyes
  • Pascale Fort
  • Jacques Canestrier
  • Christiane Da Silva
Jean-Jacques Guitard
Jean-Jacques Guitard (5 élus) Beausoleil bleu marine 		1 140 29,67%
  • Jean-Jacques Guitard
  • Nathalie Gualandi
  • Gérald Legros
  • Géraldine De Fitte De Garies
  • Lucien Prieto
Participation au scrutin Beausoleil
Taux de participation 47,36%
Taux d'abstention 52,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,09%
Nombre de votants 4 134

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Spinelli
Gérard Spinelli Gerard spinelli 		2 065 49,96%
Alain Garelli
Alain Garelli Garelli alain 		834 20,17%
Jean-Jacques Guitard
Jean-Jacques Guitard Beausoleil bleu marine 		803 19,42%
Robert Vial
Robert Vial Ensemble pour beausoleil 		431 10,42%
Participation au scrutin Beausoleil
Taux de participation 49,56%
Taux d'abstention 50,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,46%
Nombre de votants 4 326

Villes voisines de Beausoleil

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