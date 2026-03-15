Résultat de l'élection municipale 2026 à Beausoleil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beausoleil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Beausoleil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beausoleil.
L'actu des élections municipales 2026 à Beausoleil
12:06 - Tout savoir sur les élections municipales à Beausoleil
Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens de Beausoleil sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Beausoleil est en ligne plus bas dans cette page. Il convient de noter que les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Beausoleil fermeront leurs portes à 20 heures. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Beausoleil dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beausoleil
|Tête de listeListe
|
Livio Daniele Orsi
Liste Divers
UNITE ET SECURITE
|
|
Gerard Spinelli
Liste divers droite
AGIR POUR BEAUSOLEIL
|
|
Nicolas Spinelli
Liste Divers
POUR BEAUSOLEIL - AVEC NICOLAS SPINELLI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Spinelli (29 élus) Liste gérard spinelli
|1 564
|70,96%
|
|Stéphane Manfredi (4 élus) Soyons fiers de beausoleil
|640
|29,03%
|
|Participation au scrutin
|Beausoleil
|Taux de participation
|31,82%
|Taux d'abstention
|68,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 349
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Spinelli (28 élus) Gerard spinelli
|2 701
|70,32%
|
|Jean-Jacques Guitard (5 élus) Beausoleil bleu marine
|1 140
|29,67%
|
|Participation au scrutin
|Beausoleil
|Taux de participation
|47,36%
|Taux d'abstention
|52,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,09%
|Nombre de votants
|4 134
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Spinelli Gerard spinelli
|2 065
|49,96%
|Alain Garelli Garelli alain
|834
|20,17%
|Jean-Jacques Guitard Beausoleil bleu marine
|803
|19,42%
|Robert Vial Ensemble pour beausoleil
|431
|10,42%
|Participation au scrutin
|Beausoleil
|Taux de participation
|49,56%
|Taux d'abstention
|50,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,46%
|Nombre de votants
|4 326
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