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19:21 - Dynamique électorale à Beausoleil : une analyse socio-démographique Comment la population de Beausoleil peut-elle peser sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,85% et une densité de population de 4455 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (40,70%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 3437 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 36,30% et d'une population immigrée de 40,94% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,02% à Beausoleil, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Les électeurs de Beausoleil séduits par le RN ? Le mouvement lepéniste avait obtenu 29,03% des voix lors des élections municipales à Beausoleil il y a six ans. Il n'y aura aucun second tour, Gérard Spinelli étant choisi au premier tour. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,38% des voix lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,24% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 28,90% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 48,68% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,37% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 49,94% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - Quels niveaux de participation à Beausoleil aux dernières élections ? La désertion des bureaux de vote à Beausoleil constituera un 'game changer' pour ces élections municipales 2026. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 68,18 % lors du premier round (un score notable) alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 34,61 % dans la ville (contre 65,39 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 65,31 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 43,90 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 58,68 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - À Beausoleil, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Beausoleil avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,37% des bulletins. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Beausoleil portaient leur choix sur Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 49,94% au premier tour. La conclusion était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Beausoleil lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beausoleil plébiscitaient Alexandra Masson (RN) avec 28,90% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Alexandra Valetta-Ardisson (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,32%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Beausoleil accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,38%, devant Emmanuel Macron crédité de 27,20%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,24% pour Marine Le Pen, contre 49,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Beausoleil comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Beausoleil : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Pour ce qui concerne les contributions locales à Beausoleil, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 417 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 303 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 37,95 % en 2024 (contre 26,15 % en 2020). Cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 3 235 190 € en 2024. Une somme loin des 5,51834 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 21,85 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Beausoleil Se pencher sur les scores des dernières municipales à Beausoleil peut s'avérer instructif. Lors de la première manche électorale à l'époque, Gérard Spinelli (Divers) a distancé ses concurrents en recueillant 70,96% des bulletins. À ses trousses, Stéphane Manfredi (Rassemblement National) a recueilli 29,03% des votes. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beausoleil, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire sans appel, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.