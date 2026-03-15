Résultat municipale 2026 à Beausoleil (06240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beausoleil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beausoleil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beausoleil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gerard SPINELLI
Gerard SPINELLI (26 élus) AGIR POUR BEAUSOLEIL 		1 574 54,09%
  • Gerard SPINELLI
  • Cindy GENOVESE
  • Alain DUCRUET
  • Maylis SALIVAS
  • Richard MARCON
  • Victoria HUNAULT
  • Jean Francois PICCINI
  • Elena AVRAMOVIC
  • Gerard DESTEFANIS
  • Fadile BOUFIASSA
  • Louis Philippe KHEMILA
  • Martine PEREZ
  • Edouard Jean CURTET
  • Maya GEHAMY
  • Georges ROSSI
  • Christine MATHIEU
  • Alex BARBERO
  • Rachel SOUKO
  • Jacques CANESTRIER
  • Pavithra SURENDRA
  • Amin BELAHBIB
  • Gabrielle SINAPI
  • Fabien CAPRANI
  • Vanessa VIETTI
  • Reda FOUAB
  • Ferielle AMMAR
Nicolas SPINELLI
Nicolas SPINELLI (6 élus) POUR BEAUSOLEIL - AVEC NICOLAS SPINELLI 		1 103 37,90%
  • Nicolas SPINELLI
  • Nathalie SIONIAC-BOTTIN
  • David BOUGAIN
  • Ornella CORVI
  • Franck PALLET
  • Valérie GRIFFON
Livio Daniele ORSI
Livio Daniele ORSI (1 élu) UNITE ET SECURITE 		233 8,01%
  • Livio Daniele ORSI
Participation au scrutin Beausoleil
Taux de participation 45,66%
Taux d'abstention 54,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 3 036

Source : ministère de l’Intérieur

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