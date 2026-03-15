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19:17 - Élections municipales à Beaussais-sur-Mer : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Beaussais-sur-Mer, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,61%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (62,94%) met en avant l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,68%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2489 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,29%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,16%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,70%, comme à Beaussais-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Que pèse le RN à Beaussais-sur-Mer aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Beaussais-sur-Mer il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,14% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 40,22% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 16,96% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Beaussais-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 29,23% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 33,65% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 39,86% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Beaussais-sur-Mer Dans le cadre de la municipale à Beaussais-sur-Mer, la mobilisation aura un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 39,99 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé bon nombre d'inscrits. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 80,27 %. Bien que ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux échéances locales, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 54,32 % au premier tour en 2022 à 76,33 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 62,13 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Beaussais-sur-Mer classée à droite lors des derniers scrutins Le rendez-vous des Européennes 2024 à Beaussais-sur-Mer avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,23%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 17,79% des suffrages. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Beaussais-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Hervé Berville (Majorité présidentielle) avec 35,45% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hervé Berville culminant à 60,14% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Beaussais-sur-Mer a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Beaussais-sur-Mer : retour sur les scores clés de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Beaussais-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Hervé Berville (Ensemble !) avec 37,94% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé Berville virant de nouveau en tête avec 57,02% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Beaussais-sur-Mer qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,03% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,14%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,78% pour Emmanuel Macron, contre 40,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Beaussais-sur-Mer comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Beaussais-sur-Mer Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Beaussais-sur-Mer, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,84 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 191 330 € la même année, loin des 756 450 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Beaussais-sur-Mer est passé à un peu moins de 36,55 % en 2024 (contre 17,02 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Beaussais-sur-Mer a atteint 673 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 608 € relevés en 2020.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections de 2020 à Beaussais-sur-Mer Que faut-il retenir des résultats des municipales précédentes à Beaussais-sur-Mer ? Seule en lice, 'Beaussais-sur-mer energies positives' a sans surprise engrangé 936 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Beaussais-sur-Mer, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Un mandat après ce scrutin sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse particulièrement clair a déjà été donné.