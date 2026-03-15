Résultat municipale 2026 à Beaussais-sur-Mer (22650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Beaussais-sur-Mer. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Beaussais-sur-Mer, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beaussais-sur-Mer [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Philippe ORVEILLON
Philippe ORVEILLON (23 élus) BEAUSSAIS AVENIR 		1 000 58,38%
  • Philippe ORVEILLON
  • Cécile ARMANGE
  • Patrick RENOU
  • Marie CHASSSEVENT
  • Ludwig RAHARD
  • Chrystelle BROUSTE
  • Pierre QUICLET
  • Estelle VOLTON
  • Yann BERTIN
  • Vilolaine MERRIEN
  • Grégory PARDO
  • Pascaline PARIS
  • Jean-Michel HASLAY
  • Claudine FRÉTIGNÉ
  • Christian ROUSSEL
  • Anne AMOURET
  • Henrique WAGLER
  • Anne-Sophie OLEK
  • Yann JEGARD
  • Estelle JOUANNEAU
  • Jean-Pierre MAREC
  • Magali MARIN
  • Christophe LANGERON
Catherine DE SALINS
Catherine DE SALINS (6 élus) SOLIDAIRES ET ENGAGÉS POUR BEAUSSAIS-SUR-MER 		713 41,62%
  • Catherine DE SALINS
  • Mikaël BONENFANT
  • Marie-Reine NEZOU
  • Eugène CARO
  • Laurence DURETZ
  • Guillaume VILLENEUVE
Participation au scrutin Beaussais-sur-Mer Partiels *
Taux de participation 71,45%
Taux d'abstention 28,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 757

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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