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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Beautheil-Saints Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Beautheil-Saints comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 064 habitants répartis dans 962 logements, cette ville présente une densité de 54 hab/km². Avec 165 entreprises, Beautheil-Saints offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,42% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,41% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 173 euros/an, la ville défend une économie stable malgré les défis. À Beautheil-Saints, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Beautheil-Saints Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Beautheil-Saints en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,35% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 47,11% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 25,95% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 44,79% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 42,26% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 44,02% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 47,30% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Beautheil-Saints au crible L'absence ou non d'électeurs à Beautheil-Saints sera un 'game changer' pour ces municipales 2026. Pour rappel, l'abstention atteignait 75,13 % lors de la dernière élection du conseil municipal, une abstention très élevée, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant arrêté à 26,93 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 54,28 % en 2022 à seulement 33,98 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,18 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une zone assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Beautheil-Saints ? La physionomie politique de Beautheil-Saints a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,26%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Beautheil-Saints avaient ensuite placé en tête Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avec 44,02% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 35,86%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Franck Riester (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 52,70%.

14:57 - Beautheil-Saints : retour sur les scores de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Beautheil-Saints plaçait Marine Le Pen devant avec 29,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,89% pour Emmanuel Macron, contre 47,11% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beautheil-Saints accordaient leurs suffrages à Franck Riester (Ensemble !) avec 33,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,21%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Beautheil-Saints s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Beautheil-Saints : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Tandis que les impôts locaux ont progressé à Beautheil-Saints entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,60 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 25 980 €, bien en deçà des quelque 253 100 euros enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Beautheil-Saints a évolué pour se fixer à 33,37 % en 2024 (contre 15,48 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Beautheil-Saints s'est établi à 574 € en 2024 (contre 485 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Beautheil-Saints ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Beautheil-Saints est très instructive. Seule en lice, 'Agir ensemble pour notre nouveau village' menée par Bernard Jacotin a sans surprise obtenu 334 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Beautheil-Saints, cette dynamique pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs au lendemain de cette élection sans véritable concurrence. La publication des candidatures (voir ci-dessous) fournit déjà un élément de réponse assez éloquent.