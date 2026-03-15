Résultat municipale 2026 à Beautheil-Saints (77120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beautheil-Saints a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beautheil-Saints, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beautheil-Saints [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe SZIKORA
Christophe SZIKORA (19 élus) PRESERVER ET RASSEMBLER BEAUTHEIL-SAINTS 		547 58,50%
  • Christophe SZIKORA
  • Agathe MAURY
  • Fabrice LAGOGUE
  • Alicia SENAN
  • Bertrand FAHY
  • Aurélie GEORGES
  • Stéphane TEILLARD
  • Isabelle HUMEAU PRIGENT
  • Pierre LE CHEVOIR
  • Sabrina COUPEY
  • Hervé SERVETTAZ
  • Laure FERREIRA OLIVEIRA
  • Pascal THIBAULT
  • Sandrine VANHOUTTE
  • Olivier VIAENE
  • Irène THOMAS
  • Guillaume MARETTE
  • Manon DELETAIN
  • Norbert DOLEAC
Fabrice MOULY
Fabrice MOULY (2 élus) L'UNION BEAUSAINTOISE 		219 23,42%
  • Fabrice MOULY
  • Chantal PRIEUR
Patrice THIEBAUT
Patrice THIEBAUT (2 élus) BEAUTHEIL-SAINTS UN NOUVEL ELAN ! 		169 18,07%
  • Patrice THIEBAUT
  • Virginie MORELLI
Participation au scrutin Beautheil-Saints
Taux de participation 56,95%
Taux d'abstention 43,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 950

Source : ministère de l’Intérieur

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