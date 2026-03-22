Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvais [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beauvais sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beauvais.
L'actu des élections municipales 2026 à Beauvais
11:51 - Quels sont les rapports de force à Beauvais pour ce 2e tour de l'élection ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Beauvais dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote s'est soldé par une participation de 49,42 % localement. Au terme de ce vote, c'est Franck Pia (Divers droite) qui a dominé avec 43,57 % des voix. Ensuite, Roxane Lundy (Union de la gauche) a pris la position de dauphine avec 32,85 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Pour compléter ce tableau, avec 17,18 %, Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Frederic Segretain, avec la nuance Union du centre, a terminé avec 4,42 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beauvais
Le deuxième tour des élections municipales à Beauvais a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Franck Pia
Liste divers droite
Franck Pia, pour les Beauvaisiens
|
|
Claire Marais-Beuil
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BEAUVAIS
|
|
Roxane Lundy
Liste d'union à gauche
BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beauvais
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck PIA (Ballotage) Franck Pia, pour les Beauvaisiens
|7 371
|43,57%
|Roxane LUNDY (Ballotage) BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
|5 558
|32,85%
|Claire MARAIS-BEUIL (Ballotage) UN AVENIR POUR BEAUVAIS
|2 907
|17,18%
|Frederic SEGRETAIN BEAUVAIS DEMAIN
|747
|4,42%
|Renée POTCHTOVIK Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|334
|1,97%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|49,42%
|Taux d'abstention
|50,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|17 324
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Beauvais
- Beauvais (60000)
- Ecole primaire à Beauvais
- Maternités à Beauvais
- Crèches et garderies à Beauvais
- Classement des collèges à Beauvais
- Salaires à Beauvais
- Impôts à Beauvais
- Dette et budget de Beauvais
- Climat et historique météo de Beauvais
- Accidents à Beauvais
- Délinquance à Beauvais
- Inondations à Beauvais
- Nombre de médecins à Beauvais
- Pollution à Beauvais
- Entreprises à Beauvais
- Prix immobilier à Beauvais