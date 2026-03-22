Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Beauvais

Le deuxième tour des élections municipales à Beauvais a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Franck Pia
Franck Pia Liste divers droite
Franck Pia, pour les Beauvaisiens
  • Franck Pia
  • Isabelle Soula
  • Lionel Chiss
  • Dalila Boukercha
  • Charles Locquet
  • Anne-Françoise Lebreton
  • Philippe Vibert
  • Christine Vigreux
  • Mehdi Rahoui
  • Farida Timmerman
  • Antoine Salitot
  • Vanessa Foulon
  • Mamadou Ly
  • Valérie de Koninck
  • Christophe Gaspart
  • Jacqueline Menoubé
  • Yannick Matura
  • Emine Gungormus
  • Ludovic Castanie
  • Mariam Ba
  • Ludovic Desliens
  • Corinne Fourcin
  • Ali Sahnoun
  • Sarah Lardemer
  • Cédric Martin
  • Priscille Dikongue Nyaben Fonze
  • Jacques Doridam
  • Patricia Hiberty
  • Loïc Barbaras
  • Guylaine Capgras
  • Frédéric Bonal
  • Leïla Dagdad
  • Jérôme Lievain
  • Ngoné Salvaigo
  • Emmanuel Rouchaussée
  • Charlène Silva
  • Carlos Da Cunha
  • Nathalie Leclercq
  • Sacha Lempereur
  • Lilya Degga Djenadi
  • Samir Zaraa
  • Catherine Zanni
  • Yanis Djabari
  • Denise Andrieux
  • Philippe Sebban
  • Corinne Steinmann
Claire Marais-Beuil
Claire Marais-Beuil Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BEAUVAIS
  • Claire Marais-Beuil
  • Corentin Faucon
  • Marie-Christine Baudin Chenu
  • Yoann Glumineau
  • Irina Magnier
  • Etienne Philippon
  • Valentine Tempier
  • Franck Drouard
  • Elena Shahovtsova
  • Patrick Bougeard
  • Christine Vignolles
  • Maxime Beuil
  • Gladys Houton
  • Karl Licius
  • Nathalie Anselme
  • Quentin Wauters
  • Claudine Dupontreué
  • Raymond Fricamps
  • Maëlle Pelletier
  • Rodrigue Picard
  • Méghan Dumont
  • Eddy Leger
  • Joy Leger
  • Roger Barbet
  • Marie-Claude Cava
  • Daniel Martin
  • Sandrine Grignon
  • Eric Gaillard
  • Marie-Madeleine Alexandre
  • Dominique Thierry
  • Carole Duflos
  • Jean-Jacques Dobigny
  • Andréa Derischebourg
  • Jean-Pierre Degrootte
  • Brigitte Sagnier
  • Gilbert Joly
  • Jocelyne Joly
  • Francis Dedrie
  • Sylvie Dubus
  • Gérald Biet
  • Isabelle Fouquier
  • Samuel Bertrand
  • Martine Goince
  • Jacques Petitjean
  • Catherine Camus
  • Philippe Ballard
  • Louise Portebois
Roxane Lundy
Roxane Lundy Liste d'union à gauche
BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
  • Roxane Lundy
  • Mohrad Laghrari
  • Louisa Bantignies
  • Thierry Aury
  • Marianne Seck
  • Bruno Clinckemaillie
  • Hatice Kilinc-Siginir
  • Maxime Loisel
  • Marie-Ange Havy
  • Philippe Enjolras
  • Cécile Buche
  • Mamadou Bathily
  • Aurélie de Lima
  • Gilles Petit
  • Hélène Vivier
  • Thierry Decaudain
  • Ornella Fresu
  • Patrick Gaillard
  • Delphine Cléry
  • Yves Delécluse
  • Dominique Vincent
  • Saïd Ait Belqabi
  • Rahnia Abla
  • Stéphan Amici
  • Marie-Pierre Dugué
  • Pierre Bichon
  • Dominique Clinckemaillie
  • Guillaume Cervantes
  • Anne-Lise Couturier
  • José Quillet
  • Stéphanie Moignard
  • Nicolas Rose- Le Graët
  • Diapou Sissoko
  • Cédric Rochat Mallard
  • Marine Niocel
  • Gwenaël Dumoulin
  • Meïssa Hanaty
  • Christophe Desprez
  • Virginie Tarada
  • Yaya Touré
  • Pauline Ficheux
  • Frédéric Saykosy
  • Stéphanie Lamouret
  • David Nekkar
  • Agnès Perraudeau
  • Hussein Yatabare

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Beauvais

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck PIA
Franck PIA (Ballotage) Franck Pia, pour les Beauvaisiens 		7 371 43,57%
Roxane LUNDY
Roxane LUNDY (Ballotage) BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY 		5 558 32,85%
Claire MARAIS-BEUIL
Claire MARAIS-BEUIL (Ballotage) UN AVENIR POUR BEAUVAIS 		2 907 17,18%
Frederic SEGRETAIN
Frederic SEGRETAIN BEAUVAIS DEMAIN 		747 4,42%
Renée POTCHTOVIK
Renée POTCHTOVIK Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		334 1,97%
Participation au scrutin Beauvais
Taux de participation 49,42%
Taux d'abstention 50,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 17 324

Source : ministère de l’Intérieur

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