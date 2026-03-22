Résultat municipale 2026 à Beauvallon (26800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvallon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauvallon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvallon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno CHATELET (15 élus) VIVONS BEAUVALLON
|441
|52,44%
|
|Laurent DURET (4 élus) BEAUVALLON L'AVENIR ENSEMBLE
|400
|47,56%
|
|Participation au scrutin
|Beauvallon
|Taux de participation
|64,60%
|Taux d'abstention
|35,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|854
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Beauvallon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno CHATELET (Ballotage) VIVONS BEAUVALLON
|401
|46,04%
|Laurent DURET (Ballotage) BIEN VIVRE A BEAUVALLON ENSEMBLE
|249
|28,59%
|Fabrice MARIGO (Ballotage) Beauvallon avenir et tradition
|221
|25,37%
|Participation au scrutin
|Beauvallon
|Taux de participation
|67,25%
|Taux d'abstention
|32,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|889
Election municipale 2026 à Beauvallon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Beauvallon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Beauvallon.
L'actu des élections municipales 2026 à Beauvallon
18:37 - Comment a voté Beauvallon lors des dernières élections ?
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Beauvallon, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,51%). Les législatives à Beauvallon qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Lisette Pollet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 40,86% au premier tour, devant Nicolas Michel (Majorité présidentielle) avec 29,09%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lisette Pollet culminant à 56,52% des votes sur place. La physionomie politique de Beauvallon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Le bilan de la dernière élection à Beauvallon
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Beauvallon ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Unique liste en présence, 'Avec vous pour beauvallon' menée par Bernard Ripoche a logiquement obtenu 390 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Beauvallon, cette géographie électorale pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.
13:58 - Un duel pour le 2e tour des municipales de Beauvallon
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Bruno Chatelet et Laurent Duret. Bien que le seuil qualificatif ait été atteint, Fabrice Marigo n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Beauvallon ferment leurs portes pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Beauvallon avec les résultats du 1er tour
Bruno Chatelet a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Beauvallon dimanche dernier, avec 46,04 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Laurent Duret a obtenu la seconde place avec 28,59 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Par ailleurs, avec 25,37 %, Fabrice Marigo s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Beauvallon, l'élection a vu 67,25 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Villes voisines de Beauvallon
- Beauvallon (26800)
- Ecole primaire à Beauvallon
- Maternités à Beauvallon
- Crèches et garderies à Beauvallon
- Salaires à Beauvallon
- Impôts à Beauvallon
- Dette et budget de Beauvallon
- Climat et historique météo de Beauvallon
- Accidents à Beauvallon
- Délinquance à Beauvallon
- Inondations à Beauvallon
- Nombre de médecins à Beauvallon
- Pollution à Beauvallon
- Entreprises à Beauvallon
- Prix immobilier à Beauvallon