Résultat municipale 2026 à Beauvallon (26800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvallon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauvallon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvallon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno CHATELET
Bruno CHATELET (15 élus) VIVONS BEAUVALLON 		441 52,44%
  • Bruno CHATELET
  • Clémence DUNIÈRE
  • Gilles SANNIER
  • Valèrie MARLHENS
  • Jean-Francois REVEL
  • Fabienne BÉNISTANT-CHABOT
  • Pierre FICHTER
  • Virginie VERVACKE
  • François-Xavier MILAN
  • Audrey VIALLE
  • Pierre JACQUET
  • Sabine VERILHAC
  • Tanguy LEMONNIER
  • Corine TRAVERSIER
  • Mathieu BLANCHARD
Laurent DURET
Laurent DURET (4 élus) BEAUVALLON L'AVENIR ENSEMBLE 		400 47,56%
  • Laurent DURET
  • Magali ALLOUI
  • Fabrice MARIGO
  • Ardiana FAJA
Participation au scrutin Beauvallon
Taux de participation 64,60%
Taux d'abstention 35,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 854

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Beauvallon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno CHATELET
Bruno CHATELET (Ballotage) VIVONS BEAUVALLON 		401 46,04%
Laurent DURET
Laurent DURET (Ballotage) BIEN VIVRE A BEAUVALLON ENSEMBLE 		249 28,59%
Fabrice MARIGO
Fabrice MARIGO (Ballotage) Beauvallon avenir et tradition 		221 25,37%
Participation au scrutin Beauvallon
Taux de participation 67,25%
Taux d'abstention 32,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 889

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