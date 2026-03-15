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19:17 - Beauvallon : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Beauvallon, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 638 habitants répartis dans 701 logements, cette commune présente une densité de 525 habitants par km². Ses 74 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 505 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (93,87%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 37,50% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 54,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 593,83 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, à Beauvallon, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Beauvallon Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Beauvallon il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,59% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 42,10% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 24,28% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 54,60% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,51% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 40,86% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,52% lors du vote définitif, et un siège remporté par Lisette Pollet.

16:58 - Résultats électoraux à Beauvallon : le point sur l'abstention En 2020 à Beauvallon, l'abstention s'était dressée jusqu'à 64,72 % lors du premier tour, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux. 442 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'événement avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 18,90 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 37,91 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,93 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,61 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises. Pour ces élections municipales 2026, cette variable à Beauvallon sera en définitive capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Beauvallon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Beauvallon portaient leur choix sur Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 40,86% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lisette Pollet culminant à 56,52% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Beauvallon avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,51% des inscrits. Le paysage politique de Beauvallon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Beauvallon, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Beauvallon portaient leur choix sur Benoît Maclin (Ensemble !) avec 27,77% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Lisette Pollet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,60% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Beauvallon plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,12% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 26,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,90% pour Emmanuel Macron, contre 42,10% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Beauvallon dessine donc une place forte du courant central.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Beauvallon Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Beauvallon, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 9,12 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 3 740 € la même année, bien en deçà des 219 700 euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Beauvallon a évolué pour se fixer à environ 34,95 % en 2024 (contre 19,44 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Beauvallon a représenté 718 euros en 2024 contre 613 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Beauvallon ? Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Beauvallon. Seule en lice, 'Avec vous pour beauvallon' a logiquement engrangé 390 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Beauvallon, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de voir si une véritable opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. L'annonce des candidatures fournit déjà un début de réponse très clair.