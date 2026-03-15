Résultat municipale 2026 à Beauvallon (26800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beauvallon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauvallon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvallon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno CHATELET
Bruno CHATELET VIVONS BEAUVALLON 		401 46,04%
Laurent DURET
Laurent DURET BIEN VIVRE A BEAUVALLON ENSEMBLE 		249 28,59%
Fabrice MARIGO
Fabrice MARIGO Beauvallon avenir et tradition 		221 25,37%
Participation au scrutin Beauvallon
Taux de participation 67,25%
Taux d'abstention 32,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 889

Source : ministère de l’Intérieur

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