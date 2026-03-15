En direct

19:19 - Beauvallon : municipales et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Beauvallon est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 4 198 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 389 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (93,04%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 31,40% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 46,23% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 723,76 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. En résumé, Beauvallon incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Beauvallon s'ancre en faveur du RN Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Beauvallon en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,93% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,07% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 19,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Beauvallon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,54% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 42,46% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 69,97 % d'abstention à Beauvallon Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales à Beauvallon avait été marqué par une abstention de 69,97 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 30,03 %) alors que le pays était troublé par le coronavirus. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 16,43 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 40,48 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 23,42 % au premier tour, contre 48,03 % en 2022. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales 2026, cette variable à Beauvallon sera en définitive essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Beauvallon s'était tournée vers la droite Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 36,54% au premier tour, devant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) avec 32,63%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) en tête avec 57,54%. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (34,07%). L'orientation des électeurs de Beauvallon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Beauvallon : regard sur les scores de la dernière présidentielle en date La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Beauvallon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,52% des voix, devant Marine Le Pen avec 22,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,93% pour Emmanuel Macron, contre 40,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Beauvallon portaient leur choix sur Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 35,88% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Luc Fugit virant de nouveau en tête avec 68,70% des voix.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils été contenus à Beauvallon ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Beauvallon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,64 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 30 700 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 682 620 € perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Beauvallon s'est établi à près de 28,20 % en 2024 (contre 17,22 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Beauvallon s'est établi à 602 euros en 2024 contre 635 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Yves Gougne à Beauvallon L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Beauvallon s'avère riche d'enseignements. Seule en lice, 'Beauvallon pour l'avenir' menée par Yves Gougne a naturellement recueilli 797 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Beauvallon, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu lors de ces nouvelles élections sera de savoir si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. L'annonce des candidatures donne d'ores et déjà un élément de réponse significatif.