Résultat municipale 2026 à Beauvallon (69700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beauvallon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauvallon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvallon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves GOUGNE
Yves GOUGNE (23 élus) L'expérience au service de l'avenir 		1 027 55,72%
  • Yves GOUGNE
  • Marie-Noëlle CHARLES
  • Jean-Luc BONNAFOUS
  • Stéphanie NICOLAY
  • Tomasz PUTRA
  • Delphine VACHON
  • Rémi POTIRON
  • Colette PINGON
  • Didier DAVAL
  • Elisabeth MOLINARI
  • Fabien BRULE
  • Maria-Julia VINCENOT
  • Philippe BERTHAUD
  • Emilie DE ROECK
  • Jean-Louis ROUSSIER
  • Marie-Jeanne NUNES
  • Loïc SARRAZIN
  • Marie GUERRERO
  • Jean-Michel DARPHEUILLE
  • Christine GIMENEZ
  • Stéphane GILARDONE
  • Sylvine DUFOUR
  • Pierre-Olivier PINGON
Christophe VEYRET
Christophe VEYRET (6 élus) BEAUVALLON AUTREMENT 		816 44,28%
  • Christophe VEYRET
  • Marion BELUZE
  • Emmanuel BOUTEILLE
  • Valérie Maryline VIRGA
  • Benoit FORTE
  • Nathalie GARCIA
Participation au scrutin Beauvallon
Taux de participation 58,70%
Taux d'abstention 41,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 1 872

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Beauvallon