En direct

19:17 - Dynamique électorale à Beauvoisin : une analyse socio-démographique A mi-chemin des municipales, Beauvoisin foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 2 501 logements pour 5 823 habitants, la densité de la ville est de 209 habitants par km². Ses 381 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,41%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 35,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 580,05 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Beauvoisin, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Beauvoisin Le mouvement nationaliste ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Beauvoisin en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 36,35% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 60,87% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 38,54% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 61,61% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,70% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,99% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Beauvoisin Il y a six ans à Beauvoisin, le tour de chauffe des municipales avait vu 50,78 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 79,21 % de participation dans la ville (20,79 % d'abstention). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 41,92 % au premier tour en 2022 à 69,12 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 53,70 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Beauvoisin comme une contrée soucieuse de voter en comparaison de la moyenne. En marge de la municipale, le degré de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Beauvoisin.

15:59 - Beauvoisin classée au centre lors des derniers scrutins Les législatives à Beauvoisin provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 56,99% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 20,18%. Les habitants expédiaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Beauvoisin s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (49,70%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,40%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,11%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Beauvoisin demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Beauvoisin reste un territoire arrimé à le RN Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Beauvoisin était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 36,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,06%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 60,87% pour Marine Le Pen, contre 39,13% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Beauvoisin portaient leur choix sur Nicolas Meizonnet (RN) avec 38,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,61%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Beauvoisin s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Et si l'élection à Beauvoisin se jouait sur la fiscalité ? Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Beauvoisin, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,93 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 71 400 euros environ. Un produit qui est loin des 1 133 200 € perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Beauvoisin a évolué pour se fixer à 50,27 % en 2024 (contre 25,62 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Beauvoisin a représenté environ 865 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 798 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Beauvoisin Lors des élections municipales de 2020 à Beauvoisin, les résultats ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Mylène Cayzac (Divers) a pris les commandes en récoltant 39,26% des suffrages. À ses trousses, Christophe Tichet (Divers droite) a rassemblé 24,05% des votes. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Mylène Cayzac l'a finalement emporté avec 49,33% des suffrages, face à Christophe Tichet avec 22,88% des électeurs et Guy Schramm obtenant 15,55% des voix. La différence de départ s'est confirmée et même accrue, débouchant sur un succès retentissant. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 181 voix supplémentaires entre les deux tours.