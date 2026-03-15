Résultat municipale 2026 à Beauvoisin (30640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Beauvoisin. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Beauvoisin, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvoisin [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Frédéric MESEGUER
Frédéric MESEGUER MAIN DANS LA MAIN BEAUVOISIN FRANQUEVAUX 2026 		1 354 74,48%
Jean-Luc GARCIA
Jean-Luc GARCIA BEAUVOISIN FRANQUEVAUX PETITE CAMARGUE GRAND AVENIR 		464 25,52%
Participation au scrutin Beauvoisin Partiels *
Taux de participation 61,49%
Taux d'abstention 38,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 886

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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