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19:17 - Beauzelle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Beauzelle montrent des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections municipales. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,84% ont 75 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 32,64%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,98% et d'une population immigrée de 13,03% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,42%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Beauzelle, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Beauzelle Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Beauzelle il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 17,79% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 35,42% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 15,92% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Beauzelle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,64% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 29,73% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,82% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Beauzelle En ce jour d'élection municipale à Beauzelle, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 59,15 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 19,61 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,08 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,64 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se positionne donc plutôt comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Beauzelle Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Beauzelle accordaient leurs suffrages à Hadrien Clouet (Union de la gauche) avec 35,27% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Hadrien Clouet culminant à 39,48% des voix localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,64%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Beauzelle demeurait à l'époque une zone de flou électoral, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Beauzelle : ce qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Beauzelle soutenaient en priorité Hadrien Clouet (Nupes) avec 30,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hadrien Clouet virant de nouveau en tête avec 50,39% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Beauzelle qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 27,49% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 24,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,58% pour Emmanuel Macron, contre 35,42% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Beauzelle révèle un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les électeurs de Beauzelle se prononceront-ils sur les impôts ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Beauzelle, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,92 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 36 150 € la même année. Une somme bien en-dessous des 922 480 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Beauzelle s'est établi à environ 42,77 % en 2024 (contre 12,81 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Beauzelle s'est chiffrée à 814 € en 2024 contre 462 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Beauzelle L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Beauzelle s'avère très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral, Patrice Rodrigues (Divers gauche) a creusé l'écart avec 63,29% des suffrages. Derrière, Didier Pechamat (Divers droite) a recueilli 22,25% des votes. Le podium a été complété par Olivier Marchaud (Divers droite), obtenant 14,44% des bulletins. Ce succès d'emblée de Patrice Rodrigues a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Beauzelle, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.