Résultat municipale 2026 à Beauzelle (31700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beauzelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beauzelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauzelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice RODRIGUES
Patrice RODRIGUES (23 élus) Beauzelle ensemble 		1 695 58,94%
  • Patrice RODRIGUES
  • Magalie GACHET-PALOP
  • Gerard CAYUELA
  • Zakia CHOUJAA
  • Jérôme CUBELES
  • Elise BASTY
  • Didier PECHAMAT
  • Nathalie VERGNE
  • Thierry SAINT-MARTIN
  • Christine WEBER
  • Yves ROSELLO
  • Patricia BAUSOR
  • Rodolphe ROBERT
  • Marie-Line LACROIX
  • Laurent JOFFRE
  • Aurélie FUGAIRON
  • Olivier PARÉ
  • Valériane PENA
  • Maxime HERVIER
  • Sandrine PARADOT
  • Mostafa MANSOUR EL ROUBY
  • Cécile BURY
  • Mahery RANAIVOARIFENINA
David MOUREREAU
David MOUREREAU (6 élus) AGISSONS UNIS POUR BEAUZELLE 		1 181 41,06%
  • David MOUREREAU
  • Sarah GUILLIER DE CHALVRON
  • Patrick MENIS
  • Elodie TONNIET
  • Brice NOGUES
  • Brigitte SABATHIER
Participation au scrutin Beauzelle
Taux de participation 56,34%
Taux d'abstention 43,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 2 968

Source : ministère de l’Intérieur

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