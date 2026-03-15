Résultat municipale 2026 à Beblenheim (68980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Beblenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Beblenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Beblenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine KLEIM
Antoine KLEIM (12 élus) Beblenheim, notre village 		263 52,08%
  • Antoine KLEIM
  • Clarisse STEIB
  • Serge BIRCKEL
  • Christine FLEITH
  • Denis WURTZ
  • Rosa FREUDENREICH
  • Raymond HEIMBURGER
  • Concepcion RODRIGUEZ
  • Sandro COLAIANNI
  • Jasmine BRUPPACHER
  • Philippe CARRE
  • Annick ZWICKERT SCHWARTZ
Julien BENOIST
Julien BENOIST (3 élus) Ensemble pour BEBLENHEIM 		242 47,92%
  • Julien BENOIST
  • Anne LANG MAULER
  • Daniel KAUTZMANN
Participation au scrutin Beblenheim
Taux de participation 72,74%
Taux d'abstention 27,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 515

Source : ministère de l’Intérieur

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