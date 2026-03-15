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19:19 - Dynamique électorale à Beblenheim : une analyse socio-démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Beblenheim façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 166 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,70%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,36%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 510 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,19%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,01%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beblenheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Beblenheim : des élections marquées par la poussée RN Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Beblenheim en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,52% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 40,34% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 16,51% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Beblenheim comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 35,58% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,90% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 41,48% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Beblenheim plutôt mobilisée lors des élections À l'occasion de ces municipales 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats de Beblenheim. Lors des municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 41,67 % à la fin du premier tour, une proportion assez classique. C'étaient 290 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que l'épidémie de Covid-19 ajoutait un contexte particulier à l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 75,38 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,92 % des électeurs (soit environ 384 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,43 %, bien au-delà des 46,59 % enregistrés en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité apparaît in fine comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Beblenheim La préférence des électeurs de Beblenheim a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Beblenheim avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,58% des inscrits. Les élections des députés à Beblenheim provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Nathalie Aubert (Rassemblement National) en tête du peloton avec 37,90% au premier tour, devant Hubert Ott (Ensemble !) avec 36,09%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Hubert Ott (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 58,52%.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Beblenheim ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Beblenheim plébiscitaient Jacques Cattin (LR) avec 31,80% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Hubert Ott (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 59,87%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Beblenheim quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 38,34% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 28,52%. Lors de la finale de l'élection à Beblenheim, les électeurs accordaient 59,66% pour Emmanuel Macron, contre 40,34% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité à Beblenheim : un thème central pour les municipales 2026 ? Pour ce qui est de la fiscalité à Beblenheim, le produit fiscal par foyer s'est établi à 777 euros en 2024 (année des dernières données) contre 757 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 24,98 % en 2024 (contre 11,08 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 21 450 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 214 300 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 19,58 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Les dernières élections municipales à Beblenheim marquées par des candidatures individuelles Les résultats des précédentes municipales à Beblenheim ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Notons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé en l'absence de liste. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Cyril Lang a récolté le plus de votes avec 281 bulletins (97,90%). En deuxième position, Antoine Kleim a recueilli 96,86% des suffrages. La marge dans le duo de tête s'est révélée très faible. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Beblenheim, cette logique très singulière sera une fois encore scrutée avec attention. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours dorénavant.