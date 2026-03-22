Résultat municipale 2026 à Bédarieux (34600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bédarieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bédarieux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bédarieux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis BARSSE (22 élus) BEDARIEUX POUR VOUS 2026
|1 341
|45,83%
|
|Dimitri ESTIMBRE (6 élus) BEDARIEUX LA DYNAMIQUE CITOYENNE
|1 319
|45,08%
|
|Alexandre GESP-LAHUGT (1 élu) UNION DES PATRIOTES DE BEDARIEUX
|266
|9,09%
|
|Participation au scrutin
|Bédarieux
|Taux de participation
|65,01%
|Taux d'abstention
|34,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|2 961
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bédarieux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dimitri ESTIMBRE (Ballotage) BEDARIEUX LA DYNAMIQUE CITOYENNE
|1 115
|42,36%
|Francis BARSSE (Ballotage) BEDARIEUX POUR VOUS 2026
|988
|37,54%
|Alexandre GESP-LAHUGT (Ballotage) UNION DES PATRIOTES DE BEDARIEUX
|529
|20,10%
|Participation au scrutin
|Bédarieux
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|2 687
Election municipale 2026 à Bédarieux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bédarieux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bédarieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Bédarieux
18:38 - À Bédarieux, les élections de 2024 en faveur de la majorité
La situation politique de Bédarieux a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Bédarieux avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,23% des inscrits. Les législatives à Bédarieux quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Stéphanie Galzy (Rassemblement National) en pole position avec 43,39% au premier tour, devant Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 41,16%. Au second tour, c'est en revanche Aurélien Manenc (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 51,53% des suffrages exprimés.
15:57 - Des résultats dans un mouchoir de poche à l'élection municipale à Bédarieux en 2020
À Bédarieux, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, Francis Barsse (Divers gauche) a fait la course en tête en récoltant 29,72% des soutiens. Sur la seconde marche, Dimitri Estimbre (Divers gauche) a recueilli 638 voix (26,94%). Jacques Benazech (Divers) était troisième, réunissant 19,46% des voix. Ce premier verdict plutôt serré laissait place à d'incontournables incertitudes en vue du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Francis Barsse l'a finalement emporté avec 38,49% des suffrages, face à Dimitri Estimbre qui a obtenu 36,20% des électeurs inscrits et Jacques Benazech avec 17,55% des bulletins. Comme le laissait présager la première manche, la confrontation est restée très serrée jusqu'à son terme. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Dimitri Estimbre a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 325 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bédarieux, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Bédarieux, une triangulaire incertaine
Les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste "Bedarieux Pour Vous 2026" emmenée par Francis Barsse, Dimitri Estimbre et sa liste "Bedarieux La Dynamique Citoyenne" et Alexandre Gesp-Lahugt avec la liste "Union Des Patriotes De Bedarieux", comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les résidents de la ville peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Bédarieux, pour déterminer leur choix.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Bédarieux pour ce 2e tour de l'élection ?
Il y a une semaine à Bédarieux, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 41,01 %. Au terme de ce vote, c'est Dimitri Estimbre (Parti communiste français) qui a terminé premier en s'adjugeant 42,36 % des votes. Derrière, Francis Barsse (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 37,54 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 15,42 points. Du côté des autres candidats, avec 20,10 %, Alexandre Gesp-Lahugt, étiqueté Extrême droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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