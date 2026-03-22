Résultat municipale 2026 à Bédarieux (34600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bédarieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bédarieux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bédarieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis BARSSE
Francis BARSSE (22 élus) BEDARIEUX POUR VOUS 2026 		1 341 45,83%
  • Francis BARSSE
  • Magalie LAMOUROUX TOUET
  • Pierre MATHIEU
  • Brigitte TRALLERO CERDAN
  • Jean-Pierre CALAS
  • Evelyne CARRETIER
  • Grégory MAHIEU
  • Caroline SALVIGNOL
  • Bruno CONTY
  • Laure TISSERAND
  • Alain MOUSTELON
  • Nathalie PERIE
  • Richard JUSZKIEWICZ
  • Jacqueline GIBKI-ROGUIN
  • Christian GARACH
  • Séverine ROUBAUD
  • David FERNANDEZ
  • Karine FOURNIER
  • Guillaume REZOUG
  • Marie-Ange TREMOLIERES
  • Alexandre DECAMPS
  • Muriel GEOFFROY
Dimitri ESTIMBRE
Dimitri ESTIMBRE (6 élus) BEDARIEUX LA DYNAMIQUE CITOYENNE 		1 319 45,08%
  • Dimitri ESTIMBRE
  • Françoise CUBELLS-BOUSQUET
  • Patrick CIERCOLES
  • Fanny GRANIER
  • Jacky TELLO
  • Hélène NUNO
Alexandre GESP-LAHUGT
Alexandre GESP-LAHUGT (1 élu) UNION DES PATRIOTES DE BEDARIEUX 		266 9,09%
  • Alexandre GESP-LAHUGT
Participation au scrutin Bédarieux
Taux de participation 65,01%
Taux d'abstention 34,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 2 961

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bédarieux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dimitri ESTIMBRE
Dimitri ESTIMBRE (Ballotage) BEDARIEUX LA DYNAMIQUE CITOYENNE 		1 115 42,36%
Francis BARSSE
Francis BARSSE (Ballotage) BEDARIEUX POUR VOUS 2026 		988 37,54%
Alexandre GESP-LAHUGT
Alexandre GESP-LAHUGT (Ballotage) UNION DES PATRIOTES DE BEDARIEUX 		529 20,10%
Participation au scrutin Bédarieux
Taux de participation 58,99%
Taux d'abstention 41,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 2 687

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