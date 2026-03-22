Résultat de l'élection municipale 2026 à Bédarrides : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bédarrides [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bédarrides sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bédarrides.
L'actu des élections municipales 2026 à Bédarrides
11:47 - Qui est en tête à Bédarrides avant le 2e tour de cette élection municipale ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Bédarrides dimanche dernier, le vote s'est soldé par une participation de 66,81 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Guillaume Taddio (Rassemblement National) qui a terminé premier en récoltant 38,17 % des voix. Ensuite, Joël Sérafini (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 35,92 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 25,91 %, Jean-Claude Ruscelli (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bédarrides
Le deuxième tour des élections municipales à Bédarrides a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Taddio
Liste du Rassemblement National
Bédarrides, ensemble pour l'avenir
|
|
Joël Sérafini
Liste divers droite
Bédarrides, bien vivre ici
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bédarrides
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume TADDIO (Ballotage) Bédarrides, ensemble pour l'avenir
|1 133
|38,17%
|Joël SÉRAFINI (Ballotage) Bédarrides, bien vivre ici
|1 066
|35,92%
|Jean-Claude RUSCELLI (Ballotage) Vous et nous pour Bédarrides
|769
|25,91%
|Participation au scrutin
|Bédarrides
|Taux de participation
|66,81%
|Taux d'abstention
|33,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|3 021
Source : ministère de l’Intérieur
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