Résultat de l'élection municipale 2026 à Bédarrides : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bédarrides

Le deuxième tour des élections municipales à Bédarrides a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Taddio
Guillaume Taddio Liste du Rassemblement National
Bédarrides, ensemble pour l'avenir
  • Guillaume Taddio
  • Fanny Lauzen
  • Eric Gérent
  • Cindy Louvin
  • Jean Arnaud
  • Jessica Bonneaud-Marbet
  • Guillaume Mathieu
  • Pascale Pierdomenico
  • Thierry Marbet
  • Sandrine Soler
  • Robin Césano
  • Émilie Boulinguiez
  • Jean-François Hillaire
  • Johanna Duciel
  • Jean Marc Fischer
  • Ghislaine Escuder
  • Thomas Bocabella
  • Sabrina Clop
  • Michel Maurin
  • Catherine Charmant
  • Franck Gérent
  • Marie Karl
  • Serge Viaud
  • Sylvie Mayor
  • Marc-Edouard Avias
  • Alexandra Benedetti
  • Philippe Dumont
  • Lydia Carreel
  • Michel Perrand
Joël Sérafini
Joël Sérafini Liste divers droite
Bédarrides, bien vivre ici
  • Joël Sérafini
  • Karine Thomas
  • Mathias Daminiani
  • Laurie Asselin
  • Sébastien Blondel
  • Leslie Ducôté
  • Sylvain Dulondel
  • Audrey Rouane Née Heuby
  • Jérémy Chabran
  • Julie Feltrin
  • Gérard Barrême
  • Marie-Dominique Sarrail Née Granget
  • Adrien Agusti
  • Carine Herrero Née Chouvet
  • Jean-Marie Farjon
  • Florence Plisson Née Balmelle
  • Julien Garrec
  • Annick Grisolet Née Bouillennec
  • Anthony Manzanera
  • Raymonde Rouard
  • Denis Ducôté
  • Mireille Sabatier Née Ulpat
  • David Tammam
  • Laurence Medioi Née Pitroni
  • Yanick Valla
  • Isabelle Ibanez Née Bauer
  • Jean-Luc Sanchez
  • Mathilde Jeanjean Née Granget
  • Baptiste Comba
  • Réjane Audibert Née Chevalier
  • Philippe Heckel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bédarrides

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume TADDIO
Guillaume TADDIO (Ballotage) Bédarrides, ensemble pour l'avenir 		1 133 38,17%
Joël SÉRAFINI
Joël SÉRAFINI (Ballotage) Bédarrides, bien vivre ici 		1 066 35,92%
Jean-Claude RUSCELLI
Jean-Claude RUSCELLI (Ballotage) Vous et nous pour Bédarrides 		769 25,91%
Participation au scrutin Bédarrides
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 3 021

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Vaucluse ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Vaucluse. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bédarrides

En savoir plus sur Bédarrides