Résultat municipale 2026 à Bédarrides (84370) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bédarrides a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bédarrides, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bédarrides [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume TADDIO
Guillaume TADDIO Bédarrides, ensemble pour l'avenir 		1 133 38,17%
Joël SÉRAFINI
Joël SÉRAFINI Bédarrides, bien vivre ici 		1 066 35,92%
Jean-Claude RUSCELLI
Jean-Claude RUSCELLI Vous et nous pour Bédarrides 		769 25,91%
Participation au scrutin Bédarrides
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 3 021

Source : ministère de l’Intérieur

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