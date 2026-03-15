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19:20 - Bédarrides : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des élections municipales, Bédarrides fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 521 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 446 entreprises, Bédarrides se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (84,76%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,86% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 287,22 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, Bédarrides incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Bédarrides Le parti nationaliste ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors des élections locales à Bédarrides il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 43,86% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 68,85% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 46,43% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 68,77% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 58,35% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 66,02% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Hervé de Lépinau.

16:58 - Bédarrides : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Lors des municipales de 2020, la participation à Bédarrides s'était dressée jusqu'à 54,37 % à la fin du premier tour (une mobilisation plutôt forte). 2 269 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 3 320 personnes qui ont voté au premier tour, soit 77,23 % de participation. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 45,57 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 71,42 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 60,86 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative. La mobilisation des électeurs de Bédarrides sera en conséquence un gros enjeu pour cette élection municipale.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Bédarrides Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Bédarrides s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste, confortant son orientation. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Bédarrides avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (58,35%), avec derrière elle la liste 'La France fière' de Marion Maréchal qui avait obtenu 9,02% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bédarrides avaient ensuite propulsé aux avants-postes Hervé de Lépinau (Rassemblement National) avec 66,02% au premier tour, devant Muriel Duenas (Union de la gauche) avec 13,23%. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Bédarrides ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bédarrides accordaient leurs suffrages à Hervé de Lépinau (RN) avec 46,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé de Lépinau virant de nouveau en tête avec 68,77% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Bédarrides plaçaient Marine Le Pen en tête avec 43,86% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 16,79%. Lors de la finale de l'élection à Bédarrides, les électeurs accordaient 68,85% pour Marine Le Pen, contre 31,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bédarrides comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les premières élections à Bédarrides depuis la réforme fiscale S'agissant des contributions locales à Bédarrides, le produit fiscal par foyer s'est établi à 850 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 795 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 42,17 % en 2024 (contre près de 23,35 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 62 260 € de recettes en 2024, bien en deçà des 1 126 210 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 15,20 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Bédarrides Il peut être éclairant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Bédarrides. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean Berard (Divers droite) a distancé ses concurrents en totalisant 47,78% des bulletins. Deuxième, Joël Sérafini (Divers) a recueilli 39,19% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Mathieu Leporini (Divers centre), réunissant 288 bulletins (13,01%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean Berard l'a finalement emporté avec 1 145 bulletins (49,14%), face à Joël Sérafini s'adjugeant 41,54% des votants et Mathieu Leporini obtenant 9,31% des votants. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Joël Sérafini a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 101 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Divers droite a certainement bénéficié des voix des listes éliminées.