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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bégadan Quel impact auront les électeurs de Bégadan sur les résultats des municipales ? Dans le village, 26% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,70% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,06%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 479 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,18%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (14,11%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,56%, comme à Bégadan, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - La commune de Bégadan se tourne vers le RN Le mouvement nationaliste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Bégadan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 44,26% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 66,02% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 43,97% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 81,45% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 55,61% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 65,53% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 73,75% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Pascale Got.

16:58 - Une participation de 52,52 % à Bégadan aux dernières municipales Dans le cadre de cette élection municipale à Bégadan, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. En 2020, la participation était allée jusqu'à 52,52 % à la fin du premier round, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 375 votants qui s'étaient mobilisés alors que le pays était effrayé par le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 537 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 78,62 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,08 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,01 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quel verdict à Bégadan ? Les élections législatives à Bégadan organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Grégoire de Fournas (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 65,53% au premier tour, devant Stéphane Sence (Majorité présidentielle) avec 13,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Grégoire de Fournas culminant à 73,75% des voix localement. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Bégadan avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,61%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 8,93% des votes. Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Bégadan ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bégadan accordaient leurs suffrages à Grégoire de Fournas (RN) avec 43,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 81,45%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Bégadan votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (44,26%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 21,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,02% pour Marine Le Pen, contre 33,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Bégadan se positionne comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Bégadan Côté fiscalité de Bégadan, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 781 € en 2024 (dernières données en date) contre 610 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 35,90 % en 2024 (contre 18,08 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 36 640 € en 2024, en net recul par rapport aux 121 760 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 14,17 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Bégadan L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Bégadan est particulièrement éclairante. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, laissant aux votants l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Eric Tamisier a pris la première place avec 95,21% des soutiens. En deuxième position, Corinne Delaveyne a capté 94,36% des voix. Enfin, on retrouvait Remi Laporte, s'adjugeant 94,36% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Bégadan, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore compter. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.