Résultat municipale 2026 à Bégadan (33340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bégadan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bégadan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bégadan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric TAMISIER
Eric TAMISIER (12 élus) BEGADAN, ENSEMBLEVERS L'AVENIR 		310 59,05%
  • Eric TAMISIER
  • Maité TEYNAC
  • Didier TEYNAC
  • Laurence VALSOT
  • Dominique ANGELY
  • Martine SALLETTE
  • Eric GOMEZ
  • Francoise MENARD
  • Sylvain DUHET
  • Malorie VINET
  • Renaud BERNARD
  • Julie MERLET
Sonia COLEMYN
Sonia COLEMYN (3 élus) un nouveau souffle pour Bégadan 		215 40,95%
  • Sonia COLEMYN
  • Jean Luc TEYSSIER
  • Valerie BATAILLEY
Participation au scrutin Bégadan
Taux de participation 74,75%
Taux d'abstention 25,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 533

Source : ministère de l’Intérieur

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