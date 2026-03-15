Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bègles

Tête de listeListe
Christian Bagate
Christian Bagate Liste Divers
ESPOIR BÉGLAIS
  • Christian Bagate
  • Isabelle Berrié
  • Christophe Dumontier
  • Cécile Maffre Cordon
  • Mohammed Michrafy
  • Aïcha Sangaré
  • Quentin Belaubre
  • Bérengère Brun
  • Paul-Armand Frézouls
  • Charlotte Amar Dupart
  • Arthur Chollon
  • Virginie Mourato
  • Ali Lazrek
  • Laure-Anne Bessagnet
  • Éric Trévise
  • Amélie Pierson
  • Fabrice Delavoye
  • Carole Lagrillére
  • Patrick Lafon
  • Cécile Béziat Lauray
  • Alain Nau
  • Catherine Parnaut
  • Florian Minjot
  • Caroll Fons
  • Maurice Julien
  • Malika Stibi
  • Règis Choffat
  • Caroline Aguila
  • Jonathan Mothe
  • Céline Lopez
  • Daniel Laffargue
  • Christel Gouin
  • Samuel Berrous
  • Virginie Blanchet
  • Vincent Achard
  • Isabelle Teurlay-Nicot
  • Christophe Thomas
  • Marie-Laure Guillaumet
  • Hervé Cambot
  • Fatiha Boileau
  • Benoît Cottin
Jacques Guldner
Jacques Guldner Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jacques Guldner
  • Bérangère Nau
  • Philippe Juste
  • Fatima Zaitani
  • Jérôme Labadie
  • Virginie Pirringuel
  • Philippe Decaux
  • Nathalie Jeantet
  • Michaël Marly
  • Nathalie Dupuy
  • Alexandre Kostic
  • Kamaria Mansoibou
  • Ahmed Bekhira
  • Nathalie Salles
  • Kenzo Alves de Menezes
  • Gaëlle Audéoud
  • Sylvain Georges
  • Stella Meuyo
  • Julien Tardivel
  • Bahiat Mdigo
  • Jean-François Berthold
  • Annie Douat
  • Franck Tchimbakala
  • Marwa Yamache
  • Alior Paraipan
  • Nathalie Turblin
  • Jean-François Valmi
  • Hayat Karam
  • Michaël Recio
  • Carine Herreyre
  • Cyril Pocq
  • Lucie Anceaume
  • Christophe Eugenie
  • Alicia Brizard
  • Richard Chevailler
  • Natacha Quaresma
  • Nicolas Hérail
  • Marie-Paule Rejas
  • Jonathan Cerra
  • Josia Henry
  • Tahar Boumahdaf
Clement Rossignol Puech
Clement Rossignol Puech Liste d'union à gauche
VIVONS BEGLES ENSEMBLE
  • Clement Rossignol Puech
  • Edwige Lucbernet
  • Marc Etheve
  • Aurélie Bousquet
  • Vincent Boivinet
  • Marie-Laure Piroth
  • Idriss Benkhelouf
  • Christelle Baudrais
  • Xavier Fédou
  • Julia Baudelin
  • Edouard Sainte-Luce
  • Margaux Marignane
  • Marc Chauvet
  • Nadia Benjelloun-Macalli
  • Pierre Ouallet
  • Typhaine Cornacchiari
  • Pascal Labadie
  • Laure Desvalois
  • Mattieu Dupart
  • Florie Gasc
  • Guénolé Jan
  • Bénédicte Jamet Diez
  • Nabil Ennajhi
  • Anne Curull
  • Nour-Eddine Fattoum
  • Sylvaine Panabiere
  • Antoine Chapon
  • Fatma Ben Saad Dusseaut
  • Baptiste Guyon
  • Brigitte Benayoun
  • Adrien Horrenberger
  • Odile Rapeau
  • Maaouia Ben Nasr
  • Nadine Leveau
  • Nicolas Naudin
  • Laëtitia Nadau
  • Joël Vignerie
  • Laure Saint-Martin
  • Ludovic Balais
  • Audrey Fernandes
  • Claude Bignères
Maryvonne Bastères
Maryvonne Bastères Liste du Rassemblement National
LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES
  • Maryvonne Bastères
  • Vincent Cruz-Mermy--Maleville
  • Chantal Maleville
  • Serge Labrousse
  • Aurélie Gaube
  • Dominique Delemotte
  • Bénédicte Venard--Peynaud
  • Christian Soubies
  • Monique Ousta
  • Patrick Alzieu
  • Sophie Warren
  • Dmitri Abassov
  • Violette Larotte
  • Sébastien Vidal
  • Geneviève Dorin
  • Patrick Loubat
  • Marie-Christine Gailhardet
  • Sébastien Fossey
  • Joéle Encinas
  • Jean-Marie Antona
  • Cynthia Cousiney
  • Jean Homareau
  • Paule Chapel
  • Julien Anglade
  • Nancy Antona
  • Louis Escassut
  • Hélène Poulmarch
  • Stéphane Redondo
  • Eliane Van Impe
  • Daniel Hunou
  • Christiane Batton
  • Ramon Redondo
  • Martine Druart
  • René Regimbal
  • Angélique Palka
  • Albert Lagueyte
  • Patricia Cayuela
  • Pierre Dejean
  • Béatrice Cabirol
  • François Frappe
  • Yvette Delrieu
Loic Prud'Homme
Loic Prud'Homme Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR BEGLES
  • Loic Prud'Homme
  • Marie Janvier
  • Julien Lefebvre
  • Elodie Planchon
  • Rémi Joussiaume
  • Marie-José Duranton
  • Benjamin Dupuy
  • Krystelle Betat
  • Romain Herault
  • Samia Zerari
  • Mohamed-Ciré Guirassy
  • Anne Catherine Vion
  • Louis Boireau
  • Fanny Zellner
  • Patrick Gaultier
  • Marilou Breda
  • Afshin Ghaffarian
  • Françoise Bordas
  • Arnaud Cambon
  • Sylvie Le Floch
  • Daniel Gaulier
  • Juliette Duturc
  • Gilles Alain Baron
  • Hélène Demory
  • Michel Bollard
  • Stéphanie Sophie Leix
  • Julian Auge
  • Liliane Annette Bourdin Pellegrini
  • Maurice Coussirat
  • Pauline Croizier
  • Clément Lauley
  • Pauline Barbe
  • Bastien Patrick Pinot
  • Séverine Ghaffarian
  • Hervé Autrive
  • Manon Malaval
  • Edouard Demory
  • Marie Anne Baron
  • Marc Robert Brudieux
  • Fabienne Sanchez
  • Patrick Castets

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Clement Rossignol-Puech
Clement Rossignol-Puech (28 élus) Vivons begles 		3 412 58,85%
  • Clement Rossignol-Puech
  • Typhaine Cornacchiari
  • Marc Chauvet
  • Nadia Benjelloun-Macalli
  • Vincent Boivinet
  • Marie-Laure Piroth
  • Aurelien Desbats
  • Amelie Cohen-Langlais
  • Xavier Fedou
  • Edwige Lucbernet
  • Guenole Jan
  • Christelle Baudrais
  • Olivier Goudichaud
  • Laure Desvalois
  • Florian Darcos
  • Fabienne Cabrera
  • Pascal Labadie
  • Isabelle Taris
  • Benoit D'ancona
  • Bénédicte Jamet Diez
  • Pielle Ouallet
  • Catherine Cami
  • Nabil Ennajhi
  • Sadia Hadj Abdelkader
  • Idriss Benkhelouf
  • Sylvaine Panabiere
  • Jacques Raynaud
  • Laetitia Vasseur
Christian Bagate
Christian Bagate (7 élus) Espoir beglais 		2 385 41,14%
  • Christian Bagate
  • Isabelle Teurlay Nicot
  • Mohammed Michrafy
  • Seynabou Gueye
  • Alexandre Dias
  • Fabienne Da Costa
  • Christophe Thomas
Participation au scrutin Bègles
Taux de participation 32,07%
Taux d'abstention 67,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 086

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Clement Rossignol-Puech
Clement Rossignol-Puech Vivons begles 		3 452 49,68%
Christian Bagate
Christian Bagate Espoir beglais 		1 521 21,89%
François Jamet
François Jamet Bègles c'est vous 		662 9,52%
Fanny Zellner
Fanny Zellner Bègles en commun 		618 8,89%
Maryvonne Basteres
Maryvonne Basteres Rassemblement, bien vivre à begles 		439 6,31%
Eric Marhadour
Eric Marhadour Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		182 2,61%
Jean-Claude Bossuet
Jean-Claude Bossuet Democratie libre 		74 1,06%
Participation au scrutin Bègles
Taux de participation 37,92%
Taux d'abstention 62,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 183

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Noël Mamere
Noël Mamere (28 élus) Pour bègles 		4 671 51,74%
  • Noël Mamere
  • Isabelle Boudineau
  • Clément Rossignol-Puech
  • Amélie Langlais
  • Franck Joandet
  • Fabienne Fédou
  • Olivier Goudichaud
  • Isabelle Foret-Pougnet
  • Patrice Vivant
  • Fabienne Cabrera
  • Aurélien Desbats
  • Edwige Lucbernet
  • Jean-Etienne Surleve-Bazeille
  • Isabelle Teurlay-Nicot
  • Pascal Labadie
  • Christelle Lahaye
  • Cédric Dubost
  • Myriam Montagut-Lobjoit
  • Guénolé Jan
  • Cathy Cami
  • Marc Chauvet
  • Sandra Jensen
  • Benoît D'ancona
  • Nadia Benjelloun-Macalli
  • Philippe Martin
  • Évelyne Labarthe
  • Kewar Chebant
  • Zouina Hammi-Ouahioune
Christine Texier
Christine Texier (3 élus) Bègles pour tous 		1 760 19,49%
  • Christine Texier
  • Mamadou Niang
  • Christelle Baudrais
Thierry Beer-Demander
Thierry Beer-Demander (2 élus) Bègles communauté d'avenir 		1 295 14,34%
  • Thierry Beer-Demander
  • Françoise Matha-Stepani
Bruno Paluteau
Bruno Paluteau (2 élus) Bègles fait front 		1 097 12,15%
  • Bruno Paluteau
  • Nathalie Le Guen
Éric Marhadour
Éric Marhadour Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		204 2,25%
Participation au scrutin Bègles
Taux de participation 53,58%
Taux d'abstention 46,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,49%
Nombre de votants 9 353

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