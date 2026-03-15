Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles : les infos en direct

Christian Bagate Liste Divers

ESPOIR BÉGLAIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christian Bagate Programme de Christian Bagate à Bègles (ESPOIR BÉGLAIS) Éducation Le programme propose de replacer l'intérêt de l'enfant au cœur de son parcours éducatif. Cela inclut l'instauration d'une semaine de quatre jours à l'école et la création d'un centre aéré municipal. De plus, le « Chemin des écoles béglaises » facilitera l'accompagnement des enfants vers leurs activités sportives et culturelles. Prévention et sécurité Pour apaiser la ville, le programme prévoit un renforcement de la police municipale et des agents de sécurité de proximité. Un service municipal de médiation sera également créé pour lutter contre l'insécurité. La vidéoprotection sera améliorée grâce à un éclairage LED à détecteurs de mouvements. Solidarité La solidarité est mise en avant avec la création d'une Maison des femmes victimes de violences. Un dispositif intergénérationnel, « 1 toit 2 générations », sera mis en place pour lutter contre l'isolement. Un centre de santé communal sera également implanté pour renforcer le bien-être des habitants. Mobilité et circulation Le programme vise à réconcilier les modes de déplacement par un audit du plan de circulation et des ajustements rapides. La réouverture de l'accès piéton au centre-ville est prévue pour améliorer l'accessibilité. Des mesures de sécurisation des déplacements piétons, comme la rénovation des trottoirs et des pistes cyclables, seront également mises en œuvre.

Christian Bagate

Isabelle Berrié

Christophe Dumontier

Cécile Maffre Cordon

Mohammed Michrafy

Aïcha Sangaré

Quentin Belaubre

Bérengère Brun

Paul-Armand Frézouls

Charlotte Amar Dupart

Arthur Chollon

Virginie Mourato

Ali Lazrek

Laure-Anne Bessagnet

Éric Trévise

Amélie Pierson

Fabrice Delavoye

Carole Lagrillére

Patrick Lafon

Cécile Béziat Lauray

Alain Nau

Catherine Parnaut

Florian Minjot

Caroll Fons

Maurice Julien

Malika Stibi

Règis Choffat

Caroline Aguila

Jonathan Mothe

Céline Lopez

Daniel Laffargue

Christel Gouin

Samuel Berrous

Virginie Blanchet

Vincent Achard

Isabelle Teurlay-Nicot

Christophe Thomas

Marie-Laure Guillaumet

Hervé Cambot

Fatiha Boileau

Benoît Cottin

Jacques Guldner Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Jacques Guldner

Bérangère Nau

Philippe Juste

Fatima Zaitani

Jérôme Labadie

Virginie Pirringuel

Philippe Decaux

Nathalie Jeantet

Michaël Marly

Nathalie Dupuy

Alexandre Kostic

Kamaria Mansoibou

Ahmed Bekhira

Nathalie Salles

Kenzo Alves de Menezes

Gaëlle Audéoud

Sylvain Georges

Stella Meuyo

Julien Tardivel

Bahiat Mdigo

Jean-François Berthold

Annie Douat

Franck Tchimbakala

Marwa Yamache

Alior Paraipan

Nathalie Turblin

Jean-François Valmi

Hayat Karam

Michaël Recio

Carine Herreyre

Cyril Pocq

Lucie Anceaume

Christophe Eugenie

Alicia Brizard

Richard Chevailler

Natacha Quaresma

Nicolas Hérail

Marie-Paule Rejas

Jonathan Cerra

Josia Henry

Tahar Boumahdaf

Clement Rossignol Puech Liste d'union à gauche

VIVONS BEGLES ENSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Clement Rossignol Puech Programme de Clement Rossignol Puech à Bègles (VIVONS BEGLES ENSEMBLE) Engagement municipal Depuis 2017, Clément Rossignol Puech est le Maire de Bègles, travaillant avec son équipe pour répondre aux besoins des Béglaises et Béglais. L'objectif est de créer une commune solidaire et dynamique, où la proximité et la confiance sont essentielles. La nouvelle équipe de rassemblement est représentative de la diversité de Bègles et engagée dans la vie locale. Propositions concrètes Plus de 80 propositions ont été mises en avant pour une gestion responsable de l'argent public. Parmi celles-ci, on trouve la gratuité des services municipaux pour les familles modestes et l'aide financière pour les activités associatives. Des initiatives comme la création d'un dispositif local de santé et le doublement des effectifs de la police municipale visent à améliorer la qualité de vie à Bègles. Aménagement et développement Des projets d'adaptation à la canicule et de végétalisation des écoles sont prévus pour rendre Bègles plus agréable et respirable. La création d'un Conseil Municipal des Adolescents et des conventions citoyennes sur divers sujets témoignent d'une volonté de coopération. Ces initiatives visent à maintenir un cadre de vie sain et dynamique pour tous les habitants. Liens sociaux et inclusivité Le réaménagement de la place du 14 Juillet et la création d'aires de jeux inclusives visent à renforcer les liens entre les habitants. Des projets comme l'agrandissement de la bibliothèque et la rénovation d'équipements sportifs montrent un engagement pour une ville vivante et intergénérationnelle. Ces actions favorisent une communauté engagée et tolérante, où chacun peut se sentir chez soi.

Clement Rossignol Puech

Edwige Lucbernet

Marc Etheve

Aurélie Bousquet

Vincent Boivinet

Marie-Laure Piroth

Idriss Benkhelouf

Christelle Baudrais

Xavier Fédou

Julia Baudelin

Edouard Sainte-Luce

Margaux Marignane

Marc Chauvet

Nadia Benjelloun-Macalli

Pierre Ouallet

Typhaine Cornacchiari

Pascal Labadie

Laure Desvalois

Mattieu Dupart

Florie Gasc

Guénolé Jan

Bénédicte Jamet Diez

Nabil Ennajhi

Anne Curull

Nour-Eddine Fattoum

Sylvaine Panabiere

Antoine Chapon

Fatma Ben Saad Dusseaut

Baptiste Guyon

Brigitte Benayoun

Adrien Horrenberger

Odile Rapeau

Maaouia Ben Nasr

Nadine Leveau

Nicolas Naudin

Laëtitia Nadau

Joël Vignerie

Laure Saint-Martin

Ludovic Balais

Audrey Fernandes

Claude Bignères

Maryvonne Bastères Liste du Rassemblement National

LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Maryvonne Bastères Programme de Maryvonne Bastères à Bègles (LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES) Sécurité à Bègles La sécurité des Béglais est une priorité essentielle pour la commune. Un projet ambitieux prévoit d'augmenter significativement les effectifs de la Police Municipale. De plus, une présence policière sera déployée 24h/24 et 7j/7 pour garantir la tranquillité des habitants. Soutien aux Commerçants Le soutien aux commerçants est crucial pour dynamiser l'économie locale de Bègles. Des décisions fortes seront prises pour les aider à surmonter les défis actuels. Cela inclut la concertation avec les commerçants pour repenser le plan de stationnement et améliorer leur visibilité. Politique Fiscale La préservation du pouvoir d'achat des habitants est une préoccupation majeure. Il est prévu de geler les taux locaux d'imposition afin d'éviter toute hausse d'impôts. Cette mesure vise à alléger la pression fiscale sur les Béglais et à améliorer leur quotidien. Inclusion Sociale Une attention particulière sera portée aux personnes à mobilité réduite et aux seniors, souvent négligés dans les politiques publiques. Des initiatives seront mises en place pour favoriser leur inclusion dans la vie de la commune. Cela témoigne d'un engagement fort en faveur d'une société plus équitable et solidaire.

Maryvonne Bastères

Vincent Cruz-Mermy--Maleville

Chantal Maleville

Serge Labrousse

Aurélie Gaube

Dominique Delemotte

Bénédicte Venard--Peynaud

Christian Soubies

Monique Ousta

Patrick Alzieu

Sophie Warren

Dmitri Abassov

Violette Larotte

Sébastien Vidal

Geneviève Dorin

Patrick Loubat

Marie-Christine Gailhardet

Sébastien Fossey

Joéle Encinas

Jean-Marie Antona

Cynthia Cousiney

Jean Homareau

Paule Chapel

Julien Anglade

Nancy Antona

Louis Escassut

Hélène Poulmarch

Stéphane Redondo

Eliane Van Impe

Daniel Hunou

Christiane Batton

Ramon Redondo

Martine Druart

René Regimbal

Angélique Palka

Albert Lagueyte

Patricia Cayuela

Pierre Dejean

Béatrice Cabirol

François Frappe

Yvette Delrieu

Loic Prud'Homme Liste de La France insoumise

FAIRE MIEUX POUR BEGLES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Loic Prud'Homme Programme de Loic Prud'Homme à Bègles (FAIRE MIEUX POUR BEGLES) Engagement pour Bègles Le candidat Loïc Prud’homme met en avant son engagement en tant que Député depuis 2017 pour défendre les intérêts de la ville de Bègles. Il a lutté contre des projets d'urbanisme jugés excessifs et a plaidé pour des services éducatifs de qualité. Son objectif est de faire de Bègles une ville plus juste et inclusive, tout en répondant aux défis du changement climatique. Propositions Municipales La liste « Faire mieux pour Bègles » présente des mesures concrètes pour améliorer la vie des habitants. Parmi celles-ci, on trouve la végétalisation des espaces publics et la création de services pour les familles monoparentales. Ces propositions visent à renforcer la solidarité et à améliorer le cadre de vie des Béglais. Transparence et Gestion Une nouvelle approche de la gestion municipale est proposée, axée sur la transparence et l'humilité. L'équipe d'élu·es s'engage à respecter ses promesses et à être à l'écoute des besoins des habitants. Cette gestion responsable des finances de la ville est essentielle pour réaliser une transition écologique et sociale. Participation Citoyenne Le projet inclut des initiatives pour renforcer la participation des citoyens dans les décisions locales. Un référendum d'initiative citoyenne est envisagé pour impliquer davantage les habitants dans la vie de la commune. Cela reflète une volonté de créer une démocratie locale plus active et engagée.