Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bègles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bègles.
L'actu des élections municipales 2026 à Bègles
12:10 - Tout savoir sur les élections municipales à Bègles
À l’occasion des municipales de 2026, les votants de Bègles devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Bègles. Pour visualiser les résultats à Bègles, rendez vous ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bègles
|Tête de listeListe
|
Christian Bagate
Liste Divers
ESPOIR BÉGLAIS
|
|
Jacques Guldner
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Clement Rossignol Puech
Liste d'union à gauche
VIVONS BEGLES ENSEMBLE
|
|
Maryvonne Bastères
Liste du Rassemblement National
LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES
|
|
Loic Prud'Homme
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR BEGLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clement Rossignol-Puech (28 élus) Vivons begles
|3 412
|58,85%
|
|Christian Bagate (7 élus) Espoir beglais
|2 385
|41,14%
|
|Participation au scrutin
|Bègles
|Taux de participation
|32,07%
|Taux d'abstention
|67,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 086
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clement Rossignol-Puech Vivons begles
|3 452
|49,68%
|Christian Bagate Espoir beglais
|1 521
|21,89%
|François Jamet Bègles c'est vous
|662
|9,52%
|Fanny Zellner Bègles en commun
|618
|8,89%
|Maryvonne Basteres Rassemblement, bien vivre à begles
|439
|6,31%
|Eric Marhadour Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|182
|2,61%
|Jean-Claude Bossuet Democratie libre
|74
|1,06%
|Participation au scrutin
|Bègles
|Taux de participation
|37,92%
|Taux d'abstention
|62,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 183
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Noël Mamere (28 élus) Pour bègles
|4 671
|51,74%
|
|Christine Texier (3 élus) Bègles pour tous
|1 760
|19,49%
|
|Thierry Beer-Demander (2 élus) Bègles communauté d'avenir
|1 295
|14,34%
|
|Bruno Paluteau (2 élus) Bègles fait front
|1 097
|12,15%
|
|Éric Marhadour Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|204
|2,25%
|Participation au scrutin
|Bègles
|Taux de participation
|53,58%
|Taux d'abstention
|46,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,49%
|Nombre de votants
|9 353
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