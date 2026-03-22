Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles : les résultats du 2e tour

Programme de Christian Bagate à Bègles (ESPOIR BÉGLAIS)

Éducation

Le programme met l'accent sur l'intérêt de l'enfant au cœur de son parcours éducatif. Une semaine de 4 jours à l'école est proposée pour favoriser un meilleur équilibre. De plus, un accompagnement organisé pour les enfants vers leurs activités sportives et culturelles est prévu.

Prévention et sécurité

Le renforcement de la police municipale et des ASVP est essentiel pour apaiser la ville. Un service municipal de médiation sera créé pour lutter contre l'insécurité. La vidéoprotection ciblée, associée à un éclairage LED à détecteurs de mouvements, vise à améliorer la sécurité des citoyens.

Solidarité

La création d'une Maison des femmes victimes de violences est une priorité pour renforcer la solidarité. Un dispositif d'hébergement intergénérationnel sera mis en place pour lutter contre l'isolement. L'implantation d'un centre de santé communal contribuera également au mieux vivre ensemble.

Mobilité et circulation

Le programme prévoit un audit du plan de circulation pour améliorer la mobilité. La réouverture de l'accès piéton au centre-ville facilitera les déplacements. Des mesures de sécurisation pour les piétons et les cyclistes seront mises en œuvre, incluant la rénovation des trottoirs et des pistes cyclables.