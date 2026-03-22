Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bègles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bègles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bègles.
L'actu des élections municipales 2026 à Bègles
11:53 - Que disaient les résultats de l'élection à Bègles il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Bègles, le vote a vu 54,73 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Clement Rossignol Puech (Union de la gauche) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 37,87 % des votes. Ensuite, Christian Bagate a pris la position de dauphin avec 33,65 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Loic Prud'homme, étiqueté La France insoumise, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Maryvonne Bastères, portant la nuance Rassemblement National, a rassemblé 9,77 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bègles
Le deuxième tour des élections municipales à Bègles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Bagate
Liste Divers
ESPOIR BÉGLAIS
|
|
Clement Rossignol Puech
Liste d'union à gauche
VIVONS BEGLES ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bègles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clement ROSSIGNOL PUECH (Ballotage) VIVONS BEGLES ENSEMBLE
|4 348
|37,87%
|Christian BAGATE (Ballotage) ESPOIR BÉGLAIS
|3 863
|33,65%
|Loic PRUD'HOMME (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR BEGLES
|1 968
|17,14%
|Maryvonne BASTÈRES LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES
|1 122
|9,77%
|Jacques GULDNER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|180
|1,57%
|Participation au scrutin
|Bègles
|Taux de participation
|54,73%
|Taux d'abstention
|45,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|11 673
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Bègles
- Bègles (33130)
- Ecole primaire à Bègles
- Maternités à Bègles
- Crèches et garderies à Bègles
- Classement des collèges à Bègles
- Salaires à Bègles
- Impôts à Bègles
- Dette et budget de Bègles
- Climat et historique météo de Bègles
- Accidents à Bègles
- Délinquance à Bègles
- Inondations à Bègles
- Nombre de médecins à Bègles
- Pollution à Bègles
- Entreprises à Bègles
- Prix immobilier à Bègles