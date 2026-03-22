Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bègles

Le deuxième tour des élections municipales à Bègles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Bagate
Christian Bagate Liste Divers
ESPOIR BÉGLAIS
  • Christian Bagate
  • Isabelle Berrié
  • Christophe Dumontier
  • Cécile Maffre Cordon
  • Mohammed Michrafy
  • Aïcha Sangaré
  • Quentin Belaubre
  • Bérengère Brun
  • Paul-Armand Frézouls
  • Charlotte Amar Dupart
  • Arthur Chollon
  • Virginie Mourato
  • Ali Lazrek
  • Laure-Anne Bessagnet
  • Éric Trévise
  • Amélie Pierson
  • Fabrice Delavoye
  • Carole Lagrillére
  • Patrick Lafon
  • Cécile Béziat Lauray
  • Alain Nau
  • Catherine Parnaut
  • Florian Minjot
  • Caroll Fons
  • Maurice Julien
  • Malika Stibi
  • Règis Choffat
  • Caroline Aguila
  • Jonathan Mothe
  • Céline Lopez
  • Daniel Laffargue
  • Christel Gouin
  • Samuel Berrous
  • Virginie Blanchet
  • Vincent Achard
  • Isabelle Teurlay-Nicot
  • Christophe Thomas
  • Marie-Laure Guillaumet
  • Hervé Cambot
  • Fatiha Boileau
  • Benoît Cottin
Clement Rossignol Puech
Clement Rossignol Puech Liste d'union à gauche
VIVONS BEGLES ENSEMBLE
  • Clement Rossignol Puech
  • Edwige Lucbernet
  • Rémi Joussiaume
  • Marie-Laure Piroth
  • Vincent Boivinet
  • Marie Janvier
  • Pierre Ouallet
  • Aurélie Bousquet
  • Julien Lefebvre
  • Christelle Baudrais
  • Idriss Benkhelouf
  • Elodie Planchon
  • Marc Etheve
  • Typhaine Cornacchiari
  • Pascal Labadie
  • Marie-José Duranton
  • Marc Chauvet
  • Sylvaine Panabiere
  • Romain Herault
  • Julia Baudelin
  • Edouard Sainte-Luce
  • Krystelle Betat
  • Nabil Ennajhi
  • Laure Desvalois
  • Adrien Horrenberger
  • Samia Zerari
  • Baptiste Guyon
  • Florie Gasc
  • Mattieu Dupart
  • Margaux Marignane
  • Benjamin Dupuy
  • Audrey Fernandes
  • Maaouia Ben Nasr
  • Brigitte Benayoun
  • Joël Vignerie
  • Odile Rapeau
  • Nicolas Naudin
  • Nadine Leveau
  • Claude Bignères
  • Anne Curull
  • Loic Prud'Homme

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bègles

Tête de listeListe Voix % des voix
Clement ROSSIGNOL PUECH
Clement ROSSIGNOL PUECH (Ballotage) VIVONS BEGLES ENSEMBLE 		4 348 37,87%
Christian BAGATE
Christian BAGATE (Ballotage) ESPOIR BÉGLAIS 		3 863 33,65%
Loic PRUD'HOMME
Loic PRUD'HOMME (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR BEGLES 		1 968 17,14%
Maryvonne BASTÈRES
Maryvonne BASTÈRES LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES 		1 122 9,77%
Jacques GULDNER
Jacques GULDNER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		180 1,57%
Participation au scrutin Bègles
Taux de participation 54,73%
Taux d'abstention 45,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 11 673

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Gironde. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bègles

En savoir plus sur Bègles